2017/1/6 更新：軟體版本更新至 v2.0.2 免費版、v3.1.8 專業版。
之前曾經介紹過 FineUninstall 軟體移除工具，主要特色就是更快的啟動速度與更好用的搜尋、瀏覽介面，可以讓我們更方便的找到想要移除的軟體。而下面介紹的這個「Revo Uninstaller」軟體移除工具則更全面一些，除了啟動速度一樣很快之外，最主要就是他完整而深入的移除功能，在預設的軟體移除程序之外，還提供了「安全」、「穩健」、「進階」等三種軟體移除模式，可透過登錄檔掃描、硬碟描等功能，更完整、乾淨的將該軟體遺留下來的垃圾檔案或登錄檔紀錄刪除掉。
Revo Uninstaller其實不只移除軟體這功能而已，還內建了管理開機執行程式清單的「自動啟動管理員」、整合系統多項常用功能的「Windows工具」、「垃圾檔案清理器」、清理網路瀏覽器上網紀錄用的「瀏覽器清理器」、清理Word、Excel...等Office軟體的文件歷史清單的「MS Office清理器」，以及清除各種Windows執行歷程、檔案開啟紀錄搜尋紀錄、開始功能表按鍵紀錄…等資訊的「Windows清理器」，另外還內建了「形跡移除器」跟「永久性刪除」功能，可以幫我們將暗藏在硬碟中的檔案永遠的刪除掉。
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Revo Uninstaller
軟體版本：v2.0.2、v3.1.8 專業版
軟體語言：中文（內建多國語言）
軟體性質：免費軟體，Pro專業版為付費軟體
檔案大小：6.77 MB
系統支援：Windows XP, Win7, Windows 8, 8.1/Win 10
官方網站：http://www.revouninstaller.com/
軟體下載：按這裡
另外Revo Uninstaller軟體更提供了一個類似FlashGet、Orbit下載軟體的那種「拖曳視窗」，在這邊叫做「獵人模式」，我們只要將想要移除的軟體圖示拖拉到「獵人模式」圖示上方，Revo Uninstaller會自動執行該軟體的移除工作，如果你常常需要裝軟體、移除軟體的話，這功能會相當實用唷。
下圖為「獵人模式」的操作畫面：
一、徹底移除電腦中的軟體、登錄檔與相關檔案
第1步 當我們要透過Revo Uninstaller來移除軟體的時候，可以直接開啟Revo Uninstaller軟體主試窗，切換到〔解除安裝工具〕頁面後，在你要移除的軟體圖示上按一下滑鼠右鍵，再點選【解除安裝】。
如果你不確定這東西是作啥用的除了可以點選【開啟說明連結】、【安裝位置】檢查這軟體的相關資訊之外，還可按一下【搜尋自Google】，從網路上尋找相關說明或資訊，方便我們判斷這程式是否為目前所需。
第2步 要移除軟體時，會有四種模式可以選擇，其中「內建」模式跟「新增移除程式」功能一樣，就只使用軟體預設的移除功能來反安裝軟體。另外三種「安全」、「穩健」與「進階」三種模式可讓我們依照不同的深度與廣度來搜尋、掃描登錄檔與硬碟中跟該軟體相關的、用不到的檔案與紀錄。建議使用「安全」或「穩健」模式，避免刪到不可刪除的東西。
第3步 接著請讓Revo Uninstaller軟體開始執行移除與掃描工作，按〔下一步〕繼續。
第4步 軟體移除完並掃描登錄檔後，視窗中會列出可以刪除的登錄檔項目，請勾選後按一下〔刪除〕按鈕，刪除完後再按〔下一步〕，依照指示完成全部移除工作。
延伸閱讀：
- FineUninstall v1.1 內建搜尋、快速鍵定位的「軟體移除工具」
- MyUninstaller繁體中文版，更好用的軟體移除工具！
- 如何移除用不到的IE 附加元件、ActivX？
- 如何移除右鍵選單中的「ATI CATALYST Control Center」項目？
- [下載] CCleaner v2.12.660 繁體中文版！（清除電腦垃圾，讓Windows跑得更順暢！）
- CleanAfterMe 按一下！清除全部隱私資料、電腦操作紀錄！
- Norman Malware Cleaner 惡意軟體、黑心軟體清除工具！
- 如何清除Windows Media Player的播放記錄？不讓別人知道你看過什麼影片！
這移除後還要打勾註冊表…很麻煩我都用geekuninstalle
不小心按了在解除安裝下面的移除項目，請問一下可以怎麼令它再出現在選單中？謝謝
我裝了防毒軟體後電腦就一直當機 如果我在安裝這個 電腦還跑的動嗎？有沒有可以不要這麼麻煩の解安裝方法？ 現在連解安裝程式那畫面都不能開 求解～
謝謝提供,已清除二個互相保存的軟體,刪掉一個，另一個就出現，Norton還沒發現它的問題！本來是要找硬體的驅動程式,卻中這種說其他的硬體驅動程式都不是最新版本，要更新還要加入此軟體的某版本並收費，首頁也被綁架，還要花許多時間在網路上找解決方法，真是氣人！
這個東西是要安裝專業版還是免費版啊?
專業版是要付費的嗎?
而免費版是不需要錢的嗎?
不知道要下載哪一個ㄟ
還有
Chinese(Traditional)
是中文(繁體)的意思嗎?
有沒有人可以回答我的問題!?
拜託這非常緊急
最近在想要不要安裝Opera瀏覽器
怕用不習慣
不知道刪不刪的了……
奇路~
專業版好像是要付費！還有Chinese(Traditional)是繁體中文沒錯！
Opera個人用過是還覺得小巧實用！至於刪不刪得掉，只要你按正常步驟刪，刪完主程式，其他就是登錄檔的問題了
大大你好：
我按照前面的說明，下載了revo uninstaller 程式，進行刪除 mixi dj，刪除之後，在 控制台"目前所安裝的程式’內已看不到mixi dj這個檔案。我以為mixi dj已被刪除。但當我開啟google時，mixi dj 首頁依然存在。我搜尋我的電，也找不到 mixi dj 這個檔案。我又進入google 的設定，把所有 mixi dj 的網址都刪也無效。請大大告訴我要如何才能把mixi dj徹底刪除。
非常感謝！
Steve敬上
感謝大大提供如此有用的軟體!!!
謝謝囉~
百度瀏灠器可刪掉嗎