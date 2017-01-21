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Cyberduck v5.3.3 黃色小鴨 FTP 傳檔工具（繁體中文版、支援 Windows, Mac）

2017/1/21 更新：軟體版本更新至 v5.3.3 (23221) 最新版，繁體中文介面已經可以正常顯示。

Cyberduck 是個開放原始碼的免費 FTP 傳檔工具，分別提供 Windows 與 Mac 電腦等版本，可透過 FTP, SFTP 等方式與伺服器連線、傳檔，並可支援 WebDAV, OpenStack Swift 與 Amazon S3, Google Cloud Storage, Akamai, Azure…等服務，直接用 Cyberduck 就能輕鬆、快速地在本地端與遠端主機中傳輸、瀏覽檔案。

與其他 FTP 傳檔軟體不同的是，Cyberduck 沒有一堆連線訊息、登入資訊…等密密麻麻的文字，只有一個簡單的視窗顯示遠端伺服器的檔案與資料夾。要上傳檔案的話從本地電腦的桌面拉檔案進去，要從遠端伺服器下載檔案的話，則是從 Cyberduck 視窗將檔案或資料夾拉回來本地端的桌面或其他資料夾即可。

除此之外，Cyberduck 還支援了各種鍵盤快速鍵的操作，不論是下載、上傳、切換目錄、線上編輯….等操作，都可透過各種按鍵組合快速執行。

不管是 Mac 版或 Windows 版，Cyberduck 的操作界面都大同小異，如果你在 Mac 中已經用慣了知名的卡車 FTP 檔案傳輸軟體 Transmit，那換用免費且開放原始碼的黃色小鴨 Cyberduck 應該不會有任何不適應或障礙。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Cyberduck
  • 軟體版本：5.3.3 (23221)
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體，開放原始碼的自由軟體
  • 檔案大小：49.1 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/8/10、Mac OS X 10.6 以上版本
  • 官方網站：https://cyberduck.io/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  下圖是 Cyberduck 黃色小鴨 FTP 傳檔軟體的主介面，在「Quick Connect」方框輸入網址再按鍵盤的「Enter」鍵即可快速連線到指定的 FTP 站台。或者也可按一下「New Connection」按鈕，透過其他細部設定建立一個新連線。

Cyberduck-01

 

第2步  按一下「New Connection」按鈕開啟新連線的設定視窗後，我們可以在最上面的選單點選你要連線的主機類型，包含 FTP, FTP-SSL, SFTP, WebDAV, OpenStack Swift, Amazon S3, Google Cloud Storage…. 等各種服務，都可個別連線、設定。

Cyberduck-02

 

第3步  輸入好網址、帳號密碼與相關設定後，按下「Connect」按鈕即可連線到新站台，開始上傳或下載檔案。

Cyberduck-03

 

第4步  要上傳檔案的話，請從本機電腦的資料夾或桌面將檔案拉到已連線到遠端主機的 Cyberduck 視窗中，接著便會自動上傳上去。

Cyberduck-04

 

第5步  上傳或下載檔案時，會跳出一個「Transfers」視窗，視窗中會列出個別上傳/下載任務的執行進度。

Cyberduck-05

 

第6步  Cyberduck 主視窗的右上角有個檔案篩選工具，我們只要輸入一部分檔案名稱，即可列出全部相關檔案。

Cyberduck-06

 

第7步  按鍵盤的「Ctrl」+「G」快速鍵或從「Go」選單開啟「Go to folder」視窗，我們可以直接輸入遠端伺服器的路徑，切換到你要使用的資料夾去。

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第8步  另外，還提供 Bookmarks 書籤功能，可讓我們將常用的站台記錄下來，方便下次再度使用。

Cyberduck-08

 

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  1. Shinya 說道：
    11-08, 2016 at 上午 9:37.41

    黃色小鴨的應用程式的網頁，可否呈現中文的版面？

    回覆
  2. treegb 說道：
    07-03, 2016 at 下午 8:37.23

    剛剛看到一個很有趣的 webdav 專案
    叫 elfinder
    有 demo site 可以馬上玩一玩客戶端是什麼樣子
    https://github.com/Studio-42/elFinder#demo-sites

    安裝很簡單也不是什麼複雜手續, 直接放到 /var/www/ 下面 La"m"p 有齊就可以了
    裝在自己電腦上測試, 很有效率.

    不過不曉得這種軟體是已經很多還是很新
    , 不過 elfinder 只需要在瀏覽器跑, 不須額外客戶端軟體.
    只是很多 mime type 瀏覽器本來就不支援.

    回覆

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