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免費下載 Microsoft Office 2016 繁體中文版，先玩玩看囉！

Office2016

其實我早就忘了微軟的 Office 到底出到哪一版了…

最近幾年其實一直都用免費、全中文化的 LibreOfficeOpenOffice，雖然在功能方面看起來好像沒法跟超強大的微軟 Office 系列軟體 100% 完全對應，不過因為平常的工作也用不到那麼多額外的進階功能，所以免費的用用就差不多了。

不過呢，Microsoft Office 已經推出 2016 最新版了，現在還有試用版可以下載，如果你對於 Office 2016 的新功能有期待的話，可以趕快下載來玩玩看。

新版 Office 2016 需 Windows 7 以上版本才可下載安裝，如果你用的是舊版 Windows 那就繼續用舊版 Office 就好，不用安裝最新版軟體，工作上也不會有影響。而目前 Office 2016 也已經提供包括繁體中文、簡體中文、日、韓、英…在內的數十國語言介面，之後會一直更新到正式版推出為止，建議只用在測試機上面，正式環境還是等正式版推出、比較沒問題之後再安裝使用。

  • 軟體名稱：Microsoft Office 2016
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載：32位元版64位元版（網路安裝檔，安裝軟體時需連線上網）
  • 軟體語言：繁體中文版，另有簡體中文、英文、日文…等多國語言
  • 軟體序號：NKGG6-WBPCC-HXWMY-6DQGJ-CPQVG
  • 注意事項：請先完整移除舊版 Office 軟體後再安裝新版程式。

 

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    10-15, 2016 at 下午 1:27.03

    大大我有一個問題求助你、我有一台筆電型號acer windows8因有近兩年未使用、近日要使用忘了開機密碼、如何開機或如何重設為原廠設定。謝謝。

    回覆
  2. 蔥+蒜 說道：
    07-13, 2016 at 上午 10:05.45

    2016記得開相容模式，以免舊版的開不起來

    回覆
  3. 訪客 說道：
    06-04, 2016 at 下午 3:40.51

    我裝了，也使用了，今天跟我說試用結束，真的結束了，居然不能用了，連打字都不行。只好揮淚解安裝，其實功能跟2013真的相差不多。

    回覆
  4. hi 說道：
    01-13, 2016 at 下午 4:08.33

    之後用不用到 ?

    回覆
  5. 本人 說道：
    08-04, 2015 at 下午 7:40.45

    ㄜ….安裝了之後呢！有沒有需要收費啊@@？
    他只告訴我說199天過期了還要去燦坤買365個人版
    有點花錢ㄟ不然給我們用很久的版不適很好嗎？
    回覆

    回覆
    • 路人甲 說道：
      12-28, 2016 at 下午 6:02.18

      天下有免錢的飯可以吃一輩子嗎?
      沒有嘛!
      所以乖乖花錢去買，不要覺得試用的都是理所當然

      回覆
  6. 本人 說道：
    08-04, 2015 at 下午 7:39.33

    ㄜ….安裝了之後呢！優沒有需要收費啊@@？
    他只告訴我說199天過期了還要再去陪的燦坤買365個人版
    有點花錢ㄟ不然給我們用很久的版不適很好嗎？

    回覆
  7. john 說道：
    07-09, 2015 at 上午 11:23.48

    把舊版的powerpoint2007殺到 然後再安裝 2016 會不會把舊版的資料都殺掉了呢 ??

    回覆
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