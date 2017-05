將一般圖片轉成 GIF 動畫

GIF格式的動畫圖檔跟一般靜態的圖檔不一樣的地方是,它可以將圖片、照片的畫面像播電影一樣的一幕一幕的輪流出現。如果你偶爾剛好需要讓不同照片的畫面整合在同一個圖檔中來播映的話,可以試試看下面這個免費網站所提供的GIF圖檔轉檔服務,只要選取好要上傳的圖片、調整好播映速度,按下按鈕即可馬上轉檔完成。

使用方法:

第1步 開啟gifninja網站之後,按「瀏覽...」按鈕選取你要做成動畫的圖檔,一次可選取5個圖檔。另外該站也提供ZIP檔上傳的功能,我們可將圖檔用檔名排序,壓縮成ZIP檔後上傳到gifninja網站中。

第2步 選取好要上傳的檔案後,可以在下面的「Choose the animation speed for your gif」設定GIF動畫的畫面轉換速度,數字越大越快。設定好之後,再按一下「make my gif!」按鈕即可將你上傳的圖檔轉成GIF動畫。