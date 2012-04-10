前兩天介紹過「如何避免 Google+ 上不是很熟的網友透過「即時通訊」打擾你？」的設定方法，不過這問題並不是只有在 Google+ 上才有。

如果你有使用 Facebook， 也常常會有不是很熟的網友忽然就傳訊息敲你、讓你總是聊得很尷尬或不堪其擾的話，可以試試看下面的設定，讓我們每次開啟 Facebook 網站不會被不相干的人知道你又上線了，只要簡單按幾下就可以在 Facebook 上完全隱形，再也不用擔心某些無聊的帳號又來騷擾。

除了完全封鎖對方之外，設定為隱形、讓對方看不到你也是一種方法。如果還沒用的話，就另外再開個帳號，只給少數人知道、只跟自己人說悄悄話就好，這樣也省事多了。

設定方法：

第1步 開啟 Facebook 網站、登入後，按一下右下角的「聊天室」，開啟聊天室視窗。

第2步 點一下聊天室視窗右上角（或右下角）的齒輪圖示，再按「進階設定...」。

第3步 接著我們可以在設定視窗中選擇「隱身」讓我們完全隱形、上線/離線不會被知道，或者點「只有部分朋友看得見你…」，並在方框中輸入你朋友的帳號、好友群組的分類名稱...等等，按下「儲存」後即可設定完成。

以後只有你選定的帳號或群組才能看到你上線，才能在聊天室跟你聊天。