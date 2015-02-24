從 Windows 8 開始，微軟將 Microsoft 帳戶（就是以前用來登入 MSN 跟 Hotmail 的那個帳號）整合到電腦桌面的登入與使用，並把微軟 OneDrive… 等一大掛服務通通都拉進來，提高各類服務的整合應用與使用率。

這其實不是什麼新概念或新的設計，蘋果公司的 Mac 電腦很久以前就做了，Google 的 Chromebook 等雲端電腦也強制必須要登入 Google 帳號才能使用，像 iPhone 或 Android 等智慧型手機也都透過網路帳號來儲存操作相關的訊息與設定。不過很多人在 Windows 電腦中可能還不太習慣，或者也用不太到微軟的雲端服務…

如果你希望你的電腦能像以前一樣離線登入，使用本機帳號來登入、操作就好，可以用以下方法來新增一個本地端的帳戶來用。

以下的操作方法是在你已經可以登入、使用電腦時用的，在剛安裝好 Windows 系統、第一次登入使用前雖然也可以設定本機使用者帳戶，不過藏得非常非常隱密，很多人可能都會不小心跳過沒注意到。如果你的電腦已經灌好了、來不及在第一時間使用本機帳戶的模式登入電腦，可以在事後透過以下方法來設定。

Windows 10 下載：按這裡

使用方法：

第1步 首先按「窗戶鍵」+「 R」開啟「執行」視窗，輸入「netplwiz」後按「確定」按鈕。

或者可在 Windows 10 桌面下方的「Search the web and Windows」搜尋框中直接輸入「netplwiz」再按「Enter」鍵執行。

第2步 開啟「使用者帳戶」設定視窗後，點一下「b」按鈕。

第3步 出現「此使用者將如何登入？」的設定畫面時，請按最下面的「不使用 Microsoft 帳戶來登入（不建議）」這個選項。

第4步 接著會出現一些說明，請按「本機帳戶」按鈕，確定新增本機帳戶。

第5步 接著請輸入使用者名稱、密碼與密碼提示…等訊息，最後按「下一步」。

第6步 設定好之後，按「完成」按鈕。

第7步 回到原本的「使用者帳戶」視窗可以看到已經多了一個新的帳號囉，只要帳號名稱後面沒有「@hotmail.com」之類的結尾，都算是本機帳戶。

接著請在剛剛新增的帳戶名稱上面按兩下滑鼠左鍵，調整一下設定。

第8步 開啟設定畫面後，請在「群組成員資格」分頁中點選「系統管理員」再按「確定」，讓這個新的帳戶擁有系統管理員的最高權限，以便日後做其他設定或安裝軟體。