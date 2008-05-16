如果你每次翻開報紙、看了一整天的電視新聞卻發現一整天都只講了一件事情，或者你對台灣媒體的鎖國技倆相當厭惡、疲乏，那一定得多看看台灣以外的媒體在講些啥事情。或者說你想當個「國際接班人」的話，那也一定得多看看台灣以外的各種資訊囉。以下整理幾個「有中文版」的國外媒體網站，有需要的人可以翻閱看看，也歡迎再補充。
雖然是「國外媒體」、 雖然都有中文版，不過有些中文版或原文版新聞內容的觀點並不是「很恰當」也不一定都很有「國際觀」，反正就是多讀點不同面向的意見自己綜合一下囉。以下列出來的幾個頂多也只是美國、英國或日本的訊息，並不代表這就是全世界，但至少有多點不一樣的東西了，算是好事。
一、有中文版的國外媒體：
《共同通訊社》簡體中文版：按這裡
共同通訊社（以下簡稱共同社）是代表日本的國際性通訊社。共同社獨立於政府，致力於為社會服務。擔負著傳媒中樞重任的共同社以“促進世界和平、確保民主、實現人類幸福”為原則，從1945年建社以來，作為“非營利社團法人組織”，與日本全國各報社、NHK等新聞機構通力合作，積極開展著各項新聞報道活動。共同社還將日本國內的最新動態提供給世界上其他新聞機構，同時將發生在世界各個角落的新聞通過網絡聯機系統提供給日本國內的新聞機構。（以上介紹引用自共同通訊社網站）
二、沒有中文版的國外媒體：
下面列出幾個日本與美國的媒體網站，由於都沒有中文版網頁，所以下面再整理個Google機器翻譯的版本，因為是機器翻的，不一定會很正確，頂多能簡單讀一讀。
三、可整站、全頁翻譯的「翻譯網站」
以下列出三個可以「整站翻譯」或「整頁、整段翻譯」的網站，我們只要把想翻譯的內容貼到網站中，或把網頁網址貼上去，就可以將原本是英文、德文、日文、法文...等不同語言的網站或內容，翻譯成我們比較習慣的中文字，當然，機器翻的，還是會有很多不完整或不正確的錯誤，勉強用用囉。
感謝大大的分享, 小弟全部co來連結, 缸溫啦~~
神人阿…
我本來想去定的說….
多謝您的資訊啦…
謝謝你提供的資訊～～～
苍天通牒整个人类——-有科学家发布外星人正在操作全球变暖、正确、本座正在操作、
16年9月16号发布苍天通牒整个人类——如不改弦更张让两极融化先淹没一些沿海城镇再说、可以搜索到。本来发布的是17年开始让其融化，给予人类三个月的考虑时间。可是发布后这个人类仍没反应，甚至一些网站封闭了本座的发言权，还是和这个人类联系不上，故而提前放开了两极融化。
以前报出本世纪末两级融化 海水上涨、或是一千年一万年以后两极大幅融化。现在变了，各国科学家纷纷爆出超乎预料两极急速融化。有的报出有生之年就能看到两级大幅融化，有报出今年3月就会大部融化，有报出2020年南极就会融化百分之五十六，那就是说这四年里海平面就会上涨数十米，有报出这几年海平面将上涨6米，还有报出只一个格陵兰岛融化这十年内海平面就能上涨7米，还有报出近几十年海平面将上涨3米或是2100年海平面将上涨二点五米，等等众说不一，沿海地区大搬家吧！当然也有死不改悔的人不承认全球变暖两极融化的事情。本座今年就要人们看到感受到海水的上涨。为什么？活疯子捧出活疯子，活疯子执掌世界。西方民调显示这个世界打世界大战的可能性比较大，故而，为了人类的生存和延续本座大自然不得不上了，已发布这个人类别瞎斗了。再则，苍天通牒整个人类已有十多年了，也该收场了。
既然一再表明本座来自宇宙深处，也就是说来自群星之中，肯定不是我一个来造访地球。一再告诫人类不要破坏地球，这个人类没有半点反应，甚至于屡屡封闭本座的发言权，这个人类根本无法沟通，群星怎能沉默！现在围攻太阳的有四、五千颗星体，围攻地球的有近十万颗星体，并且时不时有星体从地月之间穿过向人类警告如果这个人类不接受【致五大常任国一封书】将砸毁地球。美国慌了，发布动员整个人类检测小行星以防人类遭灭顶之灾，制定不同方案阻拦小行星以防砸毁人类。人类这点能力去阻挡十万星体围攻地球简直就如螳螂举臂挡车。围攻之前，小行星撞上地球的概率非常低，现在呢？有的科学家发出了小行星随时都有可能掉下来砸毁人类的哀叹。本座不愿意看到这样的结果，故而不得不经常拦截小行星来袭，这个人类不接受恢复生态的条件，本座挡得了一时可挡不了一世。
其实每次通牒、如冰封全球、震颤全球、让这个地球热，乃至这次的让两极融化等等，是不愿意看到这样的事情发生，但是这个人类实在是没有反应，联系不上、无法沟通，才不得不把事先的通牒变为现实。其实也就是人类破坏地球所应得到的大自然的报复。实施兑现后，这个人类仍没反应，又在进行下一轮的改天换地的通牒。冤大头，在通牒几年冰雪之球后，这个人类实在是没反应，联系不上，来个180度大转弯，于2013年9月发布苍天通牒整个人类——暖冬乎（可以搜索到），明文登出烦了不管了，翻手为冷覆手为热不在放冷制止变暖，让这个地球热。这就是一年热似一年，连续三年都是破纪录的热。发布热的这个人类顾不上发动战争。其结果大失所望，这个人类宁可热死也不愿意放弃残斗，这就是不只是热，还要遥指两极，让其融化的由来。如果这篇文章上去，这个人类仍没反应，联系不上，不能自觉恢复生态，那么让17年更热，不是公认两极急速融化了吗?那么，本座今年让两极加速度融化。这又有一个前提，气象学家发布今年降温，不会破纪录的热。还有去年11月所有的气象学者都发布今冬是冷冬，30年不遇的冷，本座回道如真冷马上翻转为暖冬，可以搜索到原贴，现在证明今冬确实是罕见的暖冬。
一些科学家发布全球变暖是外星人超自然的操作，人类无能为力无可奈何。应说正确，还不是为了这个人类不要重蹈前人类文明覆灭的下场。没人说是神在操作，是呀！这个人类及所信的神确确实实没这个能力，不懂为迷信，还是应该相信科学，这个人类应该提升到一个崭新的阶段，不能只知掐架和破坏自然。
宇宙人于2017/2/9、
小弟老早就看國外媒體很久了，感謝站大提供，我也補充一下。
俄羅斯新聞網：http://big5.rusnews.cn/
歐洲時報：http://www.oushinet.com/
亞洲時報：http://www.atchinese.com/
朝鮮日報：http://chinese.chosun.com/big5/
馬新社中文網：http://mandarin.bernama.com/
已更正，謝謝回報。
The html link to《"Reuters》路透社原版：按這裡" is pointing to the incorrect ‘http://online.wsj.com’ if you care.
通告： 阿森的部落格‧台灣派 ::PIXNET BLOG::
謝謝提供！
來增加國際觀！
好東西，推～～不過翻譯的版本較不順
good