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[免費] Alcohol 52% v2.0.3.6731 虛擬光碟機、映像檔製作工具

Alcohol 52% 是個虛擬光碟軟體，跟另外一個付費的完整版軟體 Alcohol 120% 不一樣的是，Alcohol 52% 僅提供在電腦上模擬光碟機、掛載 ISO 或其他格式的光碟映像檔，讓我們可以不用每次都拿出光碟片來用，直接在電腦中虛擬一下就可以玩遊戲或查閱光碟中的資料。

Alcohol 52% 可提供最多 6 個虛擬光碟機，讓我們同時載入不同的遊戲光碟或資料內容，資料讀取速度號稱可達一般 CD-ROM 的200倍（因為是存在硬碟上，依硬碟速度而定）。可模擬一般常見的 CD、DVD、HDDVD、BD…等各式光碟規格，相容於各版本的 Windows 作業系統。

在 Alcohol 52% 軟體中除了可以模擬多部光碟機之外，還提供了「映像檔製作精靈」與「映像檔搜尋專家」..等工具，方便我們將實體 CD、DVD 壓製成「.mds」的光碟映像檔，方便日後直接從硬碟裡找出來、掛載使用。另外在製作過程中也可支援 SafeDisc、SecuROM、StarFource…等等多項保護機制的模擬功能，是個頗受歡迎的實用工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Alcohol 52%
  • 軟體版本：2.0.3.6731
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文..等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（非商業使用）
  • 檔案大小：1.2 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7
  • 官方網站：http://www.alcohol-soft.com/
  • 軟體下載：按這裡

注意！部分防毒軟體可能會誤報此為有問題的程式，如有疑慮請勿使用！另外，如果你的電腦已經安裝了 Alcohol 120% 那就不需要再裝 Alcohol 52% 了。

使用方法：

第1步  安裝軟體時請注意，執行到以下步驟時，請不要勾選安裝其他用不到的瀏覽器工具列或額外的軟體，避免用不到的東西太多會影響使用電腦的心情。

 

 

第2步  安裝好、開啟 Alcohol 52% 軟體時，我們可以直接將 ISO 或其他各種格式的光碟映像檔拉到視窗中，再按滑鼠右鍵掛載到電腦中來用。

 

 

第3步  另外也可按「映像檔製作精靈」來將實體光碟機中的內容完整複製、備份成光碟映像檔，儲存再電腦的硬碟中隨時備用。

延伸閱讀：

 

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較舊的留言
  1. YUKI.N 說道：
    07-15, 2015 at 上午 11:13.59

    最新的免費安裝版會強制安裝 Smart File Advisor 廣告軟體

    解決方式是: 在開始安裝前，在 “C:\Program Files\” 和 “C:\Program Files (x86)\” (如果沒有這個資料夾就不用)

    建立一個名為 “Smart File Advisor” 的 “檔案”，之後再安裝酒精，就不會連廣告軟體也安裝了 (廣告軟體會安裝錯誤)

    回覆
  2. 訪客 說道：
    04-24, 2015 at 下午 2:15.58

    Alcohol 120% 有免費的版本了, 慶祝11週年慶(It is Alcohol Softs 11th birthday, and as a special thank you to all our users, we are releasing a special free version of Alcohol 120%)

    回覆
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