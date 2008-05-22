說也奇怪，不只Windows中的各式軟體有可能會當掉，其實Windows XP本身的「桌面」也是會當掉。當掉時的情況，就是整個桌面原本的圖示都消失，完全沒法點選、操作。如果遇到這狀況，該怎麼辦呢？

一般情況下只要重開機就好，如果你不想重開機的話，可以用下面方法來解決。

第1步 在桌面最下方的工作列上按一下滑鼠右鍵，再點選【工作管理員】。如果無法點選的話，請直接按〔Ctrl〕+〔Alt〕+〔Del〕快速鍵，一樣可以開啟【工作管理員】視窗。

第2步 開啟「Windows工作管理員」視窗後，切換到〔處理程序〕頁面，找到「explorer.exe」項目，在上面按一下滑鼠右鍵，再點選【結束處理程序】，把Windows中瀏覽檔案、桌面用的程序整個關閉。

第3步 關閉「explorer.exe」後，請再依序按下〔檔案〕→【新工作(執行...)】。