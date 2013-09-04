Windows Movie Maker 應該是最多人接觸、使用的影片編輯軟體之一，最早的時候是內建在 Windows 系統中的一套工具軟體，後來新版本作業系統中雖然已經沒有內建 Movie Maker 這個相當實用的影音編輯工具了，不過還是可以從微軟的網站上免費下載、安裝。

目前最新的版本是 Windows Movie Maker 2012，版本編號為 16.4.3508，使用了與 Office 2007 與新版 Windows 檔案總管一樣的 Ribbon UI，所有功能都以較易辨識的大圖示呈現在「常用」、「動畫」、「視覺效果」、「專案」、「檢視」與「編輯」等幾個較大範圍的橫向區塊中。

在 Movie Maker 中我們可以輕鬆加入各種標題、字幕、語音旁白、圖片、背景音樂並插入、移動視訊畫面，另外也可插入各種動畫特效、過場動畫..等並幫影片蓋上各種視覺特效。在編輯功能的部份，除了可以手動調整音量、淡入淡出之外，還可設定影片播放速度（x1, x0.25, x2, x4….），如果想把影片中的部分內容剪掉的話也可以透過可即時預覽畫面的修剪工具與影片分割功能來做。

Windows Movie Maker 雖然跟其他專業軟體比起來可能在功能方面不夠強大，不過一般使用者常用的功能大部分都有了，而且整個操作介面與使用方式也相當簡單易懂，讓人用起來不會太有壓力，是一個相當不錯的影音剪輯工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Windows Movie Maker 2012

Windows Movie Maker 2012 軟體版本： 16.4.3508

16.4.3508 軟體語言： 繁體中文…等多國語言

繁體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.17MB (網路安裝檔，安裝時會另外下載主程式)

1.17MB (網路安裝檔，安裝時會另外下載主程式) 系統支援： Windows 7, Windows 8 (支援 32/64 位元)

Windows 7, Windows 8 (支援 32/64 位元) 官方網站： http://windows.microsoft.com/

http://windows.microsoft.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將安裝檔下載回來、按兩下執行出現安裝畫面時，請點選「選擇您要安裝的程式」，自行選取要安裝的項目。其他工具如果用不到的話也可以不用安裝。

第2步 勾選「影像中心與 Movie Maker」項目後按下「安裝」按鈕，即可開始安裝軟體。

第3步 安裝好之後、開啟 Windows Movie Maker 軟體視窗，點一下左上角的「新增視訊與相片」按鈕，即可載入你要處理的影片，直接在軟體中編輯、加字幕或做其他處理。

第4步 過場特效與其他動畫處理。

第5步 套用視覺效果…

第6步 裁切或修剪影片內容，並可設定聲音淡入淡出與音量大小。