2011/3/15更新： Internet Explorer 9.0 正式版網路瀏覽器正式推出！全面提昇軟體運作效能，並提供硬體加速機制，讓 IE 9.0 擁有可以媲美Firefox、Google Chrome與Opera等先進瀏覽器的流暢度與網頁展示速度，不但軟體啟動速度更快，操作介面也改得更簡潔、好操作。現在起，網址列除了可以打網址、開網頁之外，還可以直接當搜尋引擎使用唷！ 在安全性的控管方面不但有反制隱私權洩密的「追蹤保護」功能，還加上了「ActiveX 篩選」與更完善的附加元件管理功能…等，建議所有使用舊版IE瀏覽器的人下載、安裝最新版的IE 9.0網路瀏覽器。當然，跳槽Google Chrome、Firefox或Opera、Safari等瀏覽器會更好一些！

此次的IE 9.0 版應該是不少人期待很久的更新，除了原本的新型態操作介面、硬體加速與網址列搜尋、下載管理員..等改進之外，這次還加入了關於使用者上網行為方面的「追蹤保護」，可禁止指定網站透過cookies等機制追蹤使用者的上網行為。此外並強化了「ActiveX 篩選」功能，可以禁止惡意ActiveX元件對瀏覽器與電腦安全的危害。

而在網頁標準的支援方面，Acid3測試跟之前版本一樣為95/100，據說整體運作效率比上一個版本提昇了35%之多！有興趣的話可以裝來玩玩看…

對了，此版本一樣不支援Windows XP作業系統，必須為Windows Vista、Windows 7以上版本的作業系統才可下載安裝（支援32、64位元）。

————– 以下為昔日舊版軟體介紹 ————–

微軟努力了好久、終於可以跟其他先進瀏覽器一較高下的Internet Explorer最新版瀏覽器 IE 9終於也推出beta版下載了！這次beta版一次推出了29種不同語系的版本，按照慣例IE 9只支援Windows 7跟Vista兩種作業系統，Windows XP再度被拋棄，如果你想試用最新版的IE 9瀏覽器，非得升級到Windows 7/Vista不可。

在操作介面上，IE 9處處充滿了Google Chrome瀏覽器的影子，譬如說相當簡潔的網址列與分頁標籤（Tab）設計，按住分頁標籤還可拉到外面另外成為一個新視窗。而原本向Firefox、Opera看齊的搜尋框也整合到網址列去了，跟Google Chrome一樣，可以直接在網址列打網址、開網頁之外，還可直接搜尋關鍵字並可支援Google搜尋建議等功能。

另外，當我們在IE 9開啟新分頁的時候也多了一個「您最熱門的網站」的頁面，就是類似Opera的Speed Dial功能，在Google Chrome與Safari等瀏覽器都有類似的設計，現在IE 9也跟進了。

而原本IE8有的那些特殊功能在IE9中也都還在，譬如說InPrivate私密瀏覽、SmartScreen不安全網站篩選，與選取文字後才會出現的「加速器」等等延伸功能...。整體來說IE 9在功能上應該是個集大成的超強瀏覽器無誤了！

不過不只介面上的改變，在程式的執行效率與網頁瀏覽速度也都有長足的進步。除了支援HTML5、加快JavaScript執行速度之外，最大的亮點就是導入GPU硬體加速技術，讓網頁在圖片、影片與版面呈現上更加快速、順暢。另外在安全性的部份...就等過一陣子有沒新聞出來就知道了。

注意！ 此為beta版程式，意思就是程式本身可能還有些問題未被發現或解決，程式穩定性與系統或其他外掛的相容性也不一定是最佳狀態，建議先備份好重要資料再來安裝、測試。或者等正式版出來再玩。 另外如果你原本的IE瀏覽器已經安裝了一堆外掛程式或擴充套件，請記得到IE設定頁面中的「程式集」→「管理附加元件」的地方將它關閉或移除，避免舊版外掛程式不相容的問題造成IE或Windows系統無法正常運作。

軟體操作介面：

第1步 簡潔的軟體操作介面，原本複雜的版面現在只留下網址列、分頁標籤與上一頁、下一頁兩個按鈕，最右邊也跟Google Chrome一樣，只留兩三個簡單的按鈕。 如果你還是習慣原本的那些選單啥的，按一下鍵盤上的「Alt」按鍵一樣會出現。

第2步 這是類似Opera瀏覽器Speed Dial功能的常用網站清單，只要按一下新分頁按鈕就會出現。

第3步 視窗右上角的三個按鈕，由左而右分別是首頁、我的最愛（摘要跟歷程記錄）跟工具，工具選單裡面放了大家最常用的幾種功能，整個看起來很清爽，有種讓人以為是使用Google Chrome瀏覽器的錯覺。

第4步 當我們下載檔案時，可以按鍵盤的「Ctrl」+「J」開啟下載視窗，裡面會顯示目前正在下載與已經下載的檔案清單。

第5步 IE 9把網址列與搜尋框兩個整合在一起了，除了在方框中輸入網址可以打開網頁之外，也可以直接輸入關鍵字、搜尋你要的資訊。

另外也可支援Google搜尋建議（Google Suggest）功能，如果要搜尋「重灌狂人」，可以只打「重灌」再按方向鍵下「↓」選取你要找的關鍵字即可，省時省力。

第6步 由於版面的調整，IE 9把網頁可以呈現的面積放得更大了，除了視窗上方的工具列整合成更精簡的樣式之外，視窗下方的狀態列預設也隱藏起來了，讓整個網頁有更寬廣的空間可以呈現內容。

IE 9也跟Google Chrome一樣，儘管預設不顯示狀態列，不過當我們用滑鼠指著網頁中的連結時，下方還是會用小小的浮出視窗顯示連結的網址。

第7步 另外IE 9還有個「開發者工具」也是很好用，可以讓我們檢查、分析網頁的CSS、HTML與各種元件、指令碼...。