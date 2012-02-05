印象中，只要是政府要跟我們收錢的服務都會做得不錯（要政府發錢的就會搞得很複雜、很麻煩），譬如說每年 5 月要繳的綜合所得稅，現在連扣繳憑單都不用，還會自動幫你算好全部要繳的費用，只要我們把錢掏出來就好了這樣，真是福國利民的一大便民措施。

另外一個是最近剛好有需求的服務，剛過完年嘛，春節期間在高速公路上可能偶爾煞車踩得不夠深，錯過跟紅斑馬邂逅的最佳時機而被拍照留念…. 或者不小心在不能轉的路口紅燈右轉或看錯燈號...什麼的，過完年之後，一定是戰戰兢兢的等著哪天郵差叔叔送來讓人回味無窮的旅行紀念照與更具教育意義的紅色單子。

如果你不想天天擔心受怕，可以現在就上「電子公路監理網」去搜尋一下自己的身分證號，不用一兩秒就可以知道車上的時速錶到底是不是快樂錶。更方便的是，還可直接線上繳費喔，不管是 ATM 轉帳或信用卡支付都有支援。

政府用心，民眾窩心~~

網站名稱： 監理服務網

監理服務網 查詢欠繳交通違規罰鍰： 按這裡（可線上轉帳繳交罰款）

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網友直呼：太誇張….

（照片來源：轉貼，原始出處不明….）