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IObit Driver Booster v4.3.0 自動偵測新版驅動程式、自動下載更新

2017/3/17 更新：IObit Driver Booster 軟體版本更新至 v4.3.0.0 最新版。

當我們買了新的硬體，如印表機、視訊攝影機或顯示卡、讀卡機..等等，通常都得先從包裝內的光碟安裝好該硬體的驅動程式之後，才可正常使用。儘管微軟在較新版本的 Windows 系統中都會內建常見品牌與熱門硬體的通用驅動程式，不過有些情況下使用硬體廠商給的原廠驅動程式來裝會比較好用，如比較好的運作效能或對硬體提供較完整的支援與專屬應用。

不過驅動程式這東西並不一定是裝好能用就不用再管他，有時候可能先前版本的程式寫得不夠好或有些新發現的 bug 要處理，或者廠商透過驅動程式幫硬體新增了其他支援與應用，此時可能都必須下載新版本驅動程式來裝才能解決。但整個電腦裡的硬體那麼多，有些有更新、有些沒更新，該怎麼一個一個去比對、檢查然後下載新版本的驅動程式來裝呢？

下面介紹的這個免費軟體 IObit Driver Booster 就可以幫我們代勞，他的主要功能就是列出目前已安裝在電腦中的全部硬體，再比對已安裝的驅動程式版本及原廠網站提供的最新版本，如果有需要的話會提示讓我們更新。除了手動更新之外，也提供了全自動更新驅動程式的功能，只要按一下便可快速搞定。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱： IObit Driver Booster
  • 軟體版本：4.3.0.0
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：13.6 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.iobit.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  安裝好 IObit Driver Booster 軟體、開啟之後，點一下「SCAN」按鈕，便可開始掃描電腦中的硬體並自動比對版本、看看是否有新版驅動程式可以下載安裝。

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第2步  掃描、比對完成後，視窗中會列出目前已有新版驅動程式可安裝的裝置清單，分別點裝置名稱右邊的「Update」或按右上角的「Update All」按鈕，讓程式自動幫我們下載、更新最新版的硬體驅動程式。

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較舊的留言
  1. lagxp 說道：
    06-07, 2017 at 上午 7:53.41

    中國公司 外國包裝

    回覆
  2. QQ 說道：
    11-29, 2016 at 上午 9:47.28

    請問更新後無法正常啟動windows該怎麼辦！

    回覆
  3. freedomman 說道：
    11-05, 2016 at 下午 2:32.00

    如果有錢二世祖,當然買回來,有更新及買,哈哈大笑,老豆破產了

    回覆
  4. 訪客 說道：
    12-21, 2015 at 上午 11:27.21

    我也不建議裝

    回覆
  5. 小吉吉 說道：
    12-21, 2015 at 上午 11:07.08

    建議貴網站不要推薦這種軟體對名聲比較好
    http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60553&snA=3194

    回覆
  6. sc 說道：
    12-20, 2015 at 下午 12:27.42

    本人十分不推薦！
    自己便不會再安裝任何iobit產品，裝後會附送很多你不想要的東西，想刪掉又極難完全刪掉，google uninstall iobit 便知多恐怖！

    回覆
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