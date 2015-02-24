從 Windows 8 開始，微軟將 Microsoft 帳戶（就是以前用來登入 MSN 跟 Hotmail 的那個帳號）整合到電腦桌面的登入與使用，並把微軟 OneDrive… 等一大掛服務通通都拉進來，提高各類服務的整合應用與使用率。
這其實不是什麼新概念或新的設計，蘋果公司的 Mac 電腦很久以前就做了，Google 的 Chromebook 等雲端電腦也強制必須要登入 Google 帳號才能使用，像 iPhone 或 Android 等智慧型手機也都透過網路帳號來儲存操作相關的訊息與設定。不過很多人在 Windows 電腦中可能還不太習慣，或者也用不太到微軟的雲端服務…
如果你希望你的電腦能像以前一樣離線登入，使用本機帳號來登入、操作就好，可以用以下方法來新增一個本地端的帳戶來用。
以下的操作方法是在你已經可以登入、使用電腦時用的，在剛安裝好 Windows 系統、第一次登入使用前雖然也可以設定本機使用者帳戶，不過藏得非常非常隱密，很多人可能都會不小心跳過沒注意到。如果你的電腦已經灌好了、來不及在第一時間使用本機帳戶的模式登入電腦，可以在事後透過以下方法來設定。
Windows 10 下載：按這裡
使用方法：
第1步 首先按「窗戶鍵」+「 R」開啟「執行」視窗，輸入「netplwiz」後按「確定」按鈕。
或者可在 Windows 10 桌面下方的「Search the web and Windows」搜尋框中直接輸入「netplwiz」再按「Enter」鍵執行。
第2步 開啟「使用者帳戶」設定視窗後，點一下「b」按鈕。
第3步 出現「此使用者將如何登入？」的設定畫面時，請按最下面的「不使用 Microsoft 帳戶來登入（不建議）」這個選項。
第4步 接著會出現一些說明，請按「本機帳戶」按鈕，確定新增本機帳戶。
第5步 接著請輸入使用者名稱、密碼與密碼提示…等訊息，最後按「下一步」。
第6步 設定好之後，按「完成」按鈕。
第7步 回到原本的「使用者帳戶」視窗可以看到已經多了一個新的帳號囉，只要帳號名稱後面沒有「@hotmail.com」之類的結尾，都算是本機帳戶。
接著請在剛剛新增的帳戶名稱上面按兩下滑鼠左鍵，調整一下設定。
第8步 開啟設定畫面後，請在「群組成員資格」分頁中點選「系統管理員」再按「確定」，讓這個新的帳戶擁有系統管理員的最高權限，以便日後做其他設定或安裝軟體。
狀況一
首先按「窗戶鍵」+「 R」開啟「執行」視窗，輸入「netplwiz」後按「確定」按鈕。
必須輸入使用者名稱和密碼，才能使用這台電腦→不要打勾即可
狀況二：誤登「microsoft」
「窗戶鍵」→設定圖示→帳戶→改為本機登入即可
沒用阿 都改好了 可是登出再登入..用本機帳號一樣要密碼
求救!我的電腦是Windows 8 之前為下載軟體使用Microsoft 帳戶來登入 結果之後每次開機都要密碼 這電腦在我家是開放的 且每次打密碼很煩 又無法登出 請問怎麼登出Microsoft
非常感謝您分享這個方法。可是請問我輸入netplwiz之後跳出的視窗中有”是”與”否”的選項，但”是”字呈現出灰底無法選擇功能該怎麼辦？謝謝。
求救！！！！
我的WIN 10本来是要求使用EMAIL帐号+密码登入，昨日就按照你这个方法，新增了一个本机帐号，还把这个新的本机帐号设置为[系统管理员]，但今日用本机帐号登入不了，说密码不对，我一直都是用一组4个数字的密码，它现在竟然说密码不对！就是登入不了，只能使用之前的EMAIL帐号+密码登入， 但这个帐号已经不是 [系统管理员]了，请问现在怎办呢？ 哭呀～～
點左下角 “開始功能表” 看到上面你的帳號跟圖像,點一下,選 “變更帳戶設定” 跳出一個視窗,再找右邊的 “改為使用本機帳戶登入”
已經使用LIVEMAIL帳號登入 可以直接更改嗎?
这个就像以前的XP win7系统创建一个账户，在用这个账户登录。
之前就覺得這系統跟Microsoft帳號綁在一起很麻煩了，感謝你的分享。