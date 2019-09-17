「日文五十音練習」適合初學者使用，包含發音與測驗練習（Android）

有好一陣子沒有介紹跟日文有關的 App 了這次要介紹給各位的是一款很適合初學者使用的「日文五十音練習」功能非常簡單，

但對於剛接觸日文正在學習五十音的朋友來說已十分足夠。

提供完整的五十音圖包含清音、濁音、半獨音與拗音點擊假名即可聽取發音字卡在點擊時還會在平假名與片假名之間切換讓使用者可以同步記憶兩種假名的字形。在背熟五十音之後程式還有提供測驗練習的功能可選擇要單獨練習平假名或片假名也可進行混合練習不過就只能選擇單純練習清音、濁音或拗音。

測驗時會提供假名由使用者從四個發音選項中選出正確的拼音如果答錯會立即給出正確答案可即時知道錯誤的地方並加強記憶。測驗沒有限制題數所以可以一直練習到你不想練為止也因為功能真的很簡單所以也沒有統計分析的功能當做課外的複習工具還蠻不錯的唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 日文五十音練習

日文五十音練習 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： ChenLiHan

ChenLiHan 官方網站： https://lihannote.com/

https://lihannote.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上版本

Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「日文五十音練習」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

如果想聽發音要先將右上角的「喇叭」圖示點開接著點擊下方的平假名就可以聽取發音點擊的同時平假名會切換成片假名再次點擊就會再翻回平假名。

點擊右上角的「轉換箭頭」則可將整張五十音圖切換成片假名。透過上方的按鈕可切換成「濁音」或「拗音」列表。

由下方切換到「測驗」可設定想要練習的內容後按下「開始練習」。

開始測驗時會隨機給出假名需由下方選出正確的發音。如果答錯時就會像右圖這樣顯示正確答案讓你可以即時修正。