國外媒體的「中文版」網站

如果你每次翻開報紙、看了一整天的電視新聞卻發現 一整天都只講了一件事情 ，或者你對台灣媒體的鎖國技倆相當厭惡、疲乏，那一定得多看看台灣以外的媒體在講些啥事情。或者說你想當個「國際接班人」的話，那也一定得多看看台灣以外的各種資訊囉。以下整理幾個「有中文版」的國外媒體網站，有需要的人可以翻閱看看，也歡迎再補充。 雖然是「國外媒體」、 雖然都有中文版，不過有些中文版或原文版新聞內容的觀點並不是「很恰當」也不一定都很有「國際觀」，反正就是多讀點不同面向的意見自己綜合一下囉。以下列出來的幾個頂多也只是美國、英國或日本的訊息，並不代表這就是全世界，但至少有多點不一樣的東西了，算是好事。 一、有中文版的國外媒體： 《華爾街日報》原版：按這裡

《華爾街日報》繁體中文版：按這裡

《華爾街日報》簡體中文版：按這裡 《BBC News》原版：按這裡

《BBC News》繁體中文版：按這裡

《BBC News》簡體中文版：按這裡 《Reuters》路透社原版：按這裡

《Reuters》路透社簡體中文：按這裡 《美國之音》原版：按這裡

《美國之音》繁體中文版：按這裡

《美國之音》簡體中文版：按這裡 《英國金融時報》原版：按這裡

《英國金融時報》繁體中文版：按這裡

《英國金融時報》簡體中文版：按這裡 《NHK》原版：按這裡

《NHK》簡體中文版：按這裡 《共同通訊社》簡體中文版：按這裡 共同通訊社（以下簡稱共同社）是代表日本的國際性通訊社。共同社獨立於政府，致力於為社會服務。擔負著傳媒中樞重任的共同社以“促進世界和平、確保民主、實現人類幸福”為原則，從1945年建社以來，作為“非營利社團法人組織”，與日本全國各報社、NHK等新聞機構通力合作，積極開展著各項新聞報道活動。共同社還將日本國內的最新動態提供給世界上其他新聞機構，同時將發生在世界各個角落的新聞通過網絡聯機系統提供給日本國內的新聞機構。（以上介紹引用自共同通訊社網站） 《UN News Center》聯合國新聞原版：按這裡

《UN News Center》聯合國新聞中國版：按這裡 《德國之聲》原版：按這裡

《德國之聲》簡體中文版：按這裡 《俄羅斯新聞網》英文版：按這裡

《俄羅斯新聞網》繁體中文版：按這裡

《俄羅斯新聞網》簡體中文版：按這裡 《亞洲時報》英文版：按這裡

《亞洲時報》繁體中文版：按這裡

《亞洲時報》簡體中文版：按這裡 《朝鮮日報》韓文版：按這裡

《朝鮮日報》繁體中文版：按這裡

《朝鮮日報》簡體中文版：按這裡 二、沒有中文版的國外媒體： 下面列出幾個日本與美國的媒體網站，由於都沒有中文版網頁，所以下面再整理個Google機器翻譯的版本，因為是機器翻的，不一定會很正確，頂多能簡單讀一讀。 《讀賣新聞》原版：按這裡

《讀賣新聞》翻譯版：按這裡 《朝日新聞》原版：按這裡

《朝日新聞》翻譯版：按這裡 《中日新聞》原版：按這裡

《中日新聞》翻譯版：按這裡 《每日JP》原版：按這裡

《每日JP》翻譯版：按這裡 《The New York Times》紐約時報：按這裡 《TIME時代雜誌》原版：按這裡

《TIME時代雜誌》翻譯版：按這裡 《NewsWeek雜誌》原版：按這裡

《NewsWeek雜誌》翻譯版：按這裡 《經濟學人雜誌》原版：按這裡

《經濟學人雜誌》翻譯版：按這裡 三、可整站、全頁翻譯的「翻譯網站」 以下列出三個可以「整站翻譯」或「整頁、整段翻譯」的網站，我們只要把想翻譯的內容貼到網站中，或把網頁網址貼上去，就可以將原本是英文、德文、日文、法文...等不同語言的網站或內容，翻譯成我們比較習慣的中文字，當然，機器翻的，還是會有很多不完整或不正確的錯誤，勉強用用囉。 Google翻譯網站： 按這裡

按這裡 Yahoo翻譯網站： 按這裡

按這裡 微軟Live翻譯網站：按這裡

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