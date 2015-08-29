2017/7/16 更新：軟體版本更新至 v2.8.1 最新版。

當你看到一段有趣的影片想抓下來、變成網路上大家在傳的那種 Gif 動畫圖檔，或者你希望能將某些電腦操作、設定步驟錄影下來，丟給朋友看的話，該怎麼做呢？

以前介紹過不少螢幕錄影軟體，如 oCam, Wink, SCREEN2EXE, Capture Fox, Freez Screen Video Capture, Free Screen Recorder, BB FlashBack Express….等。下面介紹的這個 ScreenToGif 則更特別些，他可以直接幫我們將錄影下來的畫面輸出成 Gif 動畫，而且操作相當簡單。錄影時時會有個取景用的方框，我們可以任意移動方框的位置，只要在方框內的就會被錄影下來，隨時按鍵盤上指定的快速鍵即可隨時錄影、暫停、停止。

錄影完成後，還可一步一步檢視被錄下來的畫面，如果哪些畫面你不要的話，還可個別刪除掉，相當簡單且方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： ScreenToGif

ScreenToGif 軟體版本： 2.8.1

2.8.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 611 KB

611 KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://www.screentogif.com/

http://www.screentogif.com/ 軟體下載： 按這裡

範例圖檔：（轉錄自 YouTube 熱門影片）

使用方法：

第1步 將 Screen To Gif 軟體下載回來、解壓縮後，直接點兩下執行「.exe」執行檔即可開始使用。

開啟 ScreenToGif 視窗後，我們可以在視窗下方設定拍攝畫面的長、寬等尺寸大小， 要開始拍攝的話請按一下「Record」按鈕，拍攝時可任意移動式窗位置、拍攝你要的畫面，完成後按「Stop」按鈕停止。

第2步 停止拍攝後，會自動跳出一個「Editor」視窗，我們可以一格一個檢視拍攝到的畫面，看到不喜歡的畫面可以直接按「Delete Frame」按鈕，將該畫面從整個 Gif 動畫中刪掉。

全部完成後，請按一下「Done」按鈕存檔。

第3步 出現「另存新檔」視窗後，選擇好你要儲存的位置並設定好檔案名稱，按下「存檔」按鈕即可完成。

接著，ScreenToGif 軟體會開始轉檔並將全部畫面儲存成 Gif 動畫圖檔，請稍待一段時間等他慢慢跑完。

第4步 另外，在開始錄影之前，我們也可點一下左下角的齒輪圖示，在設定選單中勾選你要的選項，或在右下角分別設定開始錄影、暫停錄影或停止錄影的鍵盤快速鍵。