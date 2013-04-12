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[下載] Dropbox 繁體中文版（電腦版、手機版都中文化了）

相當熱門、大家非常愛用的雲端備份、儲存服務 Dropbox 最近推出了繁體中文、簡體中文…等多國語言介面，其實不只是電腦端安裝使用的軟體介面有中文語系可以選擇，連 Dropbox 網站上的操作介面跟手機版的 App 也都完全中文化了。

如果你是 Dropbox 的愛用者，現在全中文化的介面用起來更輕鬆、更方便，記得重新下載、更新唷！

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Dropbox
  • 軟體版本：2.0.6
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：32.7MB
  • 系統支援：Windows、Mac、Linux、Android、iOS..等
  • 官方網站：https://www.dropbox.com/
  • 軟體下載：按這裡

一、軟體安裝、使用方法：

第1步  將 Dropbox 軟體安裝檔下載回來、按兩下滑鼠左鍵開始安裝。一開始就是繁體中文介面，按下「安裝」按鈕即可開始。

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第2步  如果之前沒有申請過 Dropbox 帳戶的話，可以點一下「我沒有 Dropbox 帳戶」再按「下一步」。

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第3步  接著輸入你的名字、Email 與密碼，勾選「我已閱讀並同意服務條款」再按「下一步」。

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第4步  此時可選擇要使用免費或付費帳戶，免費帳戶可獲得 2GB 的免費儲存空間，選好之後按下「下一步」。

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第5步  最後再點「一般」→「安裝」，即可將程式安裝到電腦中。

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第6步  完成後會出現一些說明與介紹，按下「完成」按鈕即可結束安裝程序並自動開啟 Dropbox 同步更新資料夾。

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第7步  如圖，當我們開啟 Windows 檔案總管或「我的電腦」視窗時，可以在左邊目錄中看到多出一個「Dropbox」資料夾，他就像電腦中的一般資料夾一樣，不過所有拉到 Dropbox 資料夾裡的檔案都會自動同步、上傳到 Dropbox 網站去。

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第8步  當你想要將檔案上傳到 Dropbox 並開放分享給朋友下載的話，可以先將檔案拉到 Dropbox 資料夾，完成後在檔案上按一下滑鼠右鍵再點「Dropbox」→「共用連結」，即可自動開放分享並開啟檔案下載頁面，將該網址丟給你的朋友即可讓他下載。

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  1. Jeremy 說道：
    02-03, 2017 at 下午 8:25.42

    我的邀請連結： https://db.tt/ZZvsp7m5
    加入送額外空間

    回覆
  2. 蔡小喵 說道：
    08-12, 2016 at 上午 12:11.12

    您好 請問:
    那對於後續加入的人，看的到內容嗎？？！
    而搜尋資料方便嗎？？！
    只能多人共同觀看和下載，無法修改！
    這些有可以嗎？？

    回覆
  3. 琴操 說道：
    01-24, 2016 at 下午 4:37.18

    琴操 媒人 LINE ID : hooker379

    身心舒壓 解放壓力

    身理需求 毫不可恥

    國色天香 無法自拔

    遵守規範 保證安全

    歡迎詢問 LINE ID : hooker379

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  4. 訪客 說道：
    03-17, 2015 at 下午 5:12.06

    電腦的不能登出嗎?

    回覆
  5. 訪客 說道：
    10-06, 2014 at 下午 5:41.24

    唔小心delete左

    回覆
  6. HSAIN 說道：
    05-13, 2014 at 下午 10:51.44

    可以代替ITOOLS 用IPHONE傳照片到電腦嗎

    回覆
  7. Chin 說道：
    03-29, 2014 at 上午 9:59.03

    請問如果手機設定將照片存在記憶卡,如何連線Dropbox?

    回覆
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