印象中，只要是政府要跟我們收錢的服務都會做得不錯（要政府發錢的就會搞得很複雜、很麻煩），譬如說每年 5 月要繳的綜合所得稅，現在連扣繳憑單都不用，還會自動幫你算好全部要繳的費用，只要我們把錢掏出來就好了這樣，真是福國利民的一大便民措施。
另外一個是最近剛好有需求的服務，剛過完年嘛，春節期間在高速公路上可能偶爾煞車踩得不夠深，錯過跟紅斑馬邂逅的最佳時機而被拍照留念…. 或者不小心在不能轉的路口紅燈右轉或看錯燈號...什麼的，過完年之後，一定是戰戰兢兢的等著哪天郵差叔叔送來讓人回味無窮的旅行紀念照與更具教育意義的紅色單子。
如果你不想天天擔心受怕，可以現在就上「電子公路監理網」去搜尋一下自己的身分證號，不用一兩秒就可以知道車上的時速錶到底是不是快樂錶。更方便的是，還可直接線上繳費喔，不管是 ATM 轉帳或信用卡支付都有支援。
政府用心，民眾窩心~~
網友直呼：太誇張….
（照片來源：轉貼，原始出處不明….）
難道是妖怪重機，馬沙拉蒂LM847，還是道奇的戰斧?
世界最快超跑都沒這麼快，在哪買的車啊？我也要一台！
挖靠~
居然跛高鐵還快耶~~
這重機哪裡買的?
太誇張了吧
高鐵都沒他快了~~~~
不來恩大大講的真好呀~~
要政府吐錢給你，譬如: 退費~~ 保姆費 等等~~
就是機機歪歪，要求你填寫一大堆表格，
而且得要一年填寫一次 <– 保姆費，
轉換保姆就會立刻被止付，又要馬上再申請一次，
2011年歲末，恰巧轉換保姆，再加上跨年度，
本人在2011年趕著寫了兩分表格送，
譬如: 換工作轉換跑道時 周五舊公司離職，下周一新公司到職，
政府居然要你繳交國民年金，理由是: 你六日沒有勞保，所以依法規定要繳交國民年金，
靠~~ 阿六日要我去哪邊上班，而且因為六日沒有勞保，國民年金要繳交一個月，
不是兩天~~
以上的種種~~ 太多了~~要錢就會給你奪命連環call，
政府要給你錢的時候，一定就會百般刁難，
而且很好奇一件事情，
""政府的錢應該是全國人民的稅金吧!!""
那政府花錢花爽爽的時候，有沒有問過老百姓，這條錢要不要花呢??
錢不是你的當然拼死花，爽爽花，
阿都不問老百姓想不想花，會不會心痛~~
說到交通違規~~
我在台北市，一天被開了三張 行人違規過馬路，
對~~ 我步行台北市，一天被開了三張 行人違規過馬路，
猛的是~~ 違規是本人疏失，但是其中兩張~~
不過行人違規過馬路只有一次，怎麼被不同警察開兩張呀!!
不來恩說到政府的做為，真的讓在下不齒，
在下不藍不綠，但是政府的這種 花錢花爽爽，要錢很方便，
給你錢的時候百般刁難，這種樣子真的很討厭
以上 AYO 阿佑
AYO的怨念超級大的~XDD 有同感
跑跑卡丁車都沒那麼快 = =
那個罰單也太誇張了……..
應該是拍到後面那一台車吧