2016/10/22 更新： Dr.Web CureIt! 軟體版本更新至11.1.2.8300 (Scanning Engine version) 最新版。

2013/4/11 更新：Dr.Web CureIt! 軟體版本更新至 8.0 最新版。此版本大大改進了掃毒效能與抓毒能力、可自動更新病毒碼，並可支援 Windows 8 與 Windows Server 2012 最新版作業系統。

Dr.Web CureIt! 是一個相當不錯的掃毒、殺毒工具，不同於一般防毒軟體需要安裝、註冊（或破解），Dr.Web CureIt不但完全免費、內建多國語系（繁體中文與簡體），而且還不用安裝到系統中，只要將軟體下載回來直接執行，即可開始掃瞄電腦中是否有檔案或文件遭受病毒感染，如果有抓到病毒的話，還可直接修復、刪除、移動或進行其他處理。

Dr.Web CureIt!除了可以偵測一般病毒之外，還可針對廣告軟體、撥號軟體、玩笑程式、風險程式與駭客工具...等進行過濾，抓出電腦中可能會造成安全性問題與電腦操作問題的潛在威脅。

不過，它跟其他防毒軟體的最大不同，也是它的「特色」，就是不支援檔案或網頁、Email 的即時監控，一切都得等到你有想到要去掃毒時才會去檢測電腦中的檔案。所以如果你的電腦會上網、會收信、會跟其他電腦有任何方式的接觸，最好還是另外安裝一套有即時監控、掃瞄的防毒軟體會比較安全點。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Dr.Web CureIt!

軟體版本：11.1.2.8300 (Scanning Engine version)

軟體語言：中文（內建多國語系）

軟體性質：免費軟體

檔案大小：150 MB

系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/Windows Server 2012

官方網站：http://freedrweb.com/cureit/

軟體下載：按這裡



所以，Dr.Web CureIt!這樣的軟體可以用在什麼地方呢？一般大概就是你明明下載到一個有疑問的檔案，可是目前防毒軟體抓不出來，或者人家說你的電腦中毒了，可防毒軟體卻一直都沒反應的時候，可以下載Dr.Web CureIt!這軟體來掃一掃。

當你原本的防毒軟體正在運行時，亦可同時執行Dr.Web CureIt!的掃毒工作，這並不會衝突。

使用方法：

第1步 將軟體下載回來，直接執行「cureit.exe」程式，即可開始使用。出現歡迎畫面後先勾選「我願意參加軟件質量提昇計畫.…」 ，然後再按一下「繼續」按鈕即可開始使用。

第2步 接著按一下「開始掃描」按鈕，即可讓 Dr.Web CureIt! 開始針對你的電腦進行掃毒。

第3步 此時畫面中會顯示目前掃毒的過程，如果有掃到什麼問題檔案的話，會直接列出來在上面。

第4步 按一下右上角的設定圖示再按「選項」即可開啟設定視窗，我們可依照需求讓電腦在掃毒後自動關機，或設定找到病毒後的預設處理方法…等。