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如何修改「遠端桌面」的連接埠（PORT）

在Windows系統中有個「遠端桌面連線」的功能，可以讓我們以遠端控的方式登入、操作其他Windows電腦。Windows系統遠端桌面連線預設所使用的連接埠（PORT）為「3389」，如果你不希望老是有人透過這個PORT來「踹」你的密碼，或是家裡或公司有其他電腦已佔用預設的3389連接埠，可以用下面的方法將被控端電腦的遠端桌面連線PORT改成其他連接埠。

設定方法很簡單，只要修改一下登錄檔再重開機就可以搞定。修改了連接埠之後，其他Windows電腦透過遠端桌面程式登入被控端電腦時，只要在IP或網址後面加上新的連接埠編號即可正常連線。

 

一、修改遠端桌面連接埠的方法

第1步  在被控端電腦的開始選單中點選「執行」（或按「視窗」+「R」快速鍵）開啟「執行」視窗，輸入「regedit」後按「確定」按鈕。

01  

 

第2步  開啟登錄檔編輯器後，請找到下面這個登錄檔的機碼：

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDPTcp\PortNumber

找到後按兩下「PortNumber」，準備修改網路連接埠。

02  

 

第3步  開啟修改視窗後，請先點選「十進位」，然後在「數值資料」處輸入新的連接埠編號，如「5566」，最後再按下「確定」。修改完後，請關閉登錄檔編輯器再讓電腦重開機即可生效。

03    

 

 

二、遠端桌面連線網址的輸入方法

第1步  修改好被控端電腦的遠端桌面連接埠之後，當我們要從其他電腦要連線、遙控該電腦時，可以從開始選單的「附屬應用程式」裡面開啟「遠端桌面連線」程式，輸入網址與連接埠後再按「連線」按鈕即可開啟遠端電腦。

網址形式為：xxx.xxx.xxx.xxx:連接埠編號 ，如：192.168.1.33:5566

04

 

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  1. GG 說道：
    07-24, 2014 at 下午 4:33.07

    請問一下 我改了windows server 2008 r2

    RDP 後 netstat 無法監聽到我開的port
    再改回來3389 也無法監聽到
    有遇到類似狀況嗎?

    謝謝

    回覆
  2. Benjamin4329 說道：
    08-13, 2013 at 下午 1:58.00

    可以和windows 的vpn結合嗎？？
    例如：先連上vpn後才能使用rdp

    回覆
  3. DEPRE 說道：
    10-13, 2010 at 上午 9:10.13

    改PORT是基於安全考量,從外網連入如果你有架防火牆當然沒開就不能連線,但是你只要開了遠端,只要人家一掃到3389就知道那是遠端連線了就跟VNC的PORT是一樣的,只是你改了PORT,最少不太容易讓人家知道那個PORT是做什麼用的!!
    因為每個PORT都有其代表意義,你改了一個不知名的號碼最少能讓人多個猜想空間,這是一種迷惑的手段,MIS是蠻常用的,而改PORT也是方便在同一通道中提供多個遠端連線的被控端

    回覆
  4. Asuka1978 說道：
    08-03, 2010 at 上午 10:28.18

    或是家裡或公司有其他電腦已佔用預設的3389連接埠，可以用下面的方法將被控端電腦的遠端桌面連線PORT改成其他連接埠。

    情境一.所有電腦都不經由NAT,而是使用PPPoE方式上網
    這種情形3389不會被佔用,無須改port
    情境二.所有電腦透過NAT方式上網(IP分享器)
    這種情形只修改本機電腦RDP的listen port,還是無法從外網連入吧

    應該是修改NAT上的port轉傳功能

    回覆
  5. 訪客 說道：
    08-02, 2010 at 上午 10:57.49

    如果不修改,有心人很容易便可遠端控制我家的電腦??

    回覆
  6. 芭樂 說道：
    07-31, 2010 at 上午 1:06.33

    想請教一下有dos指令的改法嗎

    回覆
    • MIS 說道：
      10-27, 2012 at 下午 7:11.42

      以下指令請在系統管理員權限下執行：
      reg add “HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp” /v PortNumber /t REG_DWORD /d {你要的PORT} /f

      回覆
  7. AYO 阿佑 說道：
    07-30, 2010 at 上午 11:31.11

    這是一個很不錯的方式…

    雖然高竿的駭客依然有辦法嗅探出來 這是 Terminal Service，

    不過.. 防君子不防小人唄~~~

    改個 port number 對真的要開啟 Terminal Service 對外 還是有所幫助的

    以上 AYO 阿佑

    回覆
  8. anderson 說道：
    07-30, 2010 at 上午 9:24.36

    相當實用的方法~~

    小弟嘗試一下先，感謝不萊恩大哥提供~~

    回覆

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