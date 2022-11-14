SIW 自動偵測、備份電腦中的硬體型號與「軟體序號」！

2022/11/14 更新：軟體版本更新為 v12.5.1103 最新版，支援更多硬體型號、修復部份軟體BUG並改進啟動速度。

當我們要重灌電腦之前，大家可能都會記得要備份Email、通訊錄、我的最愛、常用軟體或MSN對話紀錄...等等相關資訊，不過大概很少會想到要去備份軟體序號，但是軟體序號也是很重要的唷！等你要重裝系統或軟體時，，

如果沒有序號就沒法正常啟用你所購買的軟體，那就麻煩囉～ 那該怎樣才能一次備份電腦中全部軟體的序號呢？

其實軟體在安裝時所輸入的序號，也都會儲存在系統中，只是我們平常很少會把他挖出來看。如果你有需要將之前在安裝過程中輸入過的序號列出來的話，可以用下面的「System Information for Windows」軟體來偵測。

「System Information for Windows」很多人又稱他為「SIW」，主要功能是用來偵測電腦中已安裝的各項軟硬體的配備、規格與型號，方便讓使用者可以更了解目前電腦中的各項資訊作為故障排除或電腦升級等依據。

以下我們只展示如何使用「SIW」中的「Licenses」功能來列出電腦中的全部序號，如果你對電腦中的其他軟硬體配備也很有興趣的話，也可以自行探索。

軟體名稱：System Information for Windows （SIW）

軟體版本：12.5.1103 最新試用版

軟體語言：中文（內建多國語系）

軟體性質：免費

檔案大小：36.7 MB

系統支援：Windows 7/8/10/11

官方網站：http://www.gtopala.com/

軟體下載：按這裡

安裝注意：安裝軟體時，請不要勾選畫面中的工具列，不然你的IE瀏覽器會有太多用不到的工具列，會很煩。

第1步 將軟體下載回來並安裝好之後，首先我們可以先將軟體介面改成中文介面，按一下工具列上的「Options」按鈕。

第2步 出現「Preferences」視窗後，先按一下左邊的〔General〕，然後在「Language」下拉選單中點選【Chinese – Traditional (繁體中文)】，最後再按下〔Save〕按鈕即可。

第3步 將軟體介面修改為繁體中文之後，如果要偵測目前電腦中全部軟體的序號時，可以依序從左邊的目錄區中點選〔軟體〕→〔Licenses〕，右邊視窗便會出現這台電腦中已儲存的軟體名稱與序號，我們可以用滑鼠左鍵將這些序號圈選起來，使其反白後，再按一下滑鼠右鍵，並點選【Export To】→【TXT】，將這些序號匯出成文字檔。

第4步 如圖，剛剛的一堆序號已經被我們存成一個「Licenses.txt」的純文字檔囉，你可以將這個檔案好好的保存、備份下來，之後重灌電腦後，可以再把序號拿出來用。