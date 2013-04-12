相當熱門、大家非常愛用的雲端備份、儲存服務 Dropbox 最近推出了繁體中文、簡體中文…等多國語言介面，其實不只是電腦端安裝使用的軟體介面有中文語系可以選擇，連 Dropbox 網站上的操作介面跟手機版的 App 也都完全中文化了。
如果你是 Dropbox 的愛用者，現在全中文化的介面用起來更輕鬆、更方便，記得重新下載、更新唷！
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Dropbox
- 軟體版本：2.0.6
- 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：32.7MB
- 系統支援：Windows、Mac、Linux、Android、iOS..等
- 官方網站：https://www.dropbox.com/
- 軟體下載：按這裡
一、軟體安裝、使用方法：
第1步 將 Dropbox 軟體安裝檔下載回來、按兩下滑鼠左鍵開始安裝。一開始就是繁體中文介面，按下「安裝」按鈕即可開始。
第2步 如果之前沒有申請過 Dropbox 帳戶的話，可以點一下「我沒有 Dropbox 帳戶」再按「下一步」。
第3步 接著輸入你的名字、Email 與密碼，勾選「我已閱讀並同意服務條款」再按「下一步」。
第4步 此時可選擇要使用免費或付費帳戶，免費帳戶可獲得 2GB 的免費儲存空間，選好之後按下「下一步」。
第5步 最後再點「一般」→「安裝」，即可將程式安裝到電腦中。
第6步 完成後會出現一些說明與介紹，按下「完成」按鈕即可結束安裝程序並自動開啟 Dropbox 同步更新資料夾。
第7步 如圖，當我們開啟 Windows 檔案總管或「我的電腦」視窗時，可以在左邊目錄中看到多出一個「Dropbox」資料夾，他就像電腦中的一般資料夾一樣，不過所有拉到 Dropbox 資料夾裡的檔案都會自動同步、上傳到 Dropbox 網站去。
第8步 當你想要將檔案上傳到 Dropbox 並開放分享給朋友下載的話，可以先將檔案拉到 Dropbox 資料夾，完成後在檔案上按一下滑鼠右鍵再點「Dropbox」→「共用連結」，即可自動開放分享並開啟檔案下載頁面，將該網址丟給你的朋友即可讓他下載。
我的邀請連結： https://db.tt/ZZvsp7m5
加入送額外空間
您好 請問:
那對於後續加入的人，看的到內容嗎？？！
而搜尋資料方便嗎？？！
只能多人共同觀看和下載，無法修改！
這些有可以嗎？？
琴操 媒人 LINE ID : hooker379
身心舒壓 解放壓力
身理需求 毫不可恥
國色天香 無法自拔
遵守規範 保證安全
歡迎詢問 LINE ID : hooker379
歡迎詢問 LINE ID : hooker379
歡迎詢問 LINE ID : hooker379
歡迎詢問 LINE ID : hooker379
歡迎詢問 LINE ID : hooker379
電腦的不能登出嗎?
唔小心delete左
可以代替ITOOLS 用IPHONE傳照片到電腦嗎
請問如果手機設定將照片存在記憶卡,如何連線Dropbox?
你在手機端先安裝 Dropbox 的 App , 然後上傳時選你的照片就好