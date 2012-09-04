「IP」可以簡單說成是網路上的「門牌號碼」，每台電腦、每個主機或伺服器如果有連上網的話都有一個代表他的 IP 位址。

如果你想知道某個網友或某篇文章發出來時，所使用的 IP 位址是在哪個國家、哪個地區連線上網的，可以試試看下面這個 WhatIsMyIPAddress 網路服務。

事實上，由於隱私與技術上的問題，並非每個 IP 都可以直接查到精確的所在地，頂多只是顯示國家、州或省市之類的大範圍而已，因為這些精確的資料都控制在網路公司（ISP）的手上，除非透過警察或其他有權限的單位跟 ISP 業者要資料，否則一般人或一般服務並無法直接從外部偵測到每個 IP 確實、精確的地理位置，頂多只是顯示該 IP 所屬網路公司的登記公司與地址而已。

既然這樣，那 WhatIsMyIPAddress 這類服務不是很廢嗎？

其實還是可以查到一些有用的資訊，至少我們可以知道這個 IP 是在台灣的那個縣市、哪個國家或什麼地點，若需進一步追查，也可以知道是該 IP 所登記的公司或是哪個 ISP 提供的網路服務，要進一步要資料的話也知道直接去找哪個單位。



使用方法：

第1步 開啟 WhatIsMyIPAddress 網站後，網頁上會自動顯示你的電腦目前所使用的 IP 位址，如果想查看相關資訊，可以按一下「Additional IP Details」按鈕。

第2步 接著可以看到 IP 位址、所屬 ISP 或該 IP 登記的公司名稱與相關資訊等，以及該 IP 所在地的國家、縣市…等等資訊，雖然位置不精確，但至少可以知道是哪個範圍內。

另外還有一些跟 IP 有關的應用，也是可以玩玩看。