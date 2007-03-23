什麼是Proxy？Proxy又稱代理伺服器， 很簡單的說，我們可以把他理解成一個網路上的「中繼站」，如果你的電腦IP被某個網站封鎖了，那你可以透過掛Proxy的方式，先連到這個Proxy「中繼站」，然後再透過中繼站連線到你原本要上的網站，因為你的電腦IP跟Proxy「中繼站」的IP不同，對方並沒有封鎖Proxy「中繼站」的IP，所以你可以順利透過中繼站來連上網站。



Proxy的需求，應該是在對岸的中國網民最需要，因為偉大的網路萬里長城，常常會封鎖一堆政治不正確的網站，不過一般情況下，如果有找到合適的Proxy Server，換上後就可以正常上網。

Proxy有很多種類也有很多不同用途，另外一種可以幫我們在某些情況下加快網路瀏覽速度，譬如說HINET最常用的「proxy.hinet.net」這個Proxy，可以幫助HINET ADSL的使用者在網路塞車的時候，掛上Proxy加速瀏覽網站的速度。因為他會將大部分使用者瀏覽過的網頁資料備份在Proxy中，當你又再度去瀏覽該網站時，可以直接讀取速度比較快的Proxy中的暫存檔，讓你覺得開網頁的速度超級快！

網站名稱：Proxify 網站網址：https://proxify.com/

以下介紹的「Free Web Proxy」網站提供一個相當簡單的網頁版Proxy代理伺服器服務，開啟「http://server.cemsg.com/」網頁後，只要直接在中間方框中輸入你要開啟的網站網址，再按下〔提交瀏覽〕按鈕，就可以馬上透過中間的代理伺服器，連上封鎖你IP的網站。

開啟網頁後，原本你要連線的網址若為「http://briian.com/」，透過Web Proxy開啟網頁時，網址則會變成類似這樣「http://95555.info/index.php?q=aHR0cv&hl=011」的網址。只要網址還是「http://95555.info/…」這樣開頭，表示你目前還是透過Web Proxy開啟網頁。

透過Web Proxy上網雖然有隱身、突破IP封鎖或加快瀏覽速度等好處，不過萬一Web Proxy如果不是一個安全的或可信賴的伺服器，你的上網紀錄與帳號密碼，則有可能因此流出，所以還是有些安全性的考量要去注意。

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