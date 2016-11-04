印象中在 Mac OS X 10.5（Leopard）版本之後，蘋果公司就將 Boot Camp 功能內建到系統裡去，大家可以不用另外下載 Boot camp 軟體，也可以直接透過內建的功能來分割硬碟、安裝額外的作業系統到 Mac 電腦中，開機時也只要按住〔option〕按鍵便可選擇你要用的系統來開機，整個相當方便。

透過Boot Camp來安裝多重系統的方式跟使用虛擬電腦軟體如 VMWare 最大的不同是，直接使用電腦的全部資源來運作，不必像虛擬電腦環境那樣必須先啟動 Mac 系統、再透過軟體模擬電腦環境。優點是運作效能好一些，不過缺點是兩邊的系統沒法很即時的作互動，頂多使用其他支援軟體如「MacDrive」來讓 Windows 讀寫 Mac 磁碟中的檔案這樣。

以下示範如何在 Mac 電腦中安裝獨立運作的 Windows 系統，在開始之前請記得先下載 Windows 系統安裝用的 ISO 映像檔，然後再準備一個 8GB 以上可用空間的隨身碟或記憶卡（速度越快的越好），然後再依照以下方法操作。

要準備的東西： Windows 系統安裝 ISO 映像檔（按這裡下載、或這裡） USB 隨身碟或記憶卡（8GB 以上，速度越快越好） 先將重要檔案、文件、照片備份到外接硬碟（很重要！）

一、設定 Boot Camp，建立 Windows 系統專用分割區

第1步 在 Mac 電腦打開 Finder 視窗，進入「應用程式」→「工具程式」後點兩下開啟「Boot camp 輔助程式」。

第2步 接著會出現一些簡單的說明，請按「繼續」。

第3步 接下來的步驟會讓我們選擇要執行的工作，請全部勾選後按「繼續」。最上面的步驟是幫我們製作可開機的 USB 隨身碟並將 Windows 系統的安裝檔都複製進去。

中間是下載驅動程式等支援軟體，最下面的步驟是安裝 Windows。如果你的 Mac 原本就有安裝過 Windows，那最下面的步驟就會變成「移除 Windows 10 或以上版本」之類的功能，必須先移除之後才能再安裝。

第4步 此時請先選取事先下載好的 Windows 系統安裝用的ISO 影像檔、再點選 USB 隨身碟，最後再按「繼續」。接著便會開始複製檔案到隨身碟並下載一些必備的支援程式。