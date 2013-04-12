相當熱門、大家非常愛用的雲端備份、儲存服務 Dropbox 最近推出了繁體中文、簡體中文…等多國語言介面，其實不只是電腦端安裝使用的軟體介面有中文語系可以選擇，連 Dropbox 網站上的操作介面跟手機版的 App 也都完全中文化了。

如果你是 Dropbox 的愛用者，現在全中文化的介面用起來更輕鬆、更方便，記得重新下載、更新唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Dropbox

Dropbox 軟體版本： 2.0.6

2.0.6 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 32.7MB

32.7MB 系統支援： Windows、Mac、Linux、Android、iOS..等

Windows、Mac、Linux、Android、iOS..等 官方網站： https://www.dropbox.com/

https://www.dropbox.com/ 軟體下載： 按這裡

一、軟體安裝、使用方法：

第1步 將 Dropbox 軟體安裝檔下載回來、按兩下滑鼠左鍵開始安裝。一開始就是繁體中文介面，按下「安裝」按鈕即可開始。

第2步 如果之前沒有申請過 Dropbox 帳戶的話，可以點一下「我沒有 Dropbox 帳戶」再按「下一步」。

第3步 接著輸入你的名字、Email 與密碼，勾選「我已閱讀並同意服務條款」再按「下一步」。

第4步 此時可選擇要使用免費或付費帳戶，免費帳戶可獲得 2GB 的免費儲存空間，選好之後按下「下一步」。

第5步 最後再點「一般」→「安裝」，即可將程式安裝到電腦中。

第6步 完成後會出現一些說明與介紹，按下「完成」按鈕即可結束安裝程序並自動開啟 Dropbox 同步更新資料夾。

第7步 如圖，當我們開啟 Windows 檔案總管或「我的電腦」視窗時，可以在左邊目錄中看到多出一個「Dropbox」資料夾，他就像電腦中的一般資料夾一樣，不過所有拉到 Dropbox 資料夾裡的檔案都會自動同步、上傳到 Dropbox 網站去。

第8步 當你想要將檔案上傳到 Dropbox 並開放分享給朋友下載的話，可以先將檔案拉到 Dropbox 資料夾，完成後在檔案上按一下滑鼠右鍵再點「Dropbox」→「共用連結」，即可自動開放分享並開啟檔案下載頁面，將該網址丟給你的朋友即可讓他下載。