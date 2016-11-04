印象中在 Mac OS X 10.5（Leopard）版本之後，蘋果公司就將 Boot Camp 功能內建到系統裡去，大家可以不用另外下載 Boot camp 軟體，也可以直接透過內建的功能來分割硬碟、安裝額外的作業系統到 Mac 電腦中，開機時也只要按住〔option〕按鍵便可選擇你要用的系統來開機，整個相當方便。
透過Boot Camp來安裝多重系統的方式跟使用虛擬電腦軟體如 VMWare 最大的不同是，直接使用電腦的全部資源來運作，不必像虛擬電腦環境那樣必須先啟動 Mac 系統、再透過軟體模擬電腦環境。優點是運作效能好一些，不過缺點是兩邊的系統沒法很即時的作互動，頂多使用其他支援軟體如「MacDrive」來讓 Windows 讀寫 Mac 磁碟中的檔案這樣。
以下示範如何在 Mac 電腦中安裝獨立運作的 Windows 系統，在開始之前請記得先下載 Windows 系統安裝用的 ISO 映像檔，然後再準備一個 8GB 以上可用空間的隨身碟或記憶卡（速度越快的越好），然後再依照以下方法操作。
要準備的東西：
一、設定 Boot Camp，建立 Windows 系統專用分割區
第1步 在 Mac 電腦打開 Finder 視窗，進入「應用程式」→「工具程式」後點兩下開啟「Boot camp 輔助程式」。
第2步 接著會出現一些簡單的說明，請按「繼續」。
第3步 接下來的步驟會讓我們選擇要執行的工作，請全部勾選後按「繼續」。最上面的步驟是幫我們製作可開機的 USB 隨身碟並將 Windows 系統的安裝檔都複製進去。
中間是下載驅動程式等支援軟體，最下面的步驟是安裝 Windows。如果你的 Mac 原本就有安裝過 Windows，那最下面的步驟就會變成「移除 Windows 10 或以上版本」之類的功能，必須先移除之後才能再安裝。
第4步 此時請先選取事先下載好的 Windows 系統安裝用的ISO 影像檔、再點選 USB 隨身碟，最後再按「繼續」。接著便會開始複製檔案到隨身碟並下載一些必備的支援程式。
請問我的bootcamp一直顯示出磁碟空間不足,但是我已經都清空所有下載軟體了,然後office作業軟體都打不開,不知道該怎麼辦,如果真的無法自己處理,版主有推薦維修的店家嗎?(台北)
請問我的windows7出了點問題，想要重灌要如何用呢？！
痾 我用Boot Camp 按照以上步驟 灌好Window10 下載遊戲玩到一半
我想要切換回Mac 但 試過了以下的方法 都無法切換回Mac
1.關機 按 option + 開機鈕 我只有出現 Window
2.開機 按 command + option + P + R 重新啟動後 我還是Window的畫面
3.於Window系統 右下角的三角形 按 Boot Camp 圖示 選擇以 OS X 重新開機 但我還是困在Window , 按 Boot Camp控制台 選擇 以 OS X 開機 還是困在 Window = =