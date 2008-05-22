說也奇怪，不只Windows中的各式軟體有可能會當掉，其實Windows XP本身的「桌面」也是會當掉。當掉時的情況，就是整個桌面原本的圖示都消失，完全沒法點選、操作。如果遇到這狀況，該怎麼辦呢？
一般情況下只要重開機就好，如果你不想重開機的話，可以用下面方法來解決。
第1步 在桌面最下方的工作列上按一下滑鼠右鍵，再點選【工作管理員】。如果無法點選的話，請直接按〔Ctrl〕+〔Alt〕+〔Del〕快速鍵，一樣可以開啟【工作管理員】視窗。
第2步 開啟「Windows工作管理員」視窗後，切換到〔處理程序〕頁面，找到「explorer.exe」項目，在上面按一下滑鼠右鍵，再點選【結束處理程序】，把Windows中瀏覽檔案、桌面用的程序整個關閉。
第3步 關閉「explorer.exe」後，請再依序按下〔檔案〕→【新工作(執行...)】。
第4步 在「建立新工作」視窗中輸入「explorer.exe」，然後再按一下〔確定〕按鈕，即可重新啟動「explorer.exe」處理程序，一般情況下，原本無法瀏覽的桌面、資料夾，就又可以開始使用囉。
WIN10…剛遇到這問題然後查了一下….恩..原來是元老級的BUG?!
感謝樓主~~
windows 7 也能嗎
我是window7但是都有這個問題
謝謝你阿 大大
救了我!!!
總不能每次都用此方法，找不到原因？
最快的方法是這個Tskill explorer
自己將它用個捷徑存在某資料夾內後，在設快速鍵上去
一秒就可以重新啟動了
這比按工作管理員還快很多的，你試試吧~
要這樣每次都要重新開機，並不挵解決問題
Brian,
我最近遇到的狀況,都是在開機登入WINDOWS XP之後,螢幕上只有藍色桌面及滑鼠游標,其他圖示都沒出現;工作管理員上看到的程式少了很多,而explorer.exe Mem Usage就只有大概8000~9000K,應該沒有完全開啟,我試著關掉explorer.exe 再執行也沒有用,只能重新開機,所以和你說的狀況不同,你能給個建議嗎?