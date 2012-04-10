前兩天介紹過「如何避免 Google+ 上不是很熟的網友透過「即時通訊」打擾你？」的設定方法，不過這問題並不是只有在 Google+ 上才有。
如果你有使用 Facebook， 也常常會有不是很熟的網友忽然就傳訊息敲你、讓你總是聊得很尷尬或不堪其擾的話，可以試試看下面的設定，讓我們每次開啟 Facebook 網站不會被不相干的人知道你又上線了，只要簡單按幾下就可以在 Facebook 上完全隱形，再也不用擔心某些無聊的帳號又來騷擾。
除了完全封鎖對方之外，設定為隱形、讓對方看不到你也是一種方法。如果還沒用的話，就另外再開個帳號，只給少數人知道、只跟自己人說悄悄話就好，這樣也省事多了。
設定方法：
第1步 開啟 Facebook 網站、登入後，按一下右下角的「聊天室」，開啟聊天室視窗。
第2步 點一下聊天室視窗右上角（或右下角）的齒輪圖示，再按「進階設定...」。
第3步 接著我們可以在設定視窗中選擇「隱身」讓我們完全隱形、上線/離線不會被知道，或者點「只有部分朋友看得見你…」，並在方框中輸入你朋友的帳號、好友群組的分類名稱...等等，按下「儲存」後即可設定完成。
以後只有你選定的帳號或群組才能看到你上線，才能在聊天室跟你聊天。
第4步 另外，如果某個人一直很煩，你也可以在聊天室窗中點一下右上角的齒輪圖示，再按一下「對 xxx 顯示離線」，指針對此帳戶設定為隱形，以後他就看不到你是否在線上了。
老婆失蹤三個月沒音訊、但得知他偶而會上線看FB聊天室的訊息,希望你們能幫個忙
就算對某人((以下稱A))設定顯示離線了
但只要我FB網頁版還開著
A那邊會顯示離線1分鐘……
永遠的顯示1分鐘…直到你關掉FB網頁版才會真正的開始計你下線時間
這樣如果A聰明一點…她就會知道你對他關閉聊天室..這並不是我們想要的
所以說實在…這功能還是不好用…希望有外掛程式