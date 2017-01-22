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Keka v1.0.7 免費 Mac 加密碼壓縮、分片壓縮軟體

2017/1/22 更新：軟體版本更新至 v1.0.7 最新版。

雖然 Mac OS X 原本就內建了壓縮/解壓縮的功能，不過系統預設的壓縮功能實在相當陽春，只能單純壓縮跟解壓縮，無法加密碼保護、無法設定壓縮檔大小，當然也無法支援一些額外的壓縮格式。

如果你希望能在 Mac 電腦中以比較簡便的方式執行加密壓縮、分卷壓縮或將檔案壓縮成 7z, Tar, Gzip, Bzip2 或 ISO, DMG… 等格式，或希望能在壓縮、解壓縮的過程中自動將「__MACOSX」或「.DS_Store」…等 Mac 系統用的資訊檔刪除，避免在 Windows 或其他系統中看起來很奇怪，可以改用下面這個免費的壓縮軟體 Keka。

Keka 免費壓縮軟體可支援將檔案壓縮成 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, DMG, ISO 等格式，並解壓縮 RAR, 7z, Lzma, xz, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE 等格式的壓縮檔。壓縮時，可以預先選擇壓縮檔格式、檔名、設定壓縮比、分卷大小、預設存檔位置與解壓縮密碼…等設定，還可選擇是否在壓縮完成後自動刪除原始檔案.. 使用起來相當直覺方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Keka
  • 軟體版本：1.0.7
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：19.3 MB
  • 系統支援：Mac OS X 10.5 以上版本
  • 官方網站：Keka
  • 軟體下載：按這裡
  • 支援的檔案壓縮格式：7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, DMG, ISO
  • 支援的解壓縮格式：RAR, 7z, Lzma, xz, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE

相關軟體：CleanArchiver v3.1b2 免費壓縮軟體（Mac OS X）

使用方法：

第1步  將 Keka 安裝檔下載回來後，點兩下開啟安裝畫面，將視窗中的 Keka.app 圖示拉到右邊的「Applications」資料夾，即可安裝完成。日後可直接在 Mac 電腦的「應用程式」資料夾中執行 Keka 壓縮軟體。

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第2步  第一次使用時，應該會先跳出一個設定視窗，如果沒出現可按「Command」＋「,」開啟設定視窗。可以先按一下「Set Kida as default compressor/uncompressor」按鈕，將 Keka 軟體設定為預設解壓縮工具。

Keka-02

 

第3步  在「Compression」設定頁面中，可先調整預設壓縮格式、壓縮比、音效與其他選項。

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第4步  「Extraction」解壓縮設定也是..

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第5步  如果你常常需要使用 Keka 軟體來壓縮檔案或資料夾，可以在開啟 Keka 後，在桌面下方的 Keka 圖示按一下滑鼠右鍵再點「選項」→「保留在 Dock 上」，將圖示留在桌面下方的 Dock 工具列上，方便快速壓縮檔案。

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第6步  當你要壓縮一個或多個檔案時，可以直接將檔案或資料夾拉到 Keka 圖示上，接著電腦會自動以預設模式將全部檔案壓縮成你要的格式。

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第7步  另外，也可開啟 Keka 視窗，先選擇好你要的壓縮檔格式與設定，然後把檔案或資料夾拉到 Keka 視窗中，一樣會以你指定的方式壓縮檔案。

Keka-07

相關軟體：CleanArchiver v3.1b2 免費壓縮軟體（Mac OS X）

 

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