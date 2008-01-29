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用電話號碼、電腦IP查詢所在地址（另可找出同IP的網站鄰居）

這是一個相當有趣的小網站，他可以透過電腦IP、電話號碼查出某個使用者的所在地，還可自動顯示網路地圖，讓我們更快找到目標地點。另外該網站還可以透過IP查詢的方式，將同一個IP的網站通通列出來，如果你是使用虛擬主機服務的話，可以看出你還有哪些網站跟你使用同一台機器。

查出有哪些鄰居有啥好處？那就是當你的網站運作不穩時，可以查查看起他網站是否也有同樣情形，或直接跟其他網站站長聯繫問他的網站運作狀況，幫助自己找出問題、排除問題。

網站名稱：YouGetSignal.com
網站網址按這裡

 

這個「Network Location Tool」可以查出某個IP的使用者位置，還會用Google Maps來顯示該地址的地圖。當然，在台灣他只會顯示中華電信的的地址跟位置而已。

13-09-44

 

「Phone Number Geolocator」可以用電話號碼查詢該電話使用者的所在地，應該是只能查美國地區的電話而已。不過不知道查出來的是不是電話公司登記的代表地址而已，得再請住美國的朋友試試囉～

13-18-22

 

這功能可以查詢是否有其他網站跟你的網站使用同一個IP，嗯嗯~我這網站有兩百個鄰居，不知道準不準啊....

001

 

「Visual Trace Route Tool」則可查詢某個IP或主機連線到該網站中間所經過的全部節點，可以用來測試網站對外連線是否穩定、正常。上面還會顯示這段連線總共跑了多少路程，真是有夠遠啊～

13-14-34

 

另外這網站裡面還有其他蠻有趣的小工具，這個「Port Forwarding Tester」可以查詢某個IP的電腦是否有開啟某些網路服務的PORT，如果有也許可以開來訪問看看。

13-09-29

 

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  2. Chan 說道：
    10-21, 2016 at 上午 11:58.18

    請問如果用手機發送了一個匿名電郵給他人 對方除了有機會獲得ip外 他有機會知道我的手機號碼嗎？

    回覆
  3. 阿土地伯 說道：
    05-08, 2016 at 上午 12:32.25

    。請問。一下。
    。我超急的拉而且。要盡量快點知道。 。是不是真的只要。對方的手機號碼。
    。就真的有辦法查。得出來你人在哪。
    。是不是有辦法找。得到對方的地址。
    。知道的麻煩一下。拜託拜託告訴我。
    。謝謝。各位。

    回覆
  4. WWWho 說道：
    04-15, 2016 at 下午 6:33.55

    香港用這網站可以查電話 http://www.ntunhs.com/

    回覆
  5. 緣起緣滅 說道：
    12-16, 2015 at 下午 9:04.08

    可以查住址嗎

    回覆
  6. 訪客 說道：
    08-03, 2015 at 上午 5:06.45

    ~三總護佐謝錦松欺騙玩弄感情，借錢不還還恐嚇的敗類，人做天看，不怕會有報應?0958022685

    回覆
  7. Emily 說道：
    05-05, 2015 at 下午 6:30.46

    香港有嗎？

    回覆
  10. lin 說道：
    10-11, 2014 at 上午 11:59.18

    0980381631,0226893639蔡亞霖 他欠我錢我要他還我，可以幫忙一下嗎？我知道他家在樹林，但正確的可以提供給我嗎？

    回覆
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