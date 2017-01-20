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Avira System Speedup v3.1.1 小紅傘系統加速、最佳化工具，加快電腦開機速度

2017/1/20 更新：軟體版本更新至 v3.1.1.4250 最新版。

Avira System Speedup 是專門做防毒軟體的 Avira 公司（俗稱小紅傘那個）出的一個電腦效能調整、最佳化工具，裡面的功能包括 Faster startup、File encryption、Junk file removal、More available memory… 等，大部分都被包在 Internet Security Suite 較貴的進階版防毒工具中，現在則拉出來做成一個獨立的軟體。

Avira System Speedup 可自動幫我們執行系統最佳化的掃描，並清除垃圾檔案、登錄檔錯誤… 與其他各種用不到的、會佔用儲存空間的內容。此外還提供重複檔案偵測、清除 0 位元的無用檔案、加密或解密檔案、檔案碎紙機、磁碟重組/分析/清除/診斷..工具，與其他登錄檔清除、軟體移除、備份還原工具…等，東西相當豐富且實用。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Avira System Speedup
  • 軟體版本：3.1.1.4250
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：試用版
  • 檔案大小：4.31 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.avira.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  將軟體下載回來後，按一下「Accept and Install」按鈕，很快就可以安裝完成。

Avira-System-Speedup-01

 

第2步  安裝好、開啟軟體後，先點左邊的齒輪圖示，然後在「General」選單的「Language」選「繁體中文」，將軟體操作界面切換成中文語系。

Avira-System-Speedup-02

 

第3步  接著可以開始系統最佳化，在「裝置最佳化」選單中按「掃描」按鈕，讓程式自動針對磁碟、效能、隱私… 等設定做些調整。

Avira-System-Speedup-03

 

第4步  掃描完成後，會自動將垃圾檔案、登錄檔錯誤… 等可以修正或刪除的東西找出來，按下「最佳化裝置」按鈕讓程式自動處理。

Avira-System-Speedup-04

 

第5步  完成後，每個都變成 100 分。

Avira-System-Speedup-05

 

 

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  1. maxi ong 說道：
    10-01, 2016 at 上午 10:38.50

    系統效能視窗電腦是他的所有 完全能使用資訊功能 所以他不能忘呢 您能把應用的他們 加到一片碟中 您知道嗎 一片碟4.5 G 5 只用354 MB 台灣的 行銷也太扯 臉蛋和屁股 混在一起了

    回覆
  2. Bryan 說道：
    04-14, 2016 at 下午 8:16.48

    個人不太推薦這套，雖然小紅傘真的好用，這套也有放在一起賣，但之前使用時，在加速時居然無法判斷繁體中文，就自行刪掉關鍵檔案，造成後面無法輸入中文，最後只好重新安裝語言套件，並且把這套刪掉了，希望這次新版對於中文能夠判斷好一點。

    回覆

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