其實我早就忘了微軟的 Office 到底出到哪一版了…

最近幾年其實一直都用免費、全中文化的 LibreOffice 跟 OpenOffice，雖然在功能方面看起來好像沒法跟超強大的微軟 Office 系列軟體 100% 完全對應，不過因為平常的工作也用不到那麼多額外的進階功能，所以免費的用用就差不多了。

不過呢，Microsoft Office 已經推出 2016 最新版了，現在還有試用版可以下載，如果你對於 Office 2016 的新功能有期待的話，可以趕快下載來玩玩看。

新版 Office 2016 需 Windows 7 以上版本才可下載安裝，如果你用的是舊版 Windows 那就繼續用舊版 Office 就好，不用安裝最新版軟體，工作上也不會有影響。而目前 Office 2016 也已經提供包括繁體中文、簡體中文、日、韓、英…在內的數十國語言介面，之後會一直更新到正式版推出為止，建議只用在測試機上面，正式環境還是等正式版推出、比較沒問題之後再安裝使用。