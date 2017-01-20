2017/1/20 更新：軟體版本更新至 v3.7 最新版。

大家平常應該很容易在各種部落格、Facebook 或論壇、社群網站中看到一堆人上傳的照片並不是單純的單張圖片，而是加了漂亮個畫框、經過排版/拼貼的漂亮圖組，有些甚至還會做成 GIF 動畫加上各種視覺特效、花樣與陪襯的圖案或笑臉…等，這些圖是怎麼做的呢？

厲害一點的可能會用 Photoshop 或各種專業繪圖軟體來改，很多人也許會用下面這套免費的相片處理工具來做後製或加工。

PhotoScape 是一套相當受歡迎的相片加工、拼貼組合的修圖、特效工具，除了是免費軟體，他的操作比其他類似軟體還要簡單、易用，幾乎大部分的功能都是把圖片拉進去、調整位置修改設定即可。PhotoScape 可支援圖片瀏覽、相片編修、批次轉換、版型設計、拼貼照片、動畫製作、列印、分割相片、螢幕抓圖、螢幕取色、RAW轉換、批次重命名、列印筆記…等等 13 種超實用功能，對於常常需要快速拼貼、裝飾相片的人來說，是絕對不可錯過的實用工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PhotoScape

PhotoScape 軟體版本： 3.7

3.7 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 20.3MB

20.3MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.photoscape.org/

http://www.photoscape.org/ 軟體下載： 按這裡

主要功能：（轉貼自官方網站） 瀏覽：查看你的照片文件夾，創建幻燈片模式

編輯:縮放，顏色和亮度調整，白平衡，背光修正，加邊框，氣泡提示，馬賽克，添加文字，繪畫圖片，剪裁，濾鏡，去紅眼，模糊, 筆刷, 橡皮圖章, 效果筆刷

批次處理：快速編輯多張照片

頁面設計：合併多張照片到一張

合併照片：可以垂直或水平合併多張照片到一張照片

GIF 動畫製作：用多張圖片組合成 GIF 動畫

列印：列印證件照，CD 封套，護照照片

分割：把圖片切割成不同的部分

螢幕抓圖：擷取螢幕畫面並存為圖檔

顏色選取：放大照片、搜尋或選取顏色

改名：批次、快速修改大量照片檔案名稱

RAW 轉換：可以轉化 RAW 格式到 JPG

紙張列印：列印信紙，圖表，樂譜，日歷

臉部比對 : 在網路上搜尋相似的面孔

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、安裝時會有兩個按鈕可以選，建議是按「進階」看看會順便安裝哪些其他額外軟體再說，或者按「同意並安裝」也可。

第2步 如果選了「進階」安裝，可以看到安裝步驟中會自動幫我們安裝額外的 Google 雲端硬碟或其他軟體，如果你用不到的話，請不要勾選。

第3步 安裝好、啟動 PhotoScape 軟體後便可看到相當簡潔的主畫面囉，要執行什麼功能按一下按鈕即可。

第4步 這是相片「檢視」功能，可讓我們快速瀏覽圖檔與各種資訊。

第5步 「相片編修」功能可以讓我們裝飾、裁剪圖檔，或加上方框、箭頭、圖案、文字或各種有趣的表情圖、貼圖。

第6步 PhotoScape 內建了十多種、六百多張各式表情圖或貼圖，讓我們輕鬆插入、點綴相片。

第7步 「批次轉換」功能提供了相當便捷的圖片轉檔、改大小、套用濾鏡或裝飾圖片..等特效，一次可以選取多張照片作處理。