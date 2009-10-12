將一般圖片轉成 GIF 動畫

GIF格式的動畫圖檔跟一般靜態的圖檔不一樣的地方是，它可以將圖片、照片的畫面像播電影一樣的一幕一幕的輪流出現。如果你偶爾剛好需要讓不同照片的畫面整合在同一個圖檔中來播映的話，可以試試看下面這個免費網站所提供的GIF圖檔轉檔服務，只要選取好要上傳的圖片、調整好播映速度，按下按鈕即可馬上轉檔完成。
網站名稱：gifninja CreateAGif 網站網址：按這裡 使用限制：一次最多5張照片，可支援ZIP壓縮檔上傳 延伸閱讀：免費Microsoft GIF Animator動畫製作軟體，自己作MSN表情圖！
使用方法：
第1步 開啟gifninja網站之後，按「瀏覽...」按鈕選取你要做成動畫的圖檔，一次可選取5個圖檔。另外該站也提供ZIP檔上傳的功能，我們可將圖檔用檔名排序，壓縮成ZIP檔後上傳到gifninja網站中。
第2步 選取好要上傳的檔案後，可以在下面的「Choose the animation speed for your gif」設定GIF動畫的畫面轉換速度，數字越大越快。設定好之後，再按一下「make my gif!」按鈕即可將你上傳的圖檔轉成GIF動畫。
第3步 如圖，轉檔完成後，請在圖檔上按右鍵另存新檔即可。如果覺得GIF動畫的變換速度太快，可以按右邊的「No-it’s too slow/fast」重新設定圖案變換速度。
延伸閱讀：
line大頭照也適用嗎
多謝不來恩~
我喜欢挑战
為什麼轉檔後圖案不會動 ?
請問狂人：
有沒有製作”Apng”格式的軟體
GIF只有256色，又不能透明，很煩人~
Hi Briian
請問一下 FastStone 5.3
如何抓下拉式選單呢?
還是說有哪些其他軟體可以抓圖下拉式選單呢?
Thanks
偶而 →打錯字囉^.^
偶(爾)
http://blog.udn.com/jangjnan/2359216
的確是，我之前一直分不清楚 偶而、偶爾，一直以為都一樣。其實應該偶爾比較對..
很方便的工具
這樣要做GIF就不用開Photoshop
一般新手也可以自己DIY