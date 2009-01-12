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幫 Windows 7 安裝/切換中文、多國語系？

在之前一篇文章中提到了微軟釋出了Windows 7 beta測試版軟體的官方下載點，如果你也下載安裝了暈倒妻的話，可以在依照下面的方法將系統更新為繁體或簡體中文介面，讓我們玩起來可以舒服些。

很多網友戲稱：

  • Windows XP → 暈倒插屁
  • Windows Vista → （沒有，被Dororo化了…）
  • Windows 7  → 暈倒妻
  • Windows 98跟其他的版本 → 暈倒死...

雖然還滿難聽的，不過在某些情況下還滿傳神的，因為之前版本的Windows太容易當機而造成網友心中充滿苦悶。… 不過其實XP SP2之後就還滿少當的，我看這也是微軟推新產品一直不順的原因吧？我看這次Windows 7如果再度賣不贏Windows XP的話，我猜微軟就要開始大推不限版本的「月租型」軟體了吧？每年交一點保護費，其他的就讓你用到爽、軟體版本隨便你換。不過…收一次錢都不容易了，還每一兩年收錢不更難些？

 

Windows 7 測試版與中文語系下載：http://briian.com/?p=6050

 

 

如何在Windows 7中安裝、切換不同語系？

第1步  安裝好英文版的Windows 7作業系統後，請依序按下〔開始〕按鈕→【Control Panel】。

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第2步  開啟控制台視窗後，請按一下「Change Display language」。

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第3步  在「Keyboard and Languages」設定頁面中按一下〔Install/unstall languages…〕按鈕，準備安裝新的語系檔。

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第4步  接著再按一下〔Install display languages〕，開始安裝新語系。（話說… 步驟還真繁複…）

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第5步  目前提供兩種安裝方式，一種是安裝光碟，另外一種是透過Widnows Update來下載、安裝（此項目似乎還不能用）。如果你下載了中文語言包的安裝光碟，可以按一下〔Browse computer or network〕按鈕，選取語言包所在的資料夾。

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第6步  按一下〔Browse...〕選取語言包的「langpacks」資料夾，勾選「Chinese(Traditional, Taiwan)中文繁體, 台灣」這項目，再按一下〔Next〕按鈕即可開始安裝。

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第7步  安裝好之後，他會問你要選擇哪種語言當作預設的操作介面語系，勾選好之後，再按一下〔Change display language〕按鈕即可完成。

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第8步  如圖，重開機完後整個電腦就變成中文介面囉。

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第9步  日後如果想恢復成英文介面的話，可以在原來的設定位置那邊調整，如果你有下載、安裝了多個語系的語言包，也可從邊選擇不同語系的操作介面。

20-27-00 

從完整度看來，Windows 7要在今年上市應該沒問題了，搞不好開學前上市也有可能。只是…如果beta 1沒讓你很感到驚艷的話，那正式版應該也不會讓用慣了XP的人燃起熊熊的需求感…。

 

延伸閱讀：

  1. [下載] Windows 7 beta DVD+中文包，官方下載點（附贈免費註冊序號）
  2. 微軟 Windows 7 新功能展示
  3. 在XP/Vista中使用Windows 7裡的Aero Shake「視窗甩尾」特效
  4. 微軟 Windows 7 新系統的Multi-Touch功能展示

 

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較舊的留言
  1. hugo 說道：
    06-13, 2017 at 下午 5:52.37

    你好:
    我把電腦多加了日文輸入後.沒用改回來.結果後來上網.常常自動就會變成日文網頁.Google網頁有時也會是到日文網頁.
    不知.有沒有辦法.改回來.
    謝謝.

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  2. Chris 說道：
    07-30, 2013 at 下午 9:08.18

    請問W7 Basic 有辦法安裝中文 display 嗎???因為沒有這選項!!!

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  3. 巫強 說道：
    06-10, 2012 at 上午 9:28.29

    我家沒D:\有別的嗎?

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