2017/4/28 更新：軟體版本更新至 v17.4.2 最新版。

SMPlayer 是一個以 MPlayer 播放引擎為核心的影音播放器，由眾多開發者一起努力、打造出來的相當強大的影音播放器。儘管沒有其他播放器的那種超華麗、超漂亮的操作界面，不過 SMPlayer 的操作相當簡單易懂，支援的功能也相當多元、豐富並且不斷持續進步中。

除了內建多種音訊與視訊解碼器，讓大家可以不用安裝多套軟體，就能在 SMPlayer 播放器中輕鬆播放各種格式的影音檔、DVD 與 VCD 之外，支援影片檔的字幕搜尋、比對與下載功能，讓我們能快速從指定來源快速找到適用的中文、英文..等各國語言的字幕檔（可自定字幕下載來源）。

除此之外還提供影片抓圖（畫面擷取）功能、字幕設定與微調、自訂鍵盤滑鼠快捷鍵、播放清單功能、斷點續看、A-B 段重複播放、自訂播放速度…等功能，並提供 Thumbnail Generator 工具，幫我們擷取指定影片的畫面、做成縮圖後依時間順序排列成一張大圖，適合拿來當做影片的預覽、視覺化的簡介。

很特別的是，當我們在 SMPlayer 軟體中按鍵盤的「F11」鍵，還可開啟超強的「YouTube 瀏覽器」，除了搜尋、瀏覽與播放 YouTube 網站上的影片…（後來這功能變得很鳥，算了）。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： SMPlayer

SMPlayer 軟體版本： 17.4.2

17.4.2 軟體語言： 繁體中文版、簡體中文、英文版…等多國語言

繁體中文版、簡體中文、英文版…等多國語言 軟體性質： 免費軟體，開放原始碼自由軟體

免費軟體，開放原始碼自由軟體 檔案大小： 36.1 MB

36.1 MB 系統支援： Windows, Debian, Fedora, openSUSE, Ubuntu

Windows, Debian, Fedora, openSUSE, Ubuntu 官方網站： http://smplayer.sourceforge.net

http://smplayer.sourceforge.net 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 SMPlayer 軟體、開啟之後，可以先按「Ctrl」＋「P」開啟設定選單，到「檔案類型」選單中選取要以 SMPlayer 為預設播放器的影音檔格式。或者平常也可以直接把影片檔拉到 SMPlayer 視窗中直接播放。所有的功能與控制選單都放在視窗上方的工具列與選單中。

第2步 在 SMPlayer 軟體中按鍵盤的「F11」鍵可開啟 YouTube 瀏覽器，除了直接瀏覽、搜尋與播放 YouTube 網站中的影音內容，還可在影片名稱上按右鍵、錄製影片或錄製影片中的聲音，其實也就是把影片檔下載回來而已。聲音的部分則是轉成 MP3 並下載、儲存到電腦中。

第3步 提供字幕搜尋、下載功能，如果找不到的話，可以按下面的「選項」按鈕，自行更換其他 OpenSubtitles server。

第4步 Thumbnail Generator，可以幫我們將影片做成視覺化的縮圖導覽，不過剛剛測試一直沒法正常運作。

第5步 按「Ctrl」＋「P」可開啟設定選單，裡面有一大堆可以調整的項目。