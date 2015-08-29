2017/7/16 更新：軟體版本更新至 v2.8.1 最新版。
當你看到一段有趣的影片想抓下來、變成網路上大家在傳的那種 Gif 動畫圖檔，或者你希望能將某些電腦操作、設定步驟錄影下來，丟給朋友看的話，該怎麼做呢？
以前介紹過不少螢幕錄影軟體，如 oCam, Wink, SCREEN2EXE, Capture Fox, Freez Screen Video Capture, Free Screen Recorder, BB FlashBack Express….等。下面介紹的這個 ScreenToGif 則更特別些，他可以直接幫我們將錄影下來的畫面輸出成 Gif 動畫，而且操作相當簡單。錄影時時會有個取景用的方框，我們可以任意移動方框的位置，只要在方框內的就會被錄影下來，隨時按鍵盤上指定的快速鍵即可隨時錄影、暫停、停止。
錄影完成後，還可一步一步檢視被錄下來的畫面，如果哪些畫面你不要的話，還可個別刪除掉，相當簡單且方便。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：ScreenToGif
- 軟體版本：2.8.1
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：611 KB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
- 官方網站：http://www.screentogif.com/
- 軟體下載：按這裡
範例圖檔：（轉錄自 YouTube 熱門影片）
使用方法：
第1步 將 Screen To Gif 軟體下載回來、解壓縮後，直接點兩下執行「.exe」執行檔即可開始使用。
開啟 ScreenToGif 視窗後，我們可以在視窗下方設定拍攝畫面的長、寬等尺寸大小， 要開始拍攝的話請按一下「Record」按鈕，拍攝時可任意移動式窗位置、拍攝你要的畫面，完成後按「Stop」按鈕停止。
第2步 停止拍攝後，會自動跳出一個「Editor」視窗，我們可以一格一個檢視拍攝到的畫面，看到不喜歡的畫面可以直接按「Delete Frame」按鈕，將該畫面從整個 Gif 動畫中刪掉。
全部完成後，請按一下「Done」按鈕存檔。
第3步 出現「另存新檔」視窗後，選擇好你要儲存的位置並設定好檔案名稱，按下「存檔」按鈕即可完成。
接著，ScreenToGif 軟體會開始轉檔並將全部畫面儲存成 Gif 動畫圖檔，請稍待一段時間等他慢慢跑完。
第4步 另外，在開始錄影之前，我們也可點一下左下角的齒輪圖示，在設定選單中勾選你要的選項，或在右下角分別設定開始錄影、暫停錄影或停止錄影的鍵盤快速鍵。
有新版2.8.1出來了
謝謝回報，已更新。
看了此篇文章之後，深覺人腦還是比電腦強。動畫沒有音效，可是YouTube ,,進步了有影像又有聲音。
2015/9/13,個人留言~~(凱撒琳)
建議使用 Youtube2GIF Maker（http://tw.youtube2gif.com），輸出動畫的效果好於上面的軟體 ScreenToGif
而且Youtube2GIF 還可以給動畫加上您想要的字幕，一鍵把動畫上傳到 imgur.com，然後您可以用 imgur 的 url 鏈接分享到 facebook/google+
我就是軟件作者，有問題歡迎聯繫我，呵呵。
意思是這個Youtube2GIF軟體是一個中國軟體囉？
好的謝謝情報通知，我會避開的。
但是Youtube2GIF現在已經不能用了。怎麼點都沒有效果，本來也很喜歡用他的。
http://www.igifmaker.com/index_tw.html
FAQ: 有個軟體叫Youtube2GIF, 和iGIFmaker挺像的。它們有什麼關係嗎？
是的。這兩個軟體是一樣的，Youtube2GIF是iGIFmaker之前的名稱。
受版權保護影響，在很多軟體下載網站，名稱中包含Youtube字樣的軟體，都不再提供下載鏈接。因此，我只能被迫把軟體名稱從Youtube2GIF改為iGIFmaker。
兩者的功能是完全一樣的，但從現在開始，我將只在iGIFmaker軟體上完成版本更新。
xp+sp3无法运行, 提示如下:
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没有模块句柄无法设置非本机的挂接。
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在 ScreenToGif.UserActivityHook.Start(Boolean InstallMouseHook, Boolean InstallKeyboardHook)
在 ScreenToGif.Principal..ctor()
在 ScreenToGif.Program.Main()
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确定
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Already fixed. Donwload the release 0.8.1