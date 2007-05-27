前面剛介紹過「如何幫影片檔瘦身、調整畫面大小？」，接下來介紹一下怎樣在影片中加入自己網站或部落格的名稱或網址，當然，如果你想把你的大頭貼插進到影片中，或用自己專屬的LOGO來當作影片浮水印，一樣也可以，操作起來一樣相當的簡單。

以下一樣是使用台灣比較常見的「會聲會影X3（Ulead VideoStudio X3）」這軟體來做介紹，如果大家比較常使用哪一套軟體想知道怎樣操作的話，也可以在下面留個言。

軟體名稱：會聲會影

軟體版本：X3

軟體語言：中文

軟體公司：Corel (友立資訊)

官方網站：http://www.corel.com/

軟體下載：按這裡（試用版，功能限制）、下載頁面

第1步 首先，請先按照「如何幫影片檔瘦身、調整畫面大小？」這篇文章前面第1～3的步驟，開啟「會聲會影」軟體並從左上角的〔檔案〕→【將媒體檔案插入時間軸】→【插入視訊】，將你要修改的影片檔讀入會聲會影軟體中。

第2步 載入影片檔後，按一下下方的〔時間軸檢視〕按鈕，接著在「覆疊軌」上按一下滑鼠右鍵，再點選【插入影像】，準備在影片中插入另外一張圖片。

第3步 找到你要插入影片的圖片檔後，按一下〔開啟〕，確定選取此張圖片。

第4步 如圖，原本的影片播放框中會出現你剛剛所選取的圖片，可以用滑鼠左鍵按住、拖拉，改變該圖片檔的位置。如果要調圖片的尺寸，可以用滑鼠調整圖片四周的黃色小正方塊，拉大、拉小都可以。

第5步 接著按一下右邊功能區塊的「遮罩與彩度鍵」。

第6步 接著先調整「透明度」選項，讓圖片變透明一點，然後再勾選右邊的「套用覆疊選項」。

第7步 接著拉長圖片在整個影片中所佔用的時間軸長度，依照你希望浮水印出現時間的長短，希望出現越久，就將它拉長一點，最長不超過整部影片的長度。

第8步 全部設定好之後，就可以準備輸出成新的影片檔囉。按一下右上角的〔輸出〕按鈕，然後再按一下「建立視訊檔」，然後依照實際需要，將影片輸出成你喜歡的檔案格式。

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範例影片：

以下的影片就是依照前面的方法插入一個重灌狂人的浮水印，看起來還不錯。