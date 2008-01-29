這是一個相當有趣的小網站，他可以透過電腦IP、電話號碼查出某個使用者的所在地，還可自動顯示網路地圖，讓我們更快找到目標地點。另外該網站還可以透過IP查詢的方式，將同一個IP的網站通通列出來，如果你是使用虛擬主機服務的話，可以看出你還有哪些網站跟你使用同一台機器。

查出有哪些鄰居有啥好處？那就是當你的網站運作不穩時，可以查查看起他網站是否也有同樣情形，或直接跟其他網站站長聯繫問他的網站運作狀況，幫助自己找出問題、排除問題。



網站名稱：YouGetSignal.com

網站網址：按這裡

這個「Network Location Tool」可以查出某個IP的使用者位置，還會用Google Maps來顯示該地址的地圖。當然，在台灣他只會顯示中華電信的的地址跟位置而已。

「Phone Number Geolocator」可以用電話號碼查詢該電話使用者的所在地，應該是只能查美國地區的電話而已。不過不知道查出來的是不是電話公司登記的代表地址而已，得再請住美國的朋友試試囉～

這功能可以查詢是否有其他網站跟你的網站使用同一個IP，嗯嗯~我這網站有兩百個鄰居，不知道準不準啊....

「Visual Trace Route Tool」則可查詢某個IP或主機連線到該網站中間所經過的全部節點，可以用來測試網站對外連線是否穩定、正常。上面還會顯示這段連線總共跑了多少路程，真是有夠遠啊～

另外這網站裡面還有其他蠻有趣的小工具，這個「Port Forwarding Tester」可以查詢某個IP的電腦是否有開啟某些網路服務的PORT，如果有也許可以開來訪問看看。