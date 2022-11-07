SmartSniff v2.29 網路封包、流量檢測工具，查出哪個軟體、流進/流出哪些資訊！

2022/11/7 更新：軟體版本更新至 v2.29 最新版，由於此類軟體功能特殊，很容易被防毒軟體誤判為有害程式，有疑慮的話請勿使用。

現在大多數的電腦每天一開機就會連上網，不管是傳訊息、看網頁或操作各式各樣的軟體..等，，

一天到晚都有一些訊號、訊息流進流出。不過流量這種東西並不是張開眼睛就可以直接看得到的，如果你想知道你的電腦現在有哪些流量、哪些訊號進進出出的話，該怎麼看呢？

SmartSniff 是一個免費的簡易版網路流量監控工具，可以幫我們監控流進/流出網路卡的 TCP/IP 封包，並以 Ascii 或 hex 等模式監看流量數據的內容。SmartSniff 可同時支援 Raw Sockets、WinPcap Capture Driver 與 Microsoft Network Monitor Driver..等方式來攔截網路卡的流量，讓我們在部分環境下不用額外安裝其他軟體，就可以直接監控、檢視流量的相關資訊。

儘管 SmartSniff 看起來相當簡單易用，這產品的定位跟真正功能完整的專業軟體也還是有點不同，不過要真的能看得懂裡面在幹嘛還是得要有些基礎知識與技術背景，有興趣的人可以再研究看看。