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FolderChangesView v2.05 監控資料夾檔案更新、新增移除等變動狀態

2017/2/6 更新：軟體版本更新至 v2.05 最新版。

FolderChangesView 是個相當實用的小工具，主要功能就是監控指定的資料夾或磁碟機，當被監控的資料夾內的檔案有更新、新增或刪除了某些檔案時，都可以在 FolderChangesView 視窗中看到這些更動。

有時，當我們不太確定某些軟體是不是會動到其他文件或檔案，或者你想知道執行某個檔案或程式時是不是會亂塞檔案到其他什麼地方去，都可以用 FolderChangesView 來做些簡單的監控跟比對。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：FolderChangesView
  • 軟體版本：2.05
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文..等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：58.2 KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.nirsoft.net/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  將軟體下載回來、解壓縮後，直接點兩下執行「FolderChangesView.exe」程式，開啟 FolderChangesView 軟體時，會出現一個視窗詢問我們要監控哪個磁碟機或資料夾，請輸入路徑後按「確定」按鈕，即可開始監控。

FolderChangesView-001

 

第2步  接著，FolderChangesView 視窗中會自動列出被監控的資料夾有哪些檔案被新增、刪除或修改，除了檔案名稱之外，還會列出完整路徑、檔案被更動的次數、首次事件時間、最後事件時間…等等細節。

FolderChangesView-002

 

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  1. J 說道：
    04-05, 2015 at 下午 2:04.35

    FolderChangesView v1.70 – Monitor files changes on Windows
    Copyright (c) 2012 – 2015 Nir Sofer

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