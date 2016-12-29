2016/12/31 更新：軟體版本更新至 v1.2.88 最新版。

GlassWire 是個相當漂亮、相當簡單實用的網路防火牆工具，可提供網路即時流量、網路通訊監控、中斷應用程式連線、整體網路或單一應用程式的流量統計與即時連線警示…等功能。

與其他類似的防火牆軟體不同的是，GlassWire 提供一個相當漂亮、相當實用的圖形化操作界面，我們可以在「Graph」分頁中看到相當漂亮的流量波形圖監控畫面，用不同顏色來顯示網路卡的即時上傳、下載流量數據，亦可顯示單一應用程式的流量統計畫面，並將全部數據或單一應用程式的流量使用排行榜，用圓餅圖的方式顯示。還可依照自己的喜好更換不同的配色。

在流量監控與統計之外，GlassWire 還提供了網路防火牆功能，除了平常有新的應用程式或軟體對外溝通、連線時會在桌面右下角跳出警示訊息之外，更可在「Firewall」分頁中封鎖指定應用程式的對外連線功能，避免佔用頻寬或造成其他隱私問題。

除此之外，GlassWire 還提供了遠端登入與其他隱私監控、警示功能，是個相當清新且簡單易用的防火牆小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： GlassWire

GlassWire 軟體版本： 1.2.88

1.2.88 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 29.1 MB

29.1 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32/64 位元）

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32/64 位元） 官方網站： https://www.glasswire.com/download/

https://www.glasswire.com/download/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好並開啟 GlassWire 軟體，可以在「Graph」分頁看到目前電腦的即時流量高低（網路頻寬使用），預設以黃色表示下載流量、粉紅色代表上傳流量。另外，也可點選單一應用程式，檢視該應用程式的即時流量畫面。

第2步 「Firewall」選單中可顯示目前全部運作中的應用程式與其對外連線的網路主機、IP與上下傳流量，如果你希望能終止某個應用程式的對外連線，只要在應用程式名稱左邊的火焰圖示按一下滑鼠左鍵，即可馬上中斷其網路連線。

第3步 「Usage」分頁可顯示目前整台電腦對外連線的流量統計，可分為 Month, Week 與 Day 不同時間長度來顯示整體與個別應用程式的流量統計數據，看看哪個軟體用掉最多網路流量。



第4步 另外，只要 GlassWire 軟體還在運作中，每當有應用程式「第一次」開始對外連線時，桌面右下角都會跳出一個警示訊息，提醒我們某個檔案或軟體正在對外聯繫，讓我們注意是否有啥問題。



第5步 在「Alerts」分頁可顯示全部的警示訊息，讓我們查詢對外連線程式的名稱、所在路徑、版本、發行公司…等等各種詳細資訊，按「Virus Scan」按鈕還可自動掃描該檔案是否為已知病毒。