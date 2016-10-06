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[解決方法] 開機後 Windows 10 桌面一直閃、沒法操作怎麼辦？

最近遇到一個奇怪的狀況，親戚的 HP 筆電原本是 Windwos 7 作業系統，後來被微軟強迫升級 Windows 10 之後，可能是程式問題或其他驅動程式…等等不明原因，造成開機、看到桌面後就一直「閃」，桌面下方的工具列上的圖示一下子出現、一下子消失，完全沒法使用。

通常遇到這類狀況時，大概會先往顯示卡驅動程式等方向去處理，看是版本太舊或 Windows 10 無法支援原本的硬體… 等等。如果移除顯示卡驅動程式、重裝官網的驅動程式或改用 Windows 內建的 driver… 等等方式都無法解決的話，可以試試看把下面的東西關閉，讓它不要開機後啓動，也許可以解決。

 

設定方法：

在 Windows 10 開機後桌面一直「閃」、一下顯示一下不顯示，完全無法正常操作的情況下，可以用以下方法開啓工作管理員、進入安全模式之後再做後續處理。如果還勉強能執行程式，那就直接把開機自動啓動的程式整理一下或刪除沒在用的軟體。

 

第1步  讓電腦開機、看到桌面後，按鍵盤上的「Ctrl」+「Alt」+「Del」跳出桌面，然後點「工作管理員」。

windows-error-reporting-01

 

第2步  開啓「工作管理員」視窗後，點「檔案」再按「執行新工作」。

windows-error-reporting-02

 

第3步  輸入「msconfig」再按「確定」。

當然也可以直接按「視窗鍵」+「R」執行 msconfig，只是在這裡的案例是連這樣都都不能按，很怪。

windows-error-reporting-03

 

第4步  開啓「系統設定」視窗後，如果電腦可以正常操作請直接跳下一步。

如果桌面還是一直閃造成無法在「服務」選單做下面的設定，請先在「開機」選單勾選「安全開機」然後按「套用」，讓電腦以「安全模式」開機，再進行下面的設定。

windows-error-reporting-04

 

第5步  以「安全模式」開機後，一樣執行「msconfig」開啓「系統設定」視窗，在「服務」選單取消下面兩個選項：

  • 取消勾選：Problem Reports and Solutions Control Panel Support
  • 取消勾選：Windows Error Reporting Service

接著回到上一步的「開機」選單，取消「安全開機」再按「套用」讓電腦以一般正常模式開機，看看有沒有恢復正常。

windows-error-reporting-05

 

 

取消了兩個錯誤回報的功能後，其實還得要去找找到底是哪個東西出現錯誤，把軟體或硬體的錯誤找出來，再進一步做處理。不過關閉上面兩個功能後應該就可以正常開機、正常操作了， 其他的也可以先擺着….有空再說。

以上的解決方法在極少數的情況下才會遇到，如果不是同一個原因，也不一定能用這種方法解決，不過找問題的方式應該都差不多。

既然可以看到桌面表示可能是開機後、載入其他程式時的問題，先將系統運作之外的其他程式都關閉或移除，再一步一步找出可能有問題的程式或功能，確認之後再做其他處理。

 

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  1. Windows 10開機桌布閃爍 說道：
    02-01, 2017 at 上午 11:18.00

    您好
    我的電腦開機後桌布一直閃爍無法操作
    https://briian.com/38949/
    我已按照上述步驟操作
    但是仍保持一樣的問題
    無法解決⋯
    請問是發生什麼問題了？那要如何處理?
    感謝您的幫助！

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