2017/2/12 更新：SecretFolder 軟體版本更新至 v4.7.0.0 最新版，另加入 dog840810 網友提供的繁體中文語言檔。

當你有些檔案、文件或圖片不想被使用同一台電腦的其他人看到的時候，該怎麼做呢？

也許很多人會想說藏在 Google Drive 或 Dropbox 雲端硬碟裡面，就不會有人知道放哪裡了，這也是個好方法。不過如果你不想讓檔案外流到外部的網站去，也許可以試試看下面這個簡單的小軟體 SecretFolder，幫資料夾加上密碼保護、隱藏起來。

SecretFolder 是個免費軟體，可在家裡或辦公室使用，可支援各版本的 Windows 作業系統（可支援 32/64 位元）與常見的 NTFS, FAT32, exFAT 及 FAT 等檔案系統。使用 SecretFolder 的方法很簡單，開啟軟體主視窗之後，將你要隱藏起來的資料夾加到清單中，按下「Lock」按鈕即可用密碼保護、隱藏起來。要解鎖的話則一樣開啟 SecretFolder 視窗再按「Unlock」即可恢復。

不過我建議使用這類軟體要很小心，真正重要的檔案除了用 SecretFolder 軟體鎖起來之外也還要另外備份一下，避免哪天你自己忘了密碼什麼就完了。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： SecretFolder

SecretFolder 軟體版本： 4.7.0.0

4.7.0.0 軟體語言： 繁體中文、英文、韓文… 等多國語言

繁體中文、英文、韓文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 3.12 MB

3.12 MB 系統支援： Windows XP SP3/Vista/Win7/Windows 8(32bit and 64bit)

Windows XP SP3/Vista/Win7/Windows 8(32bit and 64bit) 官方網站： http://ohsoft.net/

http://ohsoft.net/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 SecretFolder 軟體下載回來、安裝好之後，第一次開啟時會要我們設定自己的密碼，請輸入密碼後按「OK」即可開始使用。

注意！密碼一定要記住，不可忘記！不然沒人幫得了你。

第2步 設定好密碼，開啟 SecretFolder 軟體主視窗後，點一下視窗左上角的「Add」按鈕，選取你要加密保護、隱藏的資料夾。

第3步 選取好之後，按下「Lock」按鈕即可將資料夾隱藏起來，下次要用時，再開啟 SecretFolder 視窗、按「Unlock」即可恢復。

第4步 如果要更換密碼的話，可以點一下「Preferences」按鈕，在「General」分頁中按「Change password…」即可重設密碼。