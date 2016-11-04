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如何在 Mac 電腦安裝 Windows 系統（透過 Boot Camp 雙開機）

印象中在 Mac OS X 10.5（Leopard）版本之後，蘋果公司就將 Boot Camp 功能內建到系統裡去，大家可以不用另外下載 Boot camp 軟體，也可以直接透過內建的功能來分割硬碟、安裝額外的作業系統到 Mac 電腦中，開機時也只要按住〔option〕按鍵便可選擇你要用的系統來開機，整個相當方便。

透過Boot Camp來安裝多重系統的方式跟使用虛擬電腦軟體如 VMWare 最大的不同是，直接使用電腦的全部資源來運作，不必像虛擬電腦環境那樣必須先啟動 Mac 系統、再透過軟體模擬電腦環境。優點是運作效能好一些，不過缺點是兩邊的系統沒法很即時的作互動，頂多使用其他支援軟體如「MacDrive」來讓 Windows 讀寫 Mac 磁碟中的檔案這樣。

以下示範如何在 Mac 電腦中安裝獨立運作的 Windows 系統，在開始之前請記得先下載 Windows 系統安裝用的 ISO 映像檔，然後再準備一個 8GB 以上可用空間的隨身碟或記憶卡（速度越快的越好），然後再依照以下方法操作。

要準備的東西：

  1. Windows 系統安裝 ISO 映像檔（按這裡下載或這裡
  2. USB 隨身碟或記憶卡（8GB 以上，速度越快越好）
  3. 先將重要檔案、文件、照片備份到外接硬碟（很重要！

一、設定 Boot Camp，建立 Windows 系統專用分割區

第1步  在 Mac 電腦打開 Finder 視窗，進入「應用程式」→「工具程式」後點兩下開啟「Boot camp 輔助程式」。

mac-bootcamp-win10-01

 

第2步  接著會出現一些簡單的說明，請按「繼續」。

mac-bootcamp-win10-02

 

 

第3步  接下來的步驟會讓我們選擇要執行的工作，請全部勾選後按「繼續」。最上面的步驟是幫我們製作可開機的 USB 隨身碟並將 Windows 系統的安裝檔都複製進去。

中間是下載驅動程式等支援軟體，最下面的步驟是安裝 Windows。如果你的 Mac 原本就有安裝過 Windows，那最下面的步驟就會變成「移除 Windows 10 或以上版本」之類的功能，必須先移除之後才能再安裝。

mac-bootcamp-win10-03

 

第4步  此時請先選取事先下載好的 Windows 系統安裝用的ISO 影像檔、再點選 USB 隨身碟，最後再按「繼續」。接著便會開始複製檔案到隨身碟並下載一些必備的支援程式。

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較舊的留言
  1. L,C 說道：
    07-03, 2017 at 上午 1:07.43

    請問我的bootcamp一直顯示出磁碟空間不足,但是我已經都清空所有下載軟體了,然後office作業軟體都打不開,不知道該怎麼辦,如果真的無法自己處理,版主有推薦維修的店家嗎?(台北)

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  2. EJ 說道：
    10-14, 2015 at 下午 9:41.03

    請問我的windows7出了點問題，想要重灌要如何用呢？！

    回覆
  3. Mike Tea 說道：
    08-28, 2015 at 下午 6:42.48

    痾 我用Boot Camp 按照以上步驟 灌好Window10 下載遊戲玩到一半
    我想要切換回Mac 但 試過了以下的方法 都無法切換回Mac
    1.關機 按 option + 開機鈕 我只有出現 Window
    2.開機 按 command + option + P + R 重新啟動後 我還是Window的畫面
    3.於Window系統 右下角的三角形 按 Boot Camp 圖示 選擇以 OS X 重新開機 但我還是困在Window , 按 Boot Camp控制台 選擇 以 OS X 開機 還是困在 Window = =

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