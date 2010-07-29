在Windows系統中有個「遠端桌面連線」的功能，可以讓我們以遠端控的方式登入、操作其他Windows電腦。Windows系統遠端桌面連線預設所使用的連接埠（PORT）為「3389」，如果你不希望老是有人透過這個PORT來「踹」你的密碼，或是家裡或公司有其他電腦已佔用預設的3389連接埠，可以用下面的方法將被控端電腦的遠端桌面連線PORT改成其他連接埠。

設定方法很簡單，只要修改一下登錄檔再重開機就可以搞定。修改了連接埠之後，其他Windows電腦透過遠端桌面程式登入被控端電腦時，只要在IP或網址後面加上新的連接埠編號即可正常連線。

一、修改遠端桌面連接埠的方法

第1步 在被控端電腦的開始選單中點選「執行」（或按「視窗」+「R」快速鍵）開啟「執行」視窗，輸入「regedit」後按「確定」按鈕。

第2步 開啟登錄檔編輯器後，請找到下面這個登錄檔的機碼：

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP–Tcp\PortNumber

找到後按兩下「PortNumber」，準備修改網路連接埠。

第3步 開啟修改視窗後，請先點選「十進位」，然後在「數值資料」處輸入新的連接埠編號，如「5566」，最後再按下「確定」。修改完後，請關閉登錄檔編輯器再讓電腦重開機即可生效。

二、遠端桌面連線網址的輸入方法