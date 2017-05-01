2017/5/1 更新：軟體版本更新至 v6.3 最新版，此版本提供繁體中文介面。更新細節：按這裡。

當你要重灌電腦之前，希望能將硬碟空間重新規劃、分割成多個不同大小的分割區，或希望能把原本的分割區「在不重灌」的情況下直接轉換成不同大小或不同檔案系統，該怎麼做呢？

AOMEI Partition Assistant 是個相當簡單好用而且還免費的超實用硬碟分割區管理工具。主要功能包含了分割區管理、轉換、重新分割硬碟..等功能，還可支援硬碟快速拷貝、磁區完整複製、系統搬移、硬碟基本測試、GPT/MBR 轉換、重設 MBR…等。

甚至還提供 Windows To Go 開機隨身碟製作功能，也可支援最新版的 Windows 10 作業系統，亦可支援較先進的 4K 磁區…等等技術，是個相當不錯的免費工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： AOMEI Partition Assistant

AOMEI Partition Assistant 軟體版本： 6.3 標準版（另有功能更齊全的 Pro 付費版）

6.3 標準版（另有功能更齊全的 Pro 付費版） 軟體語言： 繁體中文、英文、日文..等多國語言

繁體中文、英文、日文..等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 9.54 MB

9.54 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8.1/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8.1/Win 10 官方網站： http://www.disk-partition.com/

http://www.disk-partition.com/ 軟體下載： 按這裡

以下簡單介紹硬碟分割區重設大小的功能，由於這會動到硬碟中的資料，在分割完成後也會自動搬移磁碟中的檔案，但在少部分情況下如果檔案搬移不完整的話，很可能會造成資料遺失或系統檔毀損而無法正常開機。強烈建議執行這類工作之前（不管是用哪一套軟體都一樣），一定要先備份好硬碟中的資料、放到外接硬碟或 USB 隨身碟…等其他儲存裝置中，避免資料遺失。

使用方法：

第1步 將 AOMEI Partition Assistant 軟體安裝好、啟動之後，我們可以在軟體主視窗中看到目前電腦中所有的硬碟與硬碟中的分割區。在你要分割、合併或處理的分割區上按一下滑鼠右鍵，如要分割、重設原本磁區的大小的話，請點「Resize Partition」。

第2步 接著請在「Partition size」中輸入重設後的分割區大小，或用滑鼠調整上方圖示中小圓點的位置，直接以視覺化的方式來修改分割區大小。設定好之後按一下「OK」按鈕。

第3步 完成後，我們可以在 AOMEI 主視窗中看到原本的分割區下方已經多了一個未命名的可用空間，請在上面按右鍵再點「Create Partition」將可用空間製作成一個新的硬碟分割區。

第4步 設定好新分割區的大小後，按「OK」按鈕。

第5步 確定剛剛所規劃的硬碟分割方式都沒錯之後，請按一下左上角的「Apply」按鈕，執行剛剛所做的變更。

（有注意到視窗下方 Disk 1 圖示中的分割區已經從原本的1個變成2個了嗎？）

第6步 按下「Proceed」按鈕後，就不能再回頭了。如果有設定錯誤或其他問題，就會…那樣了（所以強烈建議先備份所有資料到其他外接硬碟）。

若調整的是有安裝了 Windows 作業系統的分割區，則必須先重開機後才能在指令模式下執行檔案搬移與分割區重設…等工作，請直接按下「Proceed」按鈕讓它自動執行即可。

第6步 重開機後會出現如下圖的畫面，什麼都不用按，等它自動執行即可。

第7步 檔案搬移與重設分割區時的畫面，此時請勿按任何按鍵，讓它自動執行即可。完成後會再重開機 2 次、執行後續步驟，就放著等它完成後回到 Windows 桌面即可。