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[系統減肥] 比 CCleaner 更乾淨！ KCleaner v3.2.2.85 幫你清出更多硬碟空間！

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2016/12/28 更新：軟體版本更新至 v3.2.2.85 最新版。

KCleaner 是一個專注於清除電腦垃圾檔案的免費軟體，主要功能就是把電腦中的暫存檔、已不使用的軟體安裝程式快取、暫時沒什麼用的系統記錄、網頁快取…以及各種熱門應用程式、軟體的快取..等項目，通通抓出來、刪掉。

KCleaner 不但是免費軟體，而且操作介面還是中文的。整個軟體的使用方法也很簡單，除了可以用「正常模式」先分析電腦中的全部檔案後再自己按「清除」按鈕刪掉用不到的垃圾檔案，也可用「自動模式」讓 KCleaner 全自動分析、清除並在指定時間內自動多次執行硬碟大掃除的工作。

實際測試，的確可以挖出很多用不到的檔案。事實上我是有點嚇到了，原本以為已經清很乾淨的電腦，結果還掃出將近 1GB 的垃圾檔案，其中一個是我早就忘記什麼時候留下的 ISO 暫存檔，浪費了我 753MB 的空間。不過還好的是使用 KCleaner 清除電腦垃圾檔之前，我們都可以手動按「顯示檔案清單」來看看哪些檔案會被刪掉，也可將某些還要用的東西排除在外，算是很安全又很有效的小工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：KCleaner Lite 版
  • 軟體版本：3.2.2.85
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.41 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.kcsoftwares.com/
  • 軟體下載：按這裡

安裝時請注意！

在安裝完 KCleaner 軟體後的幾秒鐘內，可能會跳出如下圖的軟體安裝步驟，請立刻按視窗右上角的「X」關閉，不要安裝額外的、用不到的其他軟體或工具列！一定要小心！

KCleaner

使用方法：

第1步  安裝好 KCleaner 軟體、啟動之後，會先跳出一個警告視窗，提示我們這軟體很強大、可能會刪掉不少東西，請小心使用。

事實上我還是建議使用手動的「正常模式」，在每次要刪檔之前自己都先看過一遍，會比較安心。

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第2步  第一次使用時，會自動跳出設定視窗，讓我們選擇程式的語言介面與要刪除的檔案類型，設定好之後按「儲存」按鈕即可完成。

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第3步  KCleaner 的使用方法很簡單，就是先按「分析」，分析完後再按最右邊的「顯示檔案清單」。

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第4步  接著請檢查一下清單中是否有不該被刪除的檔案，可以先按「類型」來查看到底是哪些類型的檔案會被刪除，然後看看「路徑」與「大小」，確定都沒有重要的、不能刪的東西後，按一下左上角的「清除」按鈕，即可自動移除系統中用不到的垃圾檔。

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  1. a6655333041 說道：
    06-18, 2015 at 下午 6:03.00

    我登入谷歌瀏覽器chrombe屢登不入常顯示天阿當掉了請問該如何處理?謝謝

    回覆
  2. eric 說道：
    04-24, 2013 at 下午 11:07.42

    Kclean好像會植入BasicServe，然後綁架瀏覽器的搜尋功能（先是首頁被對岸hoa123綁架，想辦法移除掉後，變成Chrome的URL列直接搜尋功能被綁架）AVAST防毒軟體一直警告會連到www.baseserve.com這個危險網站

    回覆
  3. Maxkings 說道：
    04-23, 2013 at 下午 11:52.49

    哇，首頁會被 hao123 這個流氓插件綁架，大家別裝呀！

    回覆
    • OMI 說道：
      04-24, 2013 at 下午 4:17.15

      花了一、二個小時的時間在移除綁架，
      除了首頁被hao123綁了外，
      搜尋引擎也被basicservice給綁了。

      回覆
  4. guib153 說道：
    04-23, 2013 at 下午 12:02.38

    請問不小心按到安裝插件
    要怎麼移除阿
    煩死了 ~~

    回覆
  5. 心隱 說道：
    04-23, 2013 at 上午 9:56.55

    我的被NOD32擋掉..
    打開軟體時…
    第3步那兒的畫面只有出現一半…
    無法使用哩～～ZZ…

    回覆
  6. ＪＫ 說道：
    04-23, 2013 at 上午 9:19.48

    還是ＣＣ開心用　哈哈ＸＤ

    回覆
  7. Gnimnek168 說道：
    04-23, 2013 at 上午 7:57.54

    這真是一套爛工具軟體！

    因為安裝過程沒有注意要取消選擇瀏覽器工具列安裝，結果我所有的瀏覽器全都中標，首頁會被 hao123 這個流氓插件綁架，要移除掉要耗費許多時間。

    千萬，千萬，千萬，不要安裝這種爛軟件。

    回覆
  8. 阿狗 說道：
    04-23, 2013 at 上午 12:11.22

    我的分析出1.3G
    可是只有清理掉4XXMB

    回覆
  9. 浴缸 說道：
    04-22, 2013 at 下午 11:43.01

    他正體中文中 還有是有些是亂碼耶~~請問有解決方法嗎???

    回覆

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