CloudConvert 線上 WebP, PNG, JPG 圖檔轉檔工具（支援 152 種圖檔、音樂影片、文件轉檔）

WebP 是由 Google 主導的新式圖檔規格，這新東西有檔案小、畫質佳與許多優點與特色。不過如果你平常使用的環境還是比較習慣用 PNG, JPEG..等一般圖檔格式來交換檔案或製作內容，可以試試看另外這個線上轉檔小工具，幫我們將 WebP 格式的圖檔轉成 PNG 格式。

實際上 CloudConvert 網站是個功能相當完整的線上轉檔工具，可支援包含音樂、影片、電子書、圖片、壓縮檔、簡報、試算表、PDF…在內的 152 種檔案格式的轉檔，還可直接從 Dropbox 或 Google Drive 線上匯入檔案來作處理，轉檔完除了下載回電腦的硬碟來用之外，，

一樣也可在轉檔完成後丟到 Dropbox 或 Google Drive 網路硬碟去，對於批次處理多個檔案的轉檔工作來說，相當方便。

使用方法：

第1步 開啟 CloudConvert 網站，從上方選單點選你要轉檔與輸出的格式。

第2步 接著按一下「Select files」按鈕，選取你要處理的檔案，可一次選擇多個檔案，選好之後按一下「Start Conversion」按鈕即可開始轉檔。

另外，在「Select files」按鈕旁邊還有一個下拉選單，可選擇從 Dropbox 或 Google Drive 等線上服務匯入檔案。

第3步 轉檔完成後，點一下綠色的「Download」按鈕即可將程式下載回來。