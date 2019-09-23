「Futoshiki」比數獨更有挑戰性的數字邏輯遊戲（iPhone, Android）

「Futoshiki」是一款來自日本的數字邏輯遊戲基本的玩法與數獨有些類似在同一行與同一列的數字都是不可重覆的，

不過這款遊戲不同的地方在於它在某些格子之間加入了數字大小排列的條件在思考如何填入數字時這些條件也同時必須被滿足。

遊戲提供 4×4、5×5……一直增加到 9×9 共有 6 種難度的遊戲盤每一種難度都有 2000 個關卡可以讓你玩到不想玩為止！遊戲關卡沒有順序之分你可以任意的選關玩當一個關卡過不去時也可以先中斷跳出解題的進度會被保留下來等到下回身心都健全時（？）就能再次鼓起勇氣繼續挑戰！

比起數獨這款遊戲玩起來感覺更有挑戰性解出答案時的爽度更高！喜歡這類數字解謎遊戲的話非常推薦可以來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Futoshiki

Futoshiki 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Aliaksandr Uvarau

Aliaksandr Uvarau 官方網站： http://coralgames.com.au/

http://coralgames.com.au/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.2 以上 / Android 4.0 以上版本

iOS 11.2 以上 / Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

若想先了解一下遊戲的規則可以點入「RULES」但都是英文說明不想看的可以直接點入「PLAY」。

遊戲難度是用遊戲盤的大小來區分格數越少難度越低。點入後再選擇關卡。

每個關卡都會先給幾個數字格選擇格子後再使用下方的數字鍵來填入數字即可同一格中可填入多個數字做為筆記。規則很簡單：

1. 同一行或同一列的數字不可重覆。（若重覆會以紅字、紅框警示）

2. 格子與格子之間若有出現「黑色箭頭符號」代表這兩格的數字有大小之分。

（如左圖所示箭頭尖端的數字會比另一邊的數字小用這個條件就能幫助推理出正確的數字。）

當數字都正確的填入後就能過關囉！

如果發現走錯了可點擊右上角的「箭頭」無限返回上一步。若覺得有點無力回天也可以點擊右上角的「選單」選擇「RESET」全部清除重來。

若覺得 4×4、5×5 太簡單就直上 6×6、7×7、8×8 或 9×9 吧！可真的會殺死許多腦細胞哦！

卡關的狀況是絕對會發生的如果那密密麻麻的數字讓你感到心寒的話可以先退出沒有關係程式會將記錄保存下來在關卡列表上看到「時鐘」符號就代表是未完成的關卡點擊再選擇「RESUME」就能繼續挑戰了。