2016/12/2 更新：Geek Uninstaller 軟體版本更新至 v1.4.3.101 最新版。
Geek Uninstaller 是個相當簡單易用的軟體移除工具，整個操作介面相當簡潔，按一下右鍵即可將軟體反安裝，移除軟體的速度也相當快。
跟一般軟體移除工具一樣，Geek Uninstaller 也會在軟體移除進度完成後，提供更進一步的殘餘檔案、資料夾與登錄檔掃描與清除功能，讓我們真正完整清除用不到的檔案與垃圾。
除此之外，GeekUninstaller 並可支援強制反安裝、移除軟體殘件…等功能，讓我們在軟體安裝不完整或移除不乾淨時，可以強制刪除掉卡在清單中的垃圾檔。並可將目前已經安裝的軟體清單做成 HTML 格式的報表，方便記錄或檢視電腦中的軟體使用狀況。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：GeekUninstaller
- 軟體版本：1.4.3.101
- 軟體語言：繁體中文、英文..等多國語言
- 軟體性質：免費軟體，另有付費的 Pro 版
- 檔案大小：2.66 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10（支援 32/64位元）
- 官方網站：http://www.geekuninstaller.com/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將 GeekUninstaller 軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「geek.exe」檔案即可開始使用。
GeekUninstaller 支援鍵盤隨打即找功能，不用特別點搜尋框只要直接用鍵盤輸入文字，即可即時篩選、搜尋你要找的軟體，對於在電腦中安裝了很多軟體的人來說，這招相當有用。
第2步 找到你要移除的軟體後，在軟體名稱上按右鍵再點「反安裝…」即可開始移除軟體。
第3步 首先會先以軟體本身內建的移除工具來執行反安裝程序，完成後 GeekUninstaller 會再接著掃描電腦中殘餘的、沒被刪除乾淨的檔案/資料夾或登錄檔項目，勾選後再按下「完成」按鈕即可自動清除全部垃圾。
第4步 另外 GeekUninstaller 也內建了報表輸出功能，我們可以按「檔案」→「輸出成 HTML…」，將目前電腦中已安裝的軟體清單製作成 HTML 網頁檔格式的報表。
第5步 如圖，完成後可以用 IE 或其他網頁瀏覽器開啟報表來看，裡面會列出電腦中已經安裝了哪些軟體、什麼時候安裝的、佔用多少硬碟空間…等等資訊。
這真的超級好用，原本被360綁架，現在復活拉!!!
Alcohol 120如果搜尋不到檔案，請問大大要怎麼樣才可以刪除?
Thanks !!
請問每次要使用如何叫它出來?? 它沒有一個ICON什麼的，藏在哪呀?? 只能再解壓縮再裝一次嗎?? 謝謝~
超強!反安裝不成還有強制移除的選擇!超省力
請問 按了反安裝.有解套方法嗎 ? ?
謝謝
真的好用
安裝PDF一直顯示已安裝
結果用此程式發現
昰原本的登錄檔還有殘存
好用