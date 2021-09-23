StockSnap 每週都有新圖的高解析度免費圖庫！CC0 授權，個人、商用皆可！

       

「StockSnap」是一個全站採 CC0 授權的圖庫網站，所有的圖片素材都可以免費下載，並可使用於個人或商業用途，，

不需標註來源也不需註冊帳號，直接就能下載使用。

在網站上除了可使用關鍵字來搜尋外，也規劃了標籤分類目錄，可以方便使用者更容易找到需要的圖片，例如你可以在「People」人物的大分類下，再用不同的性別、人物組成（朋友、家人、夫妻、團體等）再進一步篩選；或是在「Nature」自然的分類之下，再找到海灘、花、雲、天空、海洋、星星……等小分類。一共有 100 個大分類，每個分類下又有再細分各種的小分類標籤，無論是具象化的或是情感面的，都可以輕鬆的找到符合需求的圖片素材。

除了可直接下載高解析度的圖片外，在網站上也有提供簡單的客製化編輯功能，可以加入文字、貼紙、套用特別的濾鏡、手動調整各種的編輯項目（亮度、對比、飽和度、色調等），也可以加上邊框、陰影或是裁切成需要的尺寸等，不過編輯過後保存下來的圖片，解析度就沒有原圖那麼高了。

網站提供的總圖量十分龐大，而且每週都持續有新圖上架，是一個很值得收藏的免費圖庫唷！

 
  • 網站名稱：StockSnap
  • 網站網址：https://stocksnap.io/
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    網頁畫面：

    開啟網站後，可使用關鍵字搜尋，或是點擊上方的「CATEGORIES」展開分類目錄。



    網站整理出了 100 個大分類，每個分類下又再列出了 3 個常用的小分類，點入大分類之後，還可以看到更多的小分類哦！



    找到需要的圖片後，直接點擊下方的「Free Download」就可以將原圖下載回來。註冊帳號的話則可以將喜歡的圖片加入收藏唷！



    點擊「Customize with the Editor」可以開啟線上編輯器，可以加入文字、貼紙或是其它的圖片、照片，也可以裁切成需要的尺寸、加入濾鏡、調整透明度、亮度、對比、飽和度等，還可加入邊框與影陰，最後點擊右上角的「Download」即可將圖片下載回來。

    最後更新：09-23, 2021 下午 5:59

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