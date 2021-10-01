「壽司工廠」超 Q 的倉庫番壽司店經營遊戲

喜歡益智解謎遊戲的朋友，肯定都有玩過倉庫番，控制著角色推動畫面中的箱子到指定位置就過關，，

但要如何推、從哪裡開始推全都是學問，浪費步數還是小事，不小心走錯一步就可能會被箱子卡得死死的，玩起來可說是相當燒腦。

而本篇要介紹給大家的「壽司工廠」也是倉庫番遊戲的一種，不過它結合了壽司店的經營元素，讓遊戲多了更多的趣味性唷！玩家裡控制的角色是一名廚師，推動的則是各種方形的壽司，必須將所有的壽司推到盤子上才可成功上菜！

來到店裡的客人就是遊戲的關卡，每一位客人代表著一關，滿足所有客人的胃就能賺取金幣或是鑽石，逐步將老舊的店面升級，當店內的裝飾升級後，就會自動開始賺錢，整個就是用錢滾錢的概念啦～

除了多種不同特殊技能的廚師可解鎖收集外，還有超過 70 種不同口味的壽司等著你來收集哦！喜歡此類遊戲的朋友，一定要來玩看看啊～～～

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：壽司工廠 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：UNIT5 Inc 官方網站：http://www.unit5soft.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會有相當詳細的遊戲教學，只要跟著小手手點擊，就能學會囉！





在關卡中，將壽司推至盤子上就能過關。





客人會不斷的從下方出現，每位客人就代表一個關卡，點擊就能進入挑戰。前面的關卡都很簡單，不用擔心唷！使用的步數將會影響到獲得的星數，在關卡右上角可以看到。





遊戲的過程中，有機會可以升級壽司食譜與獲得新的廚師，越高級的壽司可以賺取更多的金幣，而每位廚師則都會有各自不同的技能，可依需求來更換使用。





在右上角點開菜單，再點擊「椅子」圖示就可以進入裝飾選單。









在菜單中點擊「日曆」圖示可進入關卡列表，可以重新挑戰之前未拿到滿星的關卡。





萬一不小心走錯了路，可使用右下角的按鈕返回上一步或是重新開始。在左下角則有三個道具可以使用，遇上難題時，不妨就讓它們幫幫你吧！