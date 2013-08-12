Tor 是 The Onion Router 的縮寫，最初是由美國海軍研究實驗室所贊助的一個專案。主要目的是在網際網路上建立一個不被監聽、可以匿名瀏覽網頁、傳送訊息與溝通的通道，避免資訊在傳輸過程中被過濾、分析。
Tor 的應用相當多元及廣泛，其中還有另外一個應用 Tor Browser Bundle 是直接做成一般使用者可以輕易安裝使用的網路瀏覽器，只要我們下載後依照一般使用方式用 Tor 版的瀏覽器來上網，便可避免監控與封鎖，連上原本擋掉的網站。
如果你身在一個不自由的上網環境，如什麼網站都要封鎖的辦公室，或者沒有言論自由的國家如中國境內，都可以試試看這個經過 Tor 私密通道加持的特殊瀏覽器來上網，除了突破封鎖，還可匿名，就算被查 IP 也不會知道你是誰。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Tor Browser
- 軟體版本：2.3.25-13
- 軟體語言：英文、簡體中文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：27.9MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X, Linux
- 官方網站：https://www.torproject.org/
- 軟體下載：按這裡
- 病毒掃描結果：按這裡。
注意！先前有傳出 Tor Browser 遭到攻擊的狀況，目前新版程式似乎已經沒問題，請務必從官方網站下載最新版程式唷！相關資訊：按這裡。
注意！由於此類服務都會經由第三方的代理伺服器連線上網，中間會不會還有其他監聽機制或漏洞這也很難說，總之拿來瀏覽網站、隨便逛逛都好，如果真要做什麼大事的話千萬不要太信任任何第三者。
注意！部分帳戶安全做得比較完整的網站如 Google 或 Facebook 等，可能會在你使用 Tor 或其他代理伺服器登入時，判定這樣的行為是被盜用帳號，因為上網的 IP 跟原本慣用的差太多了。建議不要使用這種方式登入上述網站，否則被封掉或強制執行認證什麼的，可能就會麻煩些了。
使用方法：
第1步 將軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「Start Tor Browser.exe」程式，即可開始使用。
第2步 剛啟動時，會先自動調整網路設定，請稍等一段時間。
第3步 當出現如下圖的瀏覽器視窗時，表示網路設定已經完成，可以正常使用 Tor Browser 來匿名瀏覽囉！網頁中間會有個 IP 位址的資訊，每次看都會是不同的 IP 唷！這表示你已經透過第三方代理伺服器連上網路。
Not Found
The requested URL /torbrowser/tor-browser-2.3.25-13_en-US.exe was not found on this server.
Apache Server at dist.torproject.org Port 443
不能下
沒有任何一個瀏覽器是真正安全的
在網路長城內，還是翻不出去。頭大!
我在辦公室裏執行時，它就一直停在Vidalia Control Panel，無法出現瀏覽器視窗，請問知道是什麼原因嗎？
主要是隱密性很高，
可以用來逛deep web跟翻牆；
不建議做一些很占頻寬的事情。
Tor 在傳輸時會將資料加密，所以不會在傳輸過程中洩漏資料
不過出口節點會將資料解密，所以還是有被竊取資料的可能
我是在這裡看來這些資料的：http://streamer-forest.tw/tor-intro.html
順帶一提，Tor 有出簡體中文版
不習慣看英文的人也可以下載簡體中文版來用
沒繁體 看不太懂英文 等更新了
確實不方便呢，沒繁中版的。
看不懂简体吗？