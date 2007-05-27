作者：,     

如何在影片中加上字幕、浮水印、網址？

前面剛介紹過「如何幫影片檔瘦身、調整畫面大小」，接下來介紹一下怎樣在影片中加入自己網站或部落格的名稱或網址，當然，如果你想把你的大頭貼插進到影片中，或用自己專屬的LOGO來當作影片浮水印，一樣也可以，操作起來一樣相當的簡單。

以下一樣是使用台灣比較常見的「會聲會影X3（Ulead VideoStudio X3）」這軟體來做介紹，如果大家比較常使用哪一套軟體想知道怎樣操作的話，也可以在下面留個言。

軟體名稱：會聲會影
軟體版本：X3
軟體語言：中文
軟體公司：Corel (友立資訊)
官方網站：http://www.corel.com/
軟體下載：按這裡（試用版，功能限制）、下載頁面

第1步 首先，請先按照「如何幫影片檔瘦身、調整畫面大小？」這篇文章前面第1～3的步驟，開啟「會聲會影」軟體並從左上角的〔檔案〕→【將媒體檔案插入時間軸】→【插入視訊】，將你要修改的影片檔讀入會聲會影軟體中。

第2步 　載入影片檔後，按一下下方的〔時間軸檢視〕按鈕，接著在「覆疊軌」上按一下滑鼠右鍵，再點選【插入影像】，準備在影片中插入另外一張圖片。

第3步 　找到你要插入影片的圖片檔後，按一下〔開啟〕，確定選取此張圖片。

第4步 　如圖，原本的影片播放框中會出現你剛剛所選取的圖片，可以用滑鼠左鍵按住、拖拉，改變該圖片檔的位置。如果要調圖片的尺寸，可以用滑鼠調整圖片四周的黃色小正方塊，拉大、拉小都可以。

第5步 　接著按一下右邊功能區塊的「遮罩與彩度鍵」。

第6步 　接著先調整「透明度」選項，讓圖片變透明一點，然後再勾選右邊的「套用覆疊選項」。

第7步 　接著拉長圖片在整個影片中所佔用的時間軸長度，依照你希望浮水印出現時間的長短，希望出現越久，就將它拉長一點，最長不超過整部影片的長度。

第8步 全部設定好之後，就可以準備輸出成新的影片檔囉。按一下右上角的〔輸出〕按鈕，然後再按一下「建立視訊檔」，然後依照實際需要，將影片輸出成你喜歡的檔案格式。

[gads]

00010.png

範例影片：

以下的影片就是依照前面的方法插入一個重灌狂人的浮水印，看起來還不錯。

延伸閱讀：

如何上傳影片到Yahoo影片分享空間

如何上傳影片到YouTube上？（如何在YouTube貼影片？）

如何將Yahoo!奇摩的影片貼到「無名小站」部落格中？

如何把Vlog、YouTube網站上的影片，嵌入在自己的部落格？

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 影視編輯、轉檔、影音播放軟體 » 如何在影片中加上字幕、浮水印、網址？
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
KMPlayer 影音播放器 v4.1.5.8 繁體中文版！...
壹電視電視盒開箱文
Wink v2.0 將螢幕操作畫面「錄影」下來，作成動畫教學影片！...
免費網路電視直播（台灣TVBS、華視、非凡、中天、大愛、東森新聞…）...
免費 PotPlayer v1.7.1915 繁體中文版（原版無修改），更勝 K...
「音樂轉檔精靈 v2.22.01」將 APE, WAV, RM 轉成 MP3&#...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. 宥媽 說道：
    09-17, 2015 at 上午 9:12.33

    你好 我載入影片 但是都是黑色的 沒有影像耶

    回覆
  2. tylor 說道：
    11-15, 2010 at 上午 10:22.15

    有沒有辦法將浮水印以批次轉檔方式加入影片的.因為庫存影片太多了!!!

    回覆
  3. sandra 說道：
    03-29, 2010 at 下午 4:32.41

    不來恩．．．pls help !!!

    Ulead VideoStudio 10 已不能 download, 會有其他類似的software嗎…..??

    回覆
  4. ckmray 說道：
    02-21, 2010 at 下午 7:12.39

    請問可收援那些格式呢？

    回覆
  5. 無想無生 說道：
    02-20, 2010 at 上午 6:28.18

    狂人先生你好 想請問說除了可以製作浮水印外 有辦法把其他的影片中浮水印或字幕拿掉的方法嗎?
    懇請賜教 謝謝

    回覆
  6. Taigu 說道：
    01-21, 2010 at 下午 1:13.58

    請問有辦法做到批次為影片加上浮水印嗎?

    回覆
  8. 訪客 說道：
    12-19, 2008 at 下午 3:49.53

    請問你知道如何把照片上的LOGO給移除掉嗎??謝謝

    回覆
  9. 小陳 說道：
    03-20, 2008 at 下午 3:23.33

    請問我在使用過後~~出來的影片檔 比原來的小很多 請問怎麼設定才可以讓她跟原始的檔案畫面一樣大小 還有解析度也變差了 另外我學你加上去文字 也變模糊了~~煩請幫忙解答

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 