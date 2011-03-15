作者：,     

[下載] IE 9.0 繁體中文正式版，正式推出！

2011/3/15更新：Internet Explorer 9.0 正式版網路瀏覽器正式推出！全面提昇軟體運作效能，並提供硬體加速機制，讓 IE 9.0 擁有可以媲美Firefox、Google Chrome與Opera等先進瀏覽器的流暢度與網頁展示速度，不但軟體啟動速度更快，操作介面也改得更簡潔、好操作。現在起，網址列除了可以打網址、開網頁之外，還可以直接當搜尋引擎使用唷！

在安全性的控管方面不但有反制隱私權洩密的「追蹤保護」功能，還加上了「ActiveX 篩選」與更完善的附加元件管理功能…等，建議所有使用舊版IE瀏覽器的人下載、安裝最新版的IE 9.0網路瀏覽器。當然，跳槽Google ChromeFirefoxOperaSafari等瀏覽器會更好一些！

此次的IE 9.0 版應該是不少人期待很久的更新，除了原本的新型態操作介面、硬體加速與網址列搜尋、下載管理員..等改進之外，這次還加入了關於使用者上網行為方面的「追蹤保護」，可禁止指定網站透過cookies等機制追蹤使用者的上網行為。此外並強化了「ActiveX 篩選」功能，可以禁止惡意ActiveX元件對瀏覽器與電腦安全的危害。

而在網頁標準的支援方面，Acid3測試跟之前版本一樣為95/100，據說整體運作效率比上一個版本提昇了35%之多！有興趣的話可以裝來玩玩看…

對了，此版本一樣不支援Windows XP作業系統，必須為Windows Vista、Windows 7以上版本的作業系統才可下載安裝（支援32、64位元）。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Internet Explorer 9.0 正式版
  • 軟體版本：9.0.8112.16421
  • 軟體語言：繁體中文、多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：37.3MB
  • 系統支援：Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008（支援32、64位元）
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載（繁體中文）：Vista專用(32位元)Vista專用(64位元)Win7專用(32位元)Win7專用(64位元)
  • 軟體下載（簡體中文）：Vista專用(32位元)Vista專用(64位元)Win7專用(32位元)Win7專用(64位元)

    • IE9 

     18-19-17 

     

     

    ————– 以下為昔日舊版軟體介紹 ————– 

    微軟努力了好久、終於可以跟其他先進瀏覽器一較高下的Internet Explorer最新版瀏覽器 IE 9終於也推出beta版下載了！這次beta版一次推出了29種不同語系的版本，按照慣例IE 9只支援Windows 7跟Vista兩種作業系統，Windows XP再度被拋棄，如果你想試用最新版的IE 9瀏覽器，非得升級到Windows 7/Vista不可。

    在操作介面上，IE 9處處充滿了Google Chrome瀏覽器的影子，譬如說相當簡潔的網址列與分頁標籤（Tab）設計，按住分頁標籤還可拉到外面另外成為一個新視窗。而原本向Firefox、Opera看齊的搜尋框也整合到網址列去了，跟Google Chrome一樣，可以直接在網址列打網址、開網頁之外，還可直接搜尋關鍵字並可支援Google搜尋建議等功能。

    另外，當我們在IE 9開啟新分頁的時候也多了一個「您最熱門的網站」的頁面，就是類似Opera的Speed Dial功能，在Google Chrome與Safari等瀏覽器都有類似的設計，現在IE 9也跟進了。

    而原本IE8有的那些特殊功能在IE9中也都還在，譬如說InPrivate私密瀏覽、SmartScreen不安全網站篩選，與選取文字後才會出現的「加速器」等等延伸功能...。整體來說IE 9在功能上應該是個集大成的超強瀏覽器無誤了！

    不過不只介面上的改變，在程式的執行效率與網頁瀏覽速度也都有長足的進步。除了支援HTML5、加快JavaScript執行速度之外，最大的亮點就是導入GPU硬體加速技術，讓網頁在圖片、影片與版面呈現上更加快速、順暢。另外在安全性的部份...就等過一陣子有沒新聞出來就知道了。

     

    ▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：IE 9 beta （Internet Explorer 9）
  • 軟體版本：9.0.7930.16406
  • 軟體語言：繁體中文（提供29國語言介面）
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：36.6MB（安裝時仍須連上網路下載所需程式）
  • 系統支援：Windows 98/2000/XP/2003/Vista/Win7
  • 官方網站：http://windows.microsoft.com中文介紹頁面IE 9範例網站
  • 軟體下載：Win7 繁體中文32位元版Win7 繁體中文64位元版Vista 繁體中文32位元版
  • 軟體下載： Win7 簡體中文32bitWin7 簡體中文64bitVista簡體32bitVista簡體64bit

    • 注意！此為beta版程式，意思就是程式本身可能還有些問題未被發現或解決，程式穩定性與系統或其他外掛的相容性也不一定是最佳狀態，建議先備份好重要資料再來安裝、測試。或者等正式版出來再玩。

    另外如果你原本的IE瀏覽器已經安裝了一堆外掛程式或擴充套件，請記得到IE設定頁面中的「程式集」→「管理附加元件」的地方將它關閉或移除，避免舊版外掛程式不相容的問題造成IE或Windows系統無法正常運作。  

    軟體操作介面：

    第1步  簡潔的軟體操作介面，原本複雜的版面現在只留下網址列、分頁標籤與上一頁、下一頁兩個按鈕，最右邊也跟Google Chrome一樣，只留兩三個簡單的按鈕。 如果你還是習慣原本的那些選單啥的，按一下鍵盤上的「Alt」按鍵一樣會出現。

    01  

     

    第2步  這是類似Opera瀏覽器Speed Dial功能的常用網站清單，只要按一下新分頁按鈕就會出現。

    02  

     

    第3步  視窗右上角的三個按鈕，由左而右分別是首頁、我的最愛（摘要跟歷程記錄）跟工具，工具選單裡面放了大家最常用的幾種功能，整個看起來很清爽，有種讓人以為是使用Google Chrome瀏覽器的錯覺。

    03  

     

    第4步  當我們下載檔案時，可以按鍵盤的「Ctrl」+「J」開啟下載視窗，裡面會顯示目前正在下載與已經下載的檔案清單。

    04  

     

    第5步  IE 9把網址列與搜尋框兩個整合在一起了，除了在方框中輸入網址可以打開網頁之外，也可以直接輸入關鍵字、搜尋你要的資訊。

    另外也可支援Google搜尋建議（Google Suggest）功能，如果要搜尋「重灌狂人」，可以只打「重灌」再按方向鍵下「」選取你要找的關鍵字即可，省時省力。

    05  

     

    第6步  由於版面的調整，IE 9把網頁可以呈現的面積放得更大了，除了視窗上方的工具列整合成更精簡的樣式之外，視窗下方的狀態列預設也隱藏起來了，讓整個網頁有更寬廣的空間可以呈現內容。

    IE 9也跟Google Chrome一樣，儘管預設不顯示狀態列，不過當我們用滑鼠指著網頁中的連結時，下方還是會用小小的浮出視窗顯示連結的網址。

    06  

     

    第7步  另外IE 9還有個「開發者工具」也是很好用，可以讓我們檢查、分析網頁的CSS、HTML與各種元件、指令碼...。

    07 

     

    第8步  另外，在分頁標籤右邊的空白處按一下滑鼠右鍵，再點「我的最愛列」就可以開啟書籤工具列，方便快速開啟常用網站。

    我的最愛列

     

    非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
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    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
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    IETester v0.5.2 在同一台電腦中測試網頁在IE6、IE7、IE8、...
    ZTerm Applet 免安裝軟體，在任何瀏覽器上登入 BBS、SSH！...
    如何刪除 IE 中用不到的「附加元件」、工具列？...
    Tags:

     

    歡迎留下你的想法或意見...

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    1. 訪客 說道：
      01-24, 2017 at 下午 2:53.34

      2011/3/15更新：Internet Explorer 9.0 正式版網路瀏覽器正式推出！全面提昇軟體運作效能，並提供硬體加速機制，讓 IE 9.0 擁有可以媲美Firefox、Google Chrome與Opera等先進瀏覽器的流暢度與網頁展示速度，不但軟體啟動速度更快，操作介面也改得更簡潔、好操作。現在起，網址列除了可以打網址、開網頁之外，還可以直接當搜尋引擎使用唷！
      在安全性的控管方面不但有反制隱私權洩密的「追蹤保護」功能，還加上了「ActiveX 篩選」與更完善的附加元件管理功能…等，建議所有使用舊版IE瀏覽器的人下載、安裝最新版的IE 9.0網路瀏覽器。當然，跳槽Google Chrome、Firefox或Opera、Safari等瀏覽器會更好一些！
      此次的IE 9.0 版應該是不少人期待很久的更新，除了原本的新型態操作介面、硬體加速與網址列搜尋、下載管理員..等改進之外，這次還加入了關於使用者上網行為方面的「追蹤保護」，可禁止指定網站透過cookies等機制追蹤使用者的上網行為。此外並強化了「ActiveX 篩選」功能，可以禁止惡意ActiveX元件對瀏覽器與電腦安全的危害。
      而在網頁標準的支援方面，Acid3測試跟之前版本一樣為95/100，據說整體運作效率比上一個版本提昇了35%之多！有興趣的話可以裝來玩玩看…

      對了，此版本一樣不支援Windows XP作業系統，必須為Windows Vista、Windows 7以上版本的作業系統才可下載安裝（支援32、64位元）。

      ▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)
      軟體名稱：Internet Explorer 9.0 正式版
      軟體版本：9.0.8112.16421
      軟體語言：繁體中文、多國語言
      軟體性質：免費軟體
      檔案大小：37.3MB
      系統支援：Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008（支援32、64位元）
      官方網站：按這裡
      軟體下載（繁體中文）：Vista專用(32位元)、Vista專用(64位元)、Win7專用(32位元)、Win7專用(64位元)
      軟體下載（簡體中文）：Vista專用(32位元)、Vista專用(64位元)、Win7專用(32位元)、Win7專用(64位元)
       
        
       
       
      ————– 以下為昔日舊版軟體介紹 ————– 

      微軟努力了好久、終於可以跟其他先進瀏覽器一較高下的Internet Explorer最新版瀏覽器 IE 9終於也推出beta版下載了！這次beta版一次推出了29種不同語系的版本，按照慣例IE 9只支援Windows 7跟Vista兩種作業系統，Windows XP再度被拋棄，如果你想試用最新版的IE 9瀏覽器，非得升級到Windows 7/Vista不可。
      在操作介面上，IE 9處處充滿了Google Chrome瀏覽器的影子，譬如說相當簡潔的網址列與分頁標籤（Tab）設計，按住分頁標籤還可拉到外面另外成為一個新視窗。而原本向Firefox、Opera看齊的搜尋框也整合到網址列去了，跟Google Chrome一樣，可以直接在網址列打網址、開網頁之外，還可直接搜尋關鍵字並可支援Google搜尋建議等功能。
      另外，當我們在IE 9開啟新分頁的時候也多了一個「您最熱門的網站」的頁面，就是類似Opera的Speed Dial功能，在Google Chrome與Safari等瀏覽器都有類似的設計，現在IE 9也跟進了。

      而原本IE8有的那些特殊功能在IE9中也都還在，譬如說InPrivate私密瀏覽、SmartScreen不安全網站篩選，與選取文字後才會出現的「加速器」等等延伸功能…。整體來說IE 9在功能上應該是個集大成的超強瀏覽器無誤了！
      不過不只介面上的改變，在程式的執行效率與網頁瀏覽速度也都有長足的進步。除了支援HTML5、加快JavaScript執行速度之外，最大的亮點就是導入GPU硬體加速技術，讓網頁在圖片、影片與版面呈現上更加快速、順暢。另外在安全性的部份…就等過一陣子有沒新聞出來就知道了。
       
      ▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)
      軟體名稱：IE 9 beta （Internet Explorer 9）
      軟體版本：9.0.7930.16406
      軟體語言：繁體中文（提供29國語言介面）
      軟體性質：免費軟體
      檔案大小：36.6MB（安裝時仍須連上網路下載所需程式）
      系統支援：Windows 98/2000/XP/2003/Vista/Win7
      官方網站：http://windows.microsoft.com、中文介紹頁面、IE 9範例網站
      軟體下載：Win7 繁體中文32位元版、Win7 繁體中文64位元版、Vista 繁體中文32位元版
      軟體下載： Win7 簡體中文32bit、Win7 簡體中文64bit、Vista簡體32bit、Vista簡體64bit
      注意！此為beta版程式，意思就是程式本身可能還有些問題未被發現或解決，程式穩定性與系統或其他外掛的相容性也不一定是最佳狀態，建議先備份好重要資料再來安裝、測試。或者等正式版出來再玩。
      另外如果你原本的IE瀏覽器已經安裝了一堆外掛程式或擴充套件，請記得到IE設定頁面中的「程式集」→「管理附加元件」的地方將它關閉或移除，避免舊版外掛程式不相容的問題造成IE或Windows系統無法正常運作。  
      軟體操作介面：
      第1步  簡潔的軟體操作介面，原本複雜的版面現在只留下網址列、分頁標籤與上一頁、下一頁兩個按鈕，最右邊也跟Google Chrome一樣，只留兩三個簡單的按鈕。 如果你還是習慣原本的那些選單啥的，按一下鍵盤上的「Alt」按鍵一樣會出現。
        
       
      第2步  這是類似Opera瀏覽器Speed Dial功能的常用網站清單，只要按一下新分頁按鈕就會出現。
        
       
      第3步  視窗右上角的三個按鈕，由左而右分別是首頁、我的最愛（摘要跟歷程記錄）跟工具，工具選單裡面放了大家最常用的幾種功能，整個看起來很清爽，有種讓人以為是使用Google Chrome瀏覽器的錯覺。
        
       
      第4步  當我們下載檔案時，可以按鍵盤的「Ctrl」+「J」開啟下載視窗，裡面會顯示目前正在下載與已經下載的檔案清單。
        
       
      第5步  IE 9把網址列與搜尋框兩個整合在一起了，除了在方框中輸入網址可以打開網頁之外，也可以直接輸入關鍵字、搜尋你要的資訊。
      另外也可支援Google搜尋建議（Google Suggest）功能，如果要搜尋「重灌狂人」，可以只打「重灌」再按方向鍵下「↓」選取你要找的關鍵字即可，省時省力。
        
       
      第6步  由於版面的調整，IE 9把網頁可以呈現的面積放得更大了，除了視窗上方的工具列整合成更精簡的樣式之外，視窗下方的狀態列預設也隱藏起來了，讓整個網頁有更寬廣的空間可以呈現內容。
      IE 9也跟Google Chrome一樣，儘管預設不顯示狀態列，不過當我們用滑鼠指著網頁中的連結時，下方還是會用小小的浮出視窗顯示連結的網址。
        
       
      第7步  另外IE 9還有個「開發者工具」也是很好用，可以讓我們檢查、分析網頁的CSS、HTML與各種元件、指令碼…。
       
       
      第8步  另外，在分頁標籤右邊的空白處按一下滑鼠右鍵，再點「我的最愛列」就可以開啟書籤工具列，方便快速開啟常用網站。

       
      非經授權，請勿全文轉載，本文網址: https://briian.com/7228/
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      作者: 不來恩 | 發佈日期: 2011/03/15
      文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 網路工具、遠端遙控、連線監控 » [下載] IE 9.0 繁體中文正式版，正式推出！
      注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
      相關文章…

      Google Chrome 瀏覽器 v56.0.2914.3 開發版、v54.0…

      Opera v12.17 正式版 網路瀏覽器（繁體中文版）…

      處女座之怒：為什麼你們就是不能加個空格呢？…

      IETester v0.5.2 在同一台電腦中測試網頁在IE6、IE7、IE8、…

      ZTerm Applet 免安裝軟體，在任何瀏覽器上登入 BBS、SSH！…

      如何刪除 IE 中用不到的「附加元件」、工具列？…
      Tags: ie瀏覽器
       

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      ← 較舊的留言

      wei chi-kang 說道：
      03-13, 2016 at 下午 4:09.08
      ok
      回覆
      大雄 說道：
      02-04, 2013 at 下午 3:09.07
      我的瀏覽器的功能都變成了英文~
      要用什麼方式可以轉換回中文？
      回覆
      幫幫我~ 說道：
      02-02, 2013 at 下午 1:51.13
      要怎ㄇ刪掉舊的ie穴穴~
      回覆
      怎ㄇ刪 說道：
      02-02, 2013 at 下午 1:49.20
      怎ㄇ把舊的ie刪掉下載這個??穴穴~~
      回覆
      alan 說道：
      10-09, 2012 at 下午 12:40.26
      哈嚕我的更新玩自動更新到9
      但是開啟IE 有開啟!!但整頁都白的 無畫面!!
      不管哪個網站都是! 請問這是什麼問題??
      回覆
      fashing 說道：
      08-03, 2012 at 下午 7:57.19
      那遊覽器怎麼關閉?
      回覆
      野火瘋狼 說道：
      08-01, 2012 at 下午 11:45.30
      大大，能否請問一下~
      我的瀏覽器的功能都變成了英文~
      要用什麼方式可以轉換回中文？
      回覆
      狂悅 說道：
      08-16, 2012 at 上午 8:28.51
      檢視(V)–>編碼(D) 如果有一樣的位置 他第一個會是檔案F-編輯E-檢視V-我的最愛A-工具T-說明H

      回覆
    2. wei chi-kang 說道：
      03-13, 2016 at 下午 4:09.08

      ok

      回覆
    3. 大雄 說道：
      02-04, 2013 at 下午 3:09.07

      我的瀏覽器的功能都變成了英文~
      要用什麼方式可以轉換回中文？

      回覆
    4. 幫幫我~ 說道：
      02-02, 2013 at 下午 1:51.13

      要怎ㄇ刪掉舊的ie穴穴~

      回覆
    5. 怎ㄇ刪 說道：
      02-02, 2013 at 下午 1:49.20

      怎ㄇ把舊的ie刪掉下載這個??穴穴~~

      回覆
    6. alan 說道：
      10-09, 2012 at 下午 12:40.26

      哈嚕我的更新玩自動更新到9
      但是開啟IE 有開啟!!但整頁都白的 無畫面!!
      不管哪個網站都是! 請問這是什麼問題??

      回覆
    7. fashing 說道：
      08-03, 2012 at 下午 7:57.19

      那遊覽器怎麼關閉?

      回覆
    8. 野火瘋狼 說道：
      08-01, 2012 at 下午 11:45.30

      大大，能否請問一下~
      我的瀏覽器的功能都變成了英文~
      要用什麼方式可以轉換回中文？

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