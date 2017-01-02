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System Ninja v3.1.6 讓「黑衣忍者」幫你清除系統垃圾、加速電腦運作！

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2017/1/2 更新：軟體版本更新至 v3.1.6 最新版。

這套軟體的名字很妙，就叫「System Ninja」，軟體圖示還是個很 cute 的黑衣忍者。其實忍者給一般人的形象大概就是來無影、去無蹤，突然出現然後給敵人很大的傷害這樣…。嗯…拿忍者的形象來「清除作業系統的垃圾」….似乎有點不太搭？不過呢他的行銷效果的確有達到了。

System Ninja 的主要功能有點類似 CCleanerKCleanerBleachBit…之類的工具，主要提供了系統垃圾檔、應用程式垃圾、與各種上網暫存檔、記錄檔…等掃描與清除功能，此外還提供了開機啟動項目的管理工具、應用程式移除工具、Process Manager 與電腦硬體訊息及系統分析工具。如果你剛好都有這類需求，這個免費的 System Ninja 還算不錯用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：System Ninja
  • 軟體版本：3.1.6
  • 軟體語言：英文、簡體中文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.25 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10（需 Microsoft .NET Framework 4.0 支援）
  • 官方網站：http://singularlabs.com
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 System Ninja 軟體、啟動之後，可以在主視窗右上角的「Options」按鈕按一下，然後在設定選單中的「Language」選單裡點選你要用的語言介面，可惜目前只有簡體中文，還沒有台灣常用的繁體中文語系。

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第2步  如要開始系統大掃除的話，可以點一下「Junk Scaner」按鈕，勾選右邊要刪除的項目，再按一下「Scan For Junk」按鈕開始掃描。

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第3步  掃描完成後，按一下「Delete Files」按鈕即可全部清除。如果你不放心的話，可以先檢查一下哪些檔案會被刪除，如有要保留的項目，可再另外處理。

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第4步  另外，在「System Tools」選單裡面還有多個額外的系統工具可以用，如「Startup Manager」可以讓我們管理開機時預設會隨系統啟動的軟體。

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第5步  「App Uninstaller」可以快速移除已安裝的軟體。

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第6步  「Processs Manager」可以檢視、管理目前正在運作中的全部處理程序…。

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第7步  另外還有「PC Analysis」可以讓我們檢視各種系統訊息與硬體資訊…。

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