免費下載 Microsoft Office 2016 繁體中文版，先玩玩看囉！
其實我早就忘了微軟的 Office 到底出到哪一版了…
最近幾年其實一直都用免費、全中文化的 LibreOffice 跟 OpenOffice，雖然在功能方面看起來好像沒法跟超強大的微軟 Office 系列軟體 100% 完全對應，不過因為平常的工作也用不到那麼多額外的進階功能，所以免費的用用就差不多了。
不過呢，Microsoft Office 已經推出 2016 最新版了，現在還有試用版可以下載，如果你對於 Office 2016 的新功能有期待的話，可以趕快下載來玩玩看。
新版 Office 2016 需 Windows 7 以上版本才可下載安裝，如果你用的是舊版 Windows 那就繼續用舊版 Office 就好，不用安裝最新版軟體，工作上也不會有影響。而目前 Office 2016 也已經提供包括繁體中文、簡體中文、日、韓、英…在內的數十國語言介面，之後會一直更新到正式版推出為止，建議只用在測試機上面，正式環境還是等正式版推出、比較沒問題之後再安裝使用。
- 軟體名稱：Microsoft Office 2016
- 官方網站：按這裡
- 軟體下載：32位元版、64位元版（網路安裝檔，安裝軟體時需連線上網）
- 軟體語言：繁體中文版，另有簡體中文、英文、日文…等多國語言
- 軟體序號：NKGG6-WBPCC-HXWMY-6DQGJ-CPQVG
- 注意事項：請先完整移除舊版 Office 軟體後再安裝新版程式。
作者:
不來恩
| 發佈日期: 2016/03/15
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大大我有一個問題求助你、我有一台筆電型號acer windows8因有近兩年未使用、近日要使用忘了開機密碼、如何開機或如何重設為原廠設定。謝謝。
2016記得開相容模式，以免舊版的開不起來
我裝了，也使用了，今天跟我說試用結束，真的結束了，居然不能用了，連打字都不行。只好揮淚解安裝，其實功能跟2013真的相差不多。
之後用不用到 ?
ㄜ….安裝了之後呢！有沒有需要收費啊@@？
他只告訴我說199天過期了還要去燦坤買365個人版
有點花錢ㄟ不然給我們用很久的版不適很好嗎？
回覆
天下有免錢的飯可以吃一輩子嗎?
沒有嘛!
所以乖乖花錢去買，不要覺得試用的都是理所當然
ㄜ….安裝了之後呢！優沒有需要收費啊@@？
他只告訴我說199天過期了還要再去陪的燦坤買365個人版
有點花錢ㄟ不然給我們用很久的版不適很好嗎？
把舊版的powerpoint2007殺到 然後再安裝 2016 會不會把舊版的資料都殺掉了呢 ??