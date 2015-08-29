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ScreenToGif v2.8.1 將螢幕畫面錄影下來、存成 Gif 動畫圖檔

2017/7/16 更新：軟體版本更新至 v2.8.1 最新版。

當你看到一段有趣的影片想抓下來、變成網路上大家在傳的那種 Gif 動畫圖檔，或者你希望能將某些電腦操作、設定步驟錄影下來，丟給朋友看的話，該怎麼做呢？

以前介紹過不少螢幕錄影軟體，如 oCamWinkSCREEN2EXECapture FoxFreez Screen Video CaptureFree Screen RecorderBB FlashBack Express….等。下面介紹的這個 ScreenToGif 則更特別些，他可以直接幫我們將錄影下來的畫面輸出成 Gif 動畫，而且操作相當簡單。錄影時時會有個取景用的方框，我們可以任意移動方框的位置，只要在方框內的就會被錄影下來，隨時按鍵盤上指定的快速鍵即可隨時錄影、暫停、停止。

錄影完成後，還可一步一步檢視被錄下來的畫面，如果哪些畫面你不要的話，還可個別刪除掉，相當簡單且方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ScreenToGif
  • 軟體版本：2.8.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：611 KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.screentogif.com/
  • 軟體下載：按這裡

範例圖檔：（轉錄自 YouTube 熱門影片）

使用方法：

第1步  將 Screen To Gif 軟體下載回來、解壓縮後，直接點兩下執行「.exe」執行檔即可開始使用。

開啟 ScreenToGif 視窗後，我們可以在視窗下方設定拍攝畫面的長、寬等尺寸大小， 要開始拍攝的話請按一下「Record」按鈕，拍攝時可任意移動式窗位置、拍攝你要的畫面，完成後按「Stop」按鈕停止。

ScreenToGif-001

 

第2步  停止拍攝後，會自動跳出一個「Editor」視窗，我們可以一格一個檢視拍攝到的畫面，看到不喜歡的畫面可以直接按「Delete Frame」按鈕，將該畫面從整個 Gif 動畫中刪掉。

全部完成後，請按一下「Done」按鈕存檔。

ScreenToGif-002

 

第3步  出現「另存新檔」視窗後，選擇好你要儲存的位置並設定好檔案名稱，按下「存檔」按鈕即可完成。

接著，ScreenToGif 軟體會開始轉檔並將全部畫面儲存成 Gif 動畫圖檔，請稍待一段時間等他慢慢跑完。

ScreenToGif-003

 

第4步  另外，在開始錄影之前，我們也可點一下左下角的齒輪圖示，在設定選單中勾選你要的選項，或在右下角分別設定開始錄影、暫停錄影或停止錄影的鍵盤快速鍵。

ScreenToGif-004

 

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  1. asd235s89 說道：
    07-16, 2017 at 下午 9:01.09

    有新版2.8.1出來了

    回覆
  2. GIF與YOUTUBE 說道：
    09-13, 2015 at 上午 11:24.02

    看了此篇文章之後，深覺人腦還是比電腦強。動畫沒有音效，可是YouTube ,,進步了有影像又有聲音。
    2015/9/13,個人留言~~(凱撒琳)

    回覆
  3. Youtube2GIF 說道：
    12-19, 2013 at 下午 2:36.28

    建議使用 Youtube2GIF Maker（http://tw.youtube2gif.com），輸出動畫的效果好於上面的軟體 ScreenToGif
    而且Youtube2GIF 還可以給動畫加上您想要的字幕，一鍵把動畫上傳到 imgur.com，然後您可以用 imgur 的 url 鏈接分享到 facebook/google+

    我就是軟件作者，有問題歡迎聯繫我，呵呵。

    回覆
    • 說道：
      08-29, 2015 at 下午 3:28.53

      意思是這個Youtube2GIF軟體是一個中國軟體囉？
      好的謝謝情報通知，我會避開的。

      回覆
    • 觸手無敵強 說道：
      04-13, 2016 at 上午 12:53.35

      但是Youtube2GIF現在已經不能用了。怎麼點都沒有效果，本來也很喜歡用他的。

      回覆
      • 訪客 說道：
        09-24, 2016 at 下午 5:21.39

        http://www.igifmaker.com/index_tw.html
        FAQ: 有個軟體叫Youtube2GIF, 和iGIFmaker挺像的。它們有什麼關係嗎？
        是的。這兩個軟體是一樣的，Youtube2GIF是iGIFmaker之前的名稱。
        受版權保護影響，在很多軟體下載網站，名稱中包含Youtube字樣的軟體，都不再提供下載鏈接。因此，我只能被迫把軟體名稱從Youtube2GIF改為iGIFmaker。
        兩者的功能是完全一樣的，但從現在開始，我將只在iGIFmaker軟體上完成版本更新。

  4. anyone 說道：
    12-17, 2013 at 下午 8:07.36

    xp+sp3无法运行, 提示如下:

    —————————
    没有模块句柄无法设置非本机的挂接。
    —————————
    在 ScreenToGif.UserActivityHook.Start(Boolean InstallMouseHook, Boolean InstallKeyboardHook)

    在 ScreenToGif.Principal..ctor()

    在 ScreenToGif.Program.Main()
    —————————
    确定
    —————————

    回覆

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