2016/12/2 更新：Geek Uninstaller 軟體版本更新至 v1.4.3.101 最新版。

Geek Uninstaller 是個相當簡單易用的軟體移除工具，整個操作介面相當簡潔，按一下右鍵即可將軟體反安裝，移除軟體的速度也相當快。

跟一般軟體移除工具一樣，Geek Uninstaller 也會在軟體移除進度完成後，提供更進一步的殘餘檔案、資料夾與登錄檔掃描與清除功能，讓我們真正完整清除用不到的檔案與垃圾。

除此之外，GeekUninstaller 並可支援強制反安裝、移除軟體殘件…等功能，讓我們在軟體安裝不完整或移除不乾淨時，可以強制刪除掉卡在清單中的垃圾檔。並可將目前已經安裝的軟體清單做成 HTML 格式的報表，方便記錄或檢視電腦中的軟體使用狀況。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： GeekUninstaller

GeekUninstaller 軟體版本： 1.4.3.101

1.4.3.101 軟體語言： 繁體中文、英文..等多國語言

繁體中文、英文..等多國語言 軟體性質： 免費軟體，另有付費的 Pro 版

免費軟體，另有付費的 Pro 版 檔案大小： 2.66 MB

2.66 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10（支援 32/64位元）

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10（支援 32/64位元） 官方網站： http://www.geekuninstaller.com/

http://www.geekuninstaller.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 GeekUninstaller 軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「geek.exe」檔案即可開始使用。

GeekUninstaller 支援鍵盤隨打即找功能，不用特別點搜尋框只要直接用鍵盤輸入文字，即可即時篩選、搜尋你要找的軟體，對於在電腦中安裝了很多軟體的人來說，這招相當有用。

第2步 找到你要移除的軟體後，在軟體名稱上按右鍵再點「反安裝…」即可開始移除軟體。

第3步 首先會先以軟體本身內建的移除工具來執行反安裝程序，完成後 GeekUninstaller 會再接著掃描電腦中殘餘的、沒被刪除乾淨的檔案/資料夾或登錄檔項目，勾選後再按下「完成」按鈕即可自動清除全部垃圾。

第4步 另外 GeekUninstaller 也內建了報表輸出功能，我們可以按「檔案」→「輸出成 HTML…」，將目前電腦中已安裝的軟體清單製作成 HTML 網頁檔格式的報表。

第5步 如圖，完成後可以用 IE 或其他網頁瀏覽器開啟報表來看，裡面會列出電腦中已經安裝了哪些軟體、什麼時候安裝的、佔用多少硬碟空間…等等資訊。