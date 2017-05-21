2017/5/21 更新：軟體版本更新至 v1.9.818.50 最新版。 本版本引入 Ecosia 搜尋引擎（用的是微軟的 Bing 技術），使用者可自行選擇切換成 Ecosia 當作預設搜尋引擎，Ecosia 會將一部分收益捐作林木復育等用途，每多一次搜尋，就有機會多種一棵樹。此外增加外掛圖示的手動排列功能，以及一些版面與操作方面的改進，更修復了許多穩定性與安全性的問題。

Vivaldi 是一個相當特別的瀏覽器，使用 Chromium 專案的 Blink 核心，速度快、相容性好，但卻有著傳統 Opera 瀏覽器的實用介面與貼心設計。再加上幾乎能安裝 Google Chrome 應用程式商店裡的全部外掛程式（延伸套件），使用者幾乎不用改變原本的操作習慣與使用方式，就能從 Google Chrome 搬過來用，甚至完全取代已被中國軟體公司收購的 Opera 瀏覽器。

由於開發者本身就是 Opera 軟體公司的創始人，Vivaldi 可以說是繼承了 Opera 瀏覽器的全部優點與特色。不同於新版 Opera 瀏覽器， Vivaldi 主打社群為尊、使用者至上的策略，重新找回當初曾一路扶持 Opera 瀏覽器成長茁壯的開發者社群，重新打造一個功能豐富、高度靈活、以使用者需求為最高考量的網路瀏覽器。

Vivaldi 瀏覽器除了內建一堆貼心功能之外，最大特色就是自由度相當高的操作介面自訂設計，我們可以依照自己的喜好設定是否顯示狀態列、搜尋框、書籤列、功能表….等功能，調整書籤工具列、面板與分頁標籤擺放的位置，更可讓視窗標題列依照不同網頁自動改變其配色。另外還有一大堆鍵盤快速鍵、滑鼠手勢、頁籤群組功能、多頁面平鋪、快速撥號(Speed Dial)、首頁配色、網頁面板… 等等多種貼心設計。

如果你原本就是 Opera 瀏覽器的愛用者，卻不再信任被奇虎360收購後的 Opera 瀏覽器日後會搞出什麼奇怪的花樣，改用 Vivaldi，是個更值得期待的網路瀏覽器。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Vivaldi

Vivaldi 軟體版本： 1.9.818.50

1.9.818.50 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文….等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文….等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 38.5 MB

38.5 MB 系統支援： Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux（新版程式不再支援 Win XP, Vista）

Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux（新版程式不再支援 Win XP, Vista） 官方網站： https://vivaldi.com/

https://vivaldi.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 簡潔、清爽、沒有負擔的操作介面，其實很多功能都藏得很好。

第2步 Speed Dial 快速撥號，可以把常用的網頁放在這邊，以後只要開啟新的分頁就能快速點選、瀏覽你要的網頁。

第3步 支援 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件功能，一樣是到 Chrome 的應用程式商店下載安裝即可。

第4步 側邊欄（面板）藏了一些實用的功能，譬如說先前 Opera 瀏覽器的那個筆記功能，可以隨時紀錄各種訊息。

第5步 還可以把常用網頁「釘」在側邊欄裡，直接用手機板的介面來瀏覽頁面、聊天，相當方便。支援用鍵盤快速鍵來顯示、隱藏「網頁面板」，跟「老闆鍵」的意思是一樣的。