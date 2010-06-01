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[開箱文] TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）

這是一篇很無聊的開箱文，不是3C或電腦產品，而是吸塵器。記得很久之前因為看了電視購物節目拿吸塵器吸「保齡球」而買了台鳳梨牌小鋼砲，它的吸力是很強沒錯，而且我實際側試過真的可以吸起整顆保齡球。不過用了一陣子之後，發現他有個缺點，必須一直蹲低身體才能吸地、打掃，也因此小鋼砲一直放在不見天日的櫥櫃裡好幾年…

前兩天同學來我家，說他買了「兩隻鳥」的吸塵器，堂堂一個大男生竟然跟我說他買了台吸塵器來用，真讓我好奇到底買了啥東西。結果我看完介紹後當天晚上我也跟著買了一台... XD

之所以會買這台機器的原因，主要是因為他是「直立式」的，其實直立式吸塵器這種設計應該不是啥新鮮事，只不過以前一直都沒注意過站著吸地板比較省力這個重點。另外一個主要原因是TWINBIRD這台重量只有1.6公斤，拿起來很輕巧、長時間使用也不會太累人。

  • 產品名稱：TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）
  • 公司網站：http://www.twinbird.jp/

    • 這是產品外包裝跟機器本體，其實有點像哈利波特的掃把...

    01TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）

     

    除此之外還有個重點是它是使用「集塵杯」而不是每次都得清洗的「集塵袋」，而且集塵杯的空間夠大，這樣一來可以偶爾拿出來吸一吸地上的貓毛、毛髮跟一堆髒東西，吸完就再把它放回牆角，等快不行時再清就好。

    這台我買990元，可能剛好在特價吧，比起其他動輒好幾千元的吸塵器來說，這台剛好可以符合我的需求，又剛好有便宜到。（哪裡買的自己去搜尋嚕...）

     

    它的集塵杯是透明的，可以看到裡面累積了多少髒東西，在吸地板時會有種莫名的快感…

    02TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）

     

    這是手把上的開關，因為這台夠輕，吸嘴旁邊又有設置了滾輪，所以可以一手拿著邊推、邊吸..

    03TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）

     

    打開集塵杯，上方是馬達，運作時跟其他吸塵器一樣都很吵，吹出來的熱空氣剛好可以蒸蛋。

    04TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）

     

    這個很像過濾式咖啡機的東西，主要是用來阻擋灰塵的，可以避免灰塵跑進馬達去。

    05TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）

     

    真的很想倒一些咖啡粉進去泡..

    06TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）

     

    這是馬達上面的標籤… 日本產品、中國製造，整體設計跟質感都不錯，用起來很順手。

    07TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）

     

    這是放在地面上跟地板接觸的吸嘴，前後方都有做滾輪，可以輕鬆拖行。

    08TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）

     

    包裝內附一個尖嘴吸頭，平常沒用時夾在桿子上，要用時把它插上去就可以吸一些家具間的縫隙或不好處理的角落。

    09TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W）

     

    裝上尖嘴吸頭之後的樣子，很像某種武器... 可惜只能吸不能射..

    10TWINBIRD直立式吸塵器（TC-4227W） 

    延伸閱讀：

    1. BRITA淨水器（濾水壺）
    2. 蚊香盒，10元！
    3. 如何自己安裝、更換水龍頭？

     

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    較舊的留言
    1. Cindy 說道：
      04-23, 2017 at 下午 1:07.32

      請問這台役多久??
      該不會很快就操壞了

      回覆
    2. 尋找合適吸塵器中 說道：
      01-22, 2011 at 上午 12:09.59

      請問你買的是這個嗎？鳳梨牌手提式小鋼炮吸塵器VC-101(c)
      http://shopping.pchome.com.tw/?mod=item&func=exhibit&IT_NO=ACAM03-A45937741
      它本身有附各種吸管配件，不需要彎著腰啊@@
      因為我家就有一台，吸力強，重量輕，很好用，就是太吵了

      回覆
    3. Roger 說道：
      07-12, 2010 at 下午 5:05.11

      它有一個缺點, 它吸力蠻大的, 大到把微細的塵瞞都排出來, 邊吸邊打喷涕… @_@

      回覆
    4. yayago 說道：
      06-15, 2010 at 下午 8:27.30

      看到好熟悉的感覺，跟我家的好像……但它已經壞了……..
      有點不堪我家使用，現在改傳統的“掃把”(累)

      現在存錢，要買dyson，他很吸引我，吸力不衰減(好像每家都這樣講0_0)
      而且不用集塵帶，又可省一筆錢錢

      回覆
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