Tor 是 The Onion Router 的縮寫，最初是由美國海軍研究實驗室所贊助的一個專案。主要目的是在網際網路上建立一個不被監聽、可以匿名瀏覽網頁、傳送訊息與溝通的通道，避免資訊在傳輸過程中被過濾、分析。

Tor 的應用相當多元及廣泛，其中還有另外一個應用 Tor Browser Bundle 是直接做成一般使用者可以輕易安裝使用的網路瀏覽器，只要我們下載後依照一般使用方式用 Tor 版的瀏覽器來上網，便可避免監控與封鎖，連上原本擋掉的網站。

如果你身在一個不自由的上網環境，如什麼網站都要封鎖的辦公室，或者沒有言論自由的國家如中國境內，都可以試試看這個經過 Tor 私密通道加持的特殊瀏覽器來上網，除了突破封鎖，還可匿名，就算被查 IP 也不會知道你是誰。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Tor Browser

Tor Browser 軟體版本： 2.3.25-13

2.3.25-13 軟體語言： 英文、簡體中文…等多國語言

英文、簡體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 27.9MB

27.9MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Linux

Windows, Mac OS X, Linux 官方網站： https://www.torproject.org/

https://www.torproject.org/ 軟體下載： 按這裡

按這裡 病毒掃描結果：按這裡。

注意！先前有傳出 Tor Browser 遭到攻擊的狀況，目前新版程式似乎已經沒問題，請務必從官方網站下載最新版程式唷！相關資訊：按這裡。

注意！由於此類服務都會經由第三方的代理伺服器連線上網，中間會不會還有其他監聽機制或漏洞這也很難說，總之拿來瀏覽網站、隨便逛逛都好，如果真要做什麼大事的話千萬不要太信任任何第三者。

注意！部分帳戶安全做得比較完整的網站如 Google 或 Facebook 等，可能會在你使用 Tor 或其他代理伺服器登入時，判定這樣的行為是被盜用帳號，因為上網的 IP 跟原本慣用的差太多了。建議不要使用這種方式登入上述網站，否則被封掉或強制執行認證什麼的，可能就會麻煩些了。

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「Start Tor Browser.exe」程式，即可開始使用。

第2步 剛啟動時，會先自動調整網路設定，請稍等一段時間。

第3步 當出現如下圖的瀏覽器視窗時，表示網路設定已經完成，可以正常使用 Tor Browser 來匿名瀏覽囉！網頁中間會有個 IP 位址的資訊，每次看都會是不同的 IP 唷！這表示你已經透過第三方代理伺服器連上網路。