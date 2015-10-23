雙方已經有 LINE 帳號了，要怎麼彼此加為好友呢？以往可以透過簡訊、Email、專屬網址、行動條碼或搖一搖與 ID 搜尋等方式來加好友。

如果你覺得這些方式都不夠直覺方便，不想先把對方加入通訊錄之後才等手機自動比對，現在起，可以直接在 LINE 中輸入手機號碼來將對方加為好友，跟搜尋 LINE ID 一樣方便。

LINE 在最近更新的版本 v5.6.1 中加入了幾項新功能，其中一個就是「透過電話號碼加入好友」功能，直接像搜尋 ID 那樣搜尋電話號碼，即可將對方加為好友，避免一堆人沒設定 ID 又不會操作條碼…等麻煩步驟，直接輸入手機號碼就好（對方必須有開啟「允許被加入好友」選項）。

另外，如果你不希望手機通訊錄裡面一堆不是真的好友的聯絡人名單也被自動加為好友，可以在手機通訊錄的姓名最左邊加上「#」符號，LINE 就不會自動把這些人加為好友。其實我都是先讓他加入LINE之後，再一一把這些不聯絡的人封鎖、剔除，一勞永逸。

一、如何用電話號碼將對方加為 LINE 好友？

第1步 在手機開啟 LINE 視窗，按一下最右邊的其他選單，再點「加入好友」圖示。開啟加入好友選單後，按一下「ID/電話號碼」按鈕。

第2步 切換到「電話號碼」，然後點選國家代碼並輸入對方的手機號碼，按下搜尋按鈕後即可跳出對方的LINE 帳號讓你加入。

二、關閉「允許被加入好友」功能，避免被無聊人士騷擾！

至於這種用電話號碼加好友的功能會不會讓你的 LINE 一時間多了一堆無聊人士的騷擾？一定會、肯定會！那… 要怎麼防範呢？很簡單，一樣就是把「允許被加入好友」功能給關掉，等要用時再開就好。

另外一點是，LINE 其實也有限制搜尋電話號碼的次數，如果一直搜尋一些不存在的號碼，會被暫時停用電話搜尋功能一陣子。