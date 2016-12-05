2016/12/5 更新：軟體版本更新至 v2.8.1 最新版。

2016/10/22 更新：軟體版本更新至 v2.8.0 最新版，支援 Android 7.0 新版系統與 Google Nexus 5X, 6P, Nexus 9 等虛擬裝置。更新細節：按這裡。 另外，因為 v2.0.0 之後的版本少了一些 Google 的東西，不想升級的也可以直接「下載v1.3.0 舊版程式」來用。

很久之前曾經介紹過 BlueStacks 這個很有名的 Android 模擬器，不過後來的發展其實讓人覺得有點不好玩。如果你希望能在電腦中自由測試、試用各種 Android 遊戲、軟體或應用程式，尤其是自己開發的 App，可以試試看另外這個 Genymotion 專業級 Android 模擬器。

跟 BlueStacks 不同的是，Genymotion 是一個透過虛擬電腦完全模擬 Android 運作環境的模擬器，裡面安裝的 Android 系統可分為手機版與平板電腦版本，執行時的畫面、按鈕、功能與設定都跟一般手機與平板幾乎一模一樣。包含電池電量、照相機前後鏡頭、GPS 坐標定位…等等狀態都可模擬與設定，當然一些該有的實體按鍵如音量大小、電源鈕、首頁、上一頁、選單…等等都有得按，甚至還可以自由翻轉螢幕，測試不同顯示方式。

在 Genymotion 軟體中可自由新增、設定多組不同的 Android 系統來跑，包括一些常見的 Galaxy Nexus, Nexus 7, Galaxy S4, HTC One, Xeperia Z…等智慧型手機與平板電腦等裝置的運行環境都可模擬出來。除此之外，還可登入 Google 帳號，連上 Google Play 來下載安裝遊戲、App 或購買電子書..等。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Genymotion

Genymotion 軟體版本： 2.8.1

2.8.1 軟體語言： 英文（裝好的 Android 可以選擇繁體中文界面）

英文（裝好的 Android 可以選擇繁體中文界面） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 45.3 MB （安裝後需另外下載其它所需檔案）

45.3 MB （安裝後需另外下載其它所需檔案） 系統支援： Windows、Mac、Ubuntu、Debian（支援 32/64 位元）

Windows、Mac、Ubuntu、Debian（支援 32/64 位元） 官方網站： http://www.genymotion.com/

http://www.genymotion.com/ 軟體下載： 按這裡

注意！Genymotion 在執行時需搭配另外一套虛擬電腦軟體 VirtualBox 來跑，Genymotion 網站上有提供包含 VirtualBox 的完整安裝包，如果你的電腦已經安裝過 VirtualBox，則可以下載另外一個不包含 VirtualBox 的版本。 下載 VirtualBox 虛擬電腦：按這裡。

巴哈上的相關討論：目前 2.0.0 版後因正式營利，所以 2.0.0 版後的 ova 內不包括有版權的 gaaps 及 ARM library，必需等官方談妥授權後才會再度加入。雖然 2.0.1 版可以延用 1.3.0 版含有 gaaps 及 ARM library 的 ova 除非有用到新版的功能，不然為了避免產生不必要的問題，在此還是建議使用 1.3.0 版。

使用方法：

第1步 在下載安裝 Genymotion 軟體之前，必須先到 Genymotion 網站註冊一個帳號並透過 Email 啟用帳號。日後在安裝完、開始使用 Genymotion 軟體時，必須使用這個帳號登入才能使用軟體。

開啟 Genymotion 網站，按一下「SIGN UP」按鈕註冊自己的帳號。

第2步 在「Sign up」欄位輸入帳號、Email 與 密碼後，按「SIGN UP」按鈕註冊，接著去收信並啟用你的帳號。

第3步 將 Genymotion 安裝檔下載回來、安裝好並開啟主程式，一開始會要我們新增一個「virtual devices」，請按「Yes」建立新的 Android 虛擬機。

在 Genymotion 虛擬平台中可以新增很多個不同的 Android 虛擬機，讓我們依照需求在不同版本的系統與環境中測試軟體或功能。

第4步 接著請使用剛剛註冊的帳號、密碼登入。

第5步 從清單中挑選你要新增的虛擬硬體裝置與 Android 版本，選好之後按「Add」。

第6步 此時會列出此虛擬裝置的名稱、描述、螢幕尺寸、記憶體…等基本規格與相關資訊，確認是你要的環境後按「Next」按鈕開始下載相關檔案。

第7步 完成後我們就可以在 Genymotion 軟體主視窗中看到目前已新增的 Android 虛擬機，點兩下滑鼠左鍵即可開始運行該虛擬機。

第8步 一開始會要你手動調整 ADB 的連線設定，如果你用不到的話可以按「No」跳過，不會影響 Android 的正常運作。之後也可以到「Settings」裡面去取消這選項，避免每次開機都要問一次。

第9步 Android 開始運作啦！如果你新增的虛擬機上面有標示「with Google Apps」的話，則會出現如下的設定畫面讓我們輸入 Google 的帳號密碼，有「with Google Apps」的虛擬機才會有一些 Google 的應用程式與 Google Play 市集可以下載、安裝更多軟體。