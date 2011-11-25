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  1. 潘潘 說道：
    06-23, 2017 at 下午 6:18.32

    請問如果要關閉自動回覆 應該怎麼做?

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  2. ni 說道：
    07-04, 2016 at 下午 4:41.17

    跟足黎設定
    但都唔得話錯誤無法回覆

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  3. Angela 說道：
    01-04, 2016 at 下午 5:43.50

    你好，想請教我上週依此文章成功設定公司電腦的自動回覆，就算關機也可以自動回覆，很謝謝版主。但今天這台電腦掉了，請問有什麼方法可以用不同電腦取消自動回覆的設定呢？
    謝謝！

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  4. James 說道：
    12-03, 2012 at 下午 11:04.56

    請問可以把outlook 關閉 但還是能自動回覆的方式嗎 ?
    我出國玩電腦不會隨時一直開機，所以outlook不會一直開著，
    目前這方式我只能將電腦放在旅館全天開啟才會自動回覆 !
    麻煩你了 ! 請告知是否有其他方式

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  5. Little Horse 說道：
    11-29, 2011 at 下午 1:19.22

    像我們公司就沒有Exchange server 沒法使用郵件答錄機功能..
    用免費的但是對方會一直重複收到就很煩 = =”

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  6. semson 說道：
    11-28, 2011 at 下午 1:29.35

    為什么不用那個 “Out of Office Assistance” ?

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