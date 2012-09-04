「IP」可以簡單說成是網路上的「門牌號碼」，每台電腦、每個主機或伺服器如果有連上網的話都有一個代表他的 IP 位址。
如果你想知道某個網友或某篇文章發出來時，所使用的 IP 位址是在哪個國家、哪個地區連線上網的，可以試試看下面這個 WhatIsMyIPAddress 網路服務。
事實上，由於隱私與技術上的問題，並非每個 IP 都可以直接查到精確的所在地，頂多只是顯示國家、州或省市之類的大範圍而已，因為這些精確的資料都控制在網路公司（ISP）的手上，除非透過警察或其他有權限的單位跟 ISP 業者要資料，否則一般人或一般服務並無法直接從外部偵測到每個 IP 確實、精確的地理位置，頂多只是顯示該 IP 所屬網路公司的登記公司與地址而已。
既然這樣，那 WhatIsMyIPAddress 這類服務不是很廢嗎？
其實還是可以查到一些有用的資訊，至少我們可以知道這個 IP 是在台灣的那個縣市、哪個國家或什麼地點，若需進一步追查，也可以知道是該 IP 所登記的公司或是哪個 ISP 提供的網路服務，要進一步要資料的話也知道直接去找哪個單位。
- 網站名稱：WhatIsMyIPAddress
- 網站網址：http://whatismyipaddress.com/
使用方法：
第1步 開啟 WhatIsMyIPAddress 網站後，網頁上會自動顯示你的電腦目前所使用的 IP 位址，如果想查看相關資訊，可以按一下「Additional IP Details」按鈕。
第2步 接著可以看到 IP 位址、所屬 ISP 或該 IP 登記的公司名稱與相關資訊等，以及該 IP 所在地的國家、縣市…等等資訊，雖然位置不精確，但至少可以知道是哪個範圍內。
另外還有一些跟 IP 有關的應用，也是可以玩玩看。
118.160.31.154
推薦一個新的Geo IP 網址: http://geoip.hopto.org
含有更多資訊
有辦法查FB上留言的人ID??
可以查跟你聊天人的IP :)
請問可以怎麼查呢？
我也想知道
用軟體可以查到ip。
抓封包= =+
請問 怎麼查 我也很需要
可以用命令提示字元查
所謂『一些跟 IP 有關的應用』不兄指的是什麼,沒瞧見呢.有趣麼?實用否? 謝謝