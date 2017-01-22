2017/1/22 更新：軟體版本更新至 v1.0.7 最新版。

雖然 Mac OS X 原本就內建了壓縮/解壓縮的功能，不過系統預設的壓縮功能實在相當陽春，只能單純壓縮跟解壓縮，無法加密碼保護、無法設定壓縮檔大小，當然也無法支援一些額外的壓縮格式。

如果你希望能在 Mac 電腦中以比較簡便的方式執行加密壓縮、分卷壓縮或將檔案壓縮成 7z, Tar, Gzip, Bzip2 或 ISO, DMG… 等格式，或希望能在壓縮、解壓縮的過程中自動將「__MACOSX」或「.DS_Store」…等 Mac 系統用的資訊檔刪除，避免在 Windows 或其他系統中看起來很奇怪，可以改用下面這個免費的壓縮軟體 Keka。

Keka 免費壓縮軟體可支援將檔案壓縮成 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, DMG, ISO 等格式，並解壓縮 RAR, 7z, Lzma, xz, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE 等格式的壓縮檔。壓縮時，可以預先選擇壓縮檔格式、檔名、設定壓縮比、分卷大小、預設存檔位置與解壓縮密碼…等設定，還可選擇是否在壓縮完成後自動刪除原始檔案.. 使用起來相當直覺方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Keka

Keka 軟體版本： 1.0.7

1.0.7 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 19.3 MB

19.3 MB 系統支援： Mac OS X 10.5 以上版本

Mac OS X 10.5 以上版本 官方網站： Keka

Keka 軟體下載： 按這裡

支援的檔案壓縮格式： 7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, DMG, ISO

7z, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, DMG, ISO 支援的解壓縮格式： RAR, 7z, Lzma, xz, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB, PAX, ACE

使用方法：

第1步 將 Keka 安裝檔下載回來後，點兩下開啟安裝畫面，將視窗中的 Keka.app 圖示拉到右邊的「Applications」資料夾，即可安裝完成。日後可直接在 Mac 電腦的「應用程式」資料夾中執行 Keka 壓縮軟體。

第2步 第一次使用時，應該會先跳出一個設定視窗，如果沒出現可按「Command」＋「,」開啟設定視窗。可以先按一下「Set Kida as default compressor/uncompressor」按鈕，將 Keka 軟體設定為預設解壓縮工具。

第3步 在「Compression」設定頁面中，可先調整預設壓縮格式、壓縮比、音效與其他選項。

第4步 「Extraction」解壓縮設定也是..

第5步 如果你常常需要使用 Keka 軟體來壓縮檔案或資料夾，可以在開啟 Keka 後，在桌面下方的 Keka 圖示按一下滑鼠右鍵再點「選項」→「保留在 Dock 上」，將圖示留在桌面下方的 Dock 工具列上，方便快速壓縮檔案。

第6步 當你要壓縮一個或多個檔案時，可以直接將檔案或資料夾拉到 Keka 圖示上，接著電腦會自動以預設模式將全部檔案壓縮成你要的格式。

第7步 另外，也可開啟 Keka 視窗，先選擇好你要的壓縮檔格式與設定，然後把檔案或資料夾拉到 Keka 視窗中，一樣會以你指定的方式壓縮檔案。