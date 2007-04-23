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用 XOOPS 架設【免費購物網站】平台

[新書宣傳]想要擁有一個全功能的網站系統嗎？XOOPS是一套相當方便、實用的免費架站程式，除了提供一般的討論區、會員管理、群組管理、文章管理…等機制，只要再按照本文下方的介紹，也可以裝上購物車模組，讓你的XOOPS網站升級為購物網站唷！

本文說明：以下內容為PCuSER電腦人出版社授權刊登，相關權利屬於該作者與出版社所有，嚴禁任意轉貼、盜用。該文章作者不是本站的不來恩唷，只是透過此篇文章在本站免費曝光的機會，讓更多XOOPS使用者或希望透過XOOPS架設個人或公司的購物網站的人，可以獲得更多有用的資訊，也可藉此機會選購這本即將於2007年5月出版的新書。

主題：XOOPS網站升級為購物網站
作者：蔡耀松
書名：《電子商店架設與經營秘訣
出版社：PCuSER電腦人（城邦）
詳細書籍資料按這裡

本文章節：
一、安裝XOOPS購物車模組
二、設定XOOPS購物車模組
三、XOOPS購物車模組前台購物流程

相信有許多公司或個人都會選用XOOPS作為你所架設的入口網站，因為XOOPS是一個功能強大的架站系統，而且是免費的軟體，再加上是目前全球最多人使用的網站系統，所以外掛模組眾多，你想的到都有，如常見的「新聞」、「常見問答集」、「檔案下載」、「投票機」等等種類繁多不勝枚舉。


圖 3-225　XOOPS官方網站（www.xoops.org

一、安裝XOOPS購物車模組

很多人曾向筆者問到XOOPS可不可以升級為購物網站，因此筆者利用閒暇之餘，寫了一個XOOPS的購物車模組。此購物車系統合併了iePay付款機制及離線ATM轉帳的金流功能，所以是一個非常完整的購物車模組。你可以從iePay的官方網站下載XOOPS購物車模組。


圖3-226　XOOPS購物車模組

將XOOPS購物車模組檔案下載解壓縮後，把其中「Cart」目錄直接複製到「XOOPS安裝目錄/modules/」目錄中。


圖3-227　安裝XOOPS購物車模組

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本文章節：
一、安裝XOOPS購物車模組
二、設定XOOPS購物車模組
三、XOOPS購物車模組前台購物流程

 

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  1. Smithc500 說道：
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