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[免費軟體] McAfe Stinger 病毒掃描、解毒工具 v12.1.0.2423

2017/7/7 版本更新：軟體版本更新至 v12.1.0.2423 最新版。

McAfee Labs Stinger 是一個免安裝、可獨立運作的病毒掃描工具，主要功能是幫我們偵測並移除潛藏在電腦中的惡意程式或其他威脅。

不過 McAfee Labs Stinger 並不是一套具備完整功能的防毒軟體，而是單純的掃毒、移除病毒而已。無法執行即時偵測、檔案或網頁監控…等等各種防護任務。

當你覺得電腦怪怪的、懷疑是不是中毒的時候，可以另外下載 McAfee Labs Stinger 軟體來掃描一下，此軟體不會跟原本安裝在電腦中的其他防毒軟體有衝突，可以同時安裝使用，透過不同防毒軟體廠商的不同技術來試試看能不能抓到病毒或惡意程式、解決問題。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：McAfee Stinger
  • 軟體版本：12.1.0.2423
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：15.6 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.mcafee.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  將 Stinger 軟體下載回來、點兩下執行檔即可開始使用。首先會出現授權合約，按「I Accept」按鈕即可。

McAfee-Labs-Stinger-001

 

第2步  接著直接按「Scan」按鈕即可開始掃毒。

McAfee-Labs-Stinger-002

 

第3步  掃毒結果會顯示在畫面中，請注意看「Threats found」跟「Threats cleaned」兩個數字，如果兩個數字都是 0，表示 McAfee 覺得你的電腦很安全、很乾淨，如果不相信的話，可以再找其他掃毒工具來試試看。

McAfee-Labs-Stinger-003

 

第4步  開始掃毒之前也可點一下右上角的「Advanced」選單再按「Settings」，可以自行修改掃毒設定，看看要增加或減少哪些掃毒項目或選擇抓到病毒的處理方式。

McAfee-Labs-Stinger-004

 

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  1. makewater 說道：
    04-15, 2014 at 上午 1:05.17

    何時這裡也淪為色情廣告的溫床?
    版大大有空清清吧
    不想視覺被污染

    回覆
  2. 夢幽楓澤 說道：
    04-04, 2014 at 上午 10:45.17

    不來恩大大，你提供下載的項次，有分64位元和32位元，為什麼64位元和32位元的下載都是相同的呢？

    回覆

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